Horario del GP de México de la Fórmula 1, con Franco Colapinto

Este domingo se disputa la vigésima fecha de la Fórmula 1 2025 en el Autódromo Hermanos Rodríguez: el Gran Premio de México. La carrera, que comienza a las 17 (hora argentina), se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro. Franco Colapinto afrontará su 14° jornada como piloto titular de Alpine.

El argentino, como era de esperarse, sigue sufriendo con el auto con menos potencia de la parrilla, en un circuito que requiere aerodinámica eficiente por la baja densidad del aire. “El auto es súper duro, con los pianos es inmanejable. Seguimos teniendo los mismos problemas y por eso estamos tan atrás”, aseguró Colapinto tras las primeras dos prácticas. Sin embargo, lo positivo es que sigue superando a su compañero de escudería, Pierre Gasly, y que batió el mejor tiempo del rookie con el que compite por una butaca para 2026, Paul Aron, en la FP1.

Este sábado se disputa el tercer y último entrenamiento, y también la clasificación para la carrera.

Cómo ver online el Gran Premio de México

El Gran Premio de México se disputa este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez de Ciudad de México, con la carrera programada para este domingo a las 17 (horario argentino). Se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro (en ambos casos se requiere una suscripción activa).

El liderazgo del campeonato de pilotos sigue en manos del australiano Oscar Piastri (McLaren), quien se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones desde hace varias fechas, con un total de 346 puntos, aunque cada vez con menos margen de erros. Acumula 14 más que su compañero de escudería y principal competidor, el británico Lando Norris, que suma 332. El tetracampeón vigente, Max Verstappen (Red Bull), se ubica tercero con 306.

Max Verstappen persigue cada más de cerca a Oscar Piatri, que hasta hace poco parecía inalcanzable LLUIS GENE� - AFP�

En el de constructores, McLaren ya se consagró campeón con varias jornadas de anticipación. Ya suma 678 unidades y le saca 337 a Mercedes, que está segundo con 341. Ferrari marcha tercero con 334 y recién en el cuarto puesto aparece Red Bull con 331, casi todos conseguidos por Verstappen. Alpine, con Gasly y Colapinto, el único de los 20 pilotos titulares en la actualidad que aún no sumó puntos, está en el fondo de la tabla con apenas 20 unidades cosechadas por el piloto francés.