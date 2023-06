F1 Academy, la categoría que lidera Susie Wolff para que vuelva a haber mujeres en la Fórmula 1

escuchar

Cuarenta y seis años pasaron desde que Lella Lombardi participó por última vez en una carrera de Fórmula 1. La italiana protagonizó 12 competencias entre 1975 y 1976, y el sexto puesto en el Gran Premio de España resultó lo mejor. Treinta y una temporadas transcurrieron desde que la romana Giovanna Amati intentara, sin éxito, superar las preclasificaciones de Sudáfrica, México y Brasil, en el inicio del calendario de 1992. Dentro de 13 días se cumplirán nueve años de la última presencia de una piloto en una prueba oficial de F. 1, la de Susie Wolff en Silverstone durante el Gran Premio de Gran Bretaña de 2014. La británica fue designada en marzo pasado como directora general de F1 Academy, un ambicioso proyecto que tiene como reto instalar a una mujer en la categoría reina del automovilismo.

El desafío se lanzó con la integración de 15 damas, distribuidas en cinco equipos de Fórmula 2 y Fórmula 3, que desandarán 21 episodios divididos en siete rondas. El cierre será en Austin, en coincidencia con el GP de Estados Unidos de Fórmula 1, y el próximo año la categoría femenina compartirá varios escenarios con la mayor. La meta es que dentro de una década el público descubra la figura de una mujer en la grilla del Gran Circo, enfundada en un buzo y un casco.

La emiratí Amna Al Qubaisi, del equipo MP Motorsport, encabeza la carrera de Barcelona; detrás, la neerlandesa y compañera de garaje Emely de Heus. Eric Alonso - Formula 1 - Formula 1

La elección de Wolff no es antojadiza, como no resultó sencillo romper prejuicios, tener el respaldo de los jefes de equipos de F. 1 y lograr apoyo económico para iniciar el proyecto. La escocesa fue piloto y jefa de equipo en la Fórmula E, y su nombre estuvo en danza para convertirse en directora deportiva de la escudería Williams. En los años de competencia en las pistas, y siendo una adolescente, se trazó una cruzada para derribar los recelos que flotan en el ambiente.

“A los ocho años no se es consciente del género, y en mi caso fue a los 18 años cuando todo cobró sentido. En una ceremonia de premiación fui llamada al podio para recibir el premio a la mejor mujer del campeonato, lo que me hizo sentirme avergonzada, porque yo no había llegado para ser la mejor mujer, sino la mejor piloto. Pero éramos apenas cuatro entre 150 participantes”, recordó, un par de años atrás, en el podcast The Sporting Life, de la cadena BBC.

Emely de Heus, Hamda Al Qubaisi, Léna Bühler, Amna Al Qubaisi y Chloe Grant durante un ensayo en Aragón, España; F1 Academy desanda su primera temporada, en reemplazo a su antecesora W Series. Alex Caparros - Formula 1 - Formula 1

F1 Academy reemplaza a la desaparecida W Series, categoría que dominó Jamie Chadwick. La británica de 25 años abrazó el sueño de correr en el Gran Circo, pero advirtió qué situaciones se debe contemplar para que el anhelo tenga desarrollo y no se desintegre en el recorrido. “Me fijé como objetivo competir en F. 1, pero no sé si realmente es posible. Para ingresar hay que superar los desafíos de la F. 3 y la F. 2, que son categorías muy físicas. La Fórmula 1 es extremadamente física y no sabemos exactamente de qué somos capaces las mujeres en el deporte. A los 15 o 16 años, con autos que no tienen dirección asistida y son pesados, muchas mujeres tienen dificultades, aunque hayan tenido exitosos desempeños en los campeonatos de karts. No hay mujer en la era moderna que lo haya logrado [competir en F. 1], pero estoy tratando de entender si tiene que ver con una cuestión de físico”, razonaba la campeona Chadwick.

Que tiene una mirada aguda sobre el tema: “No creo que sea tan sencillo como fortalecerse en el gimnasio y subirse a un auto. El rubro físico del entrenamiento es malinterpretado. En la Fórmula 2 y la Fórmula 3 los volantes son idénticos y tienen un grip grueso. ¿Se puede hacerlos más delgados? Habitualmente las manos de las mujeres no son grandes. Algunos cockpits son estrechos y las mujeres de caderas grandes no entran cómodamente. Muchas de estas cosas pasan inadvertidas para el público y se las omite por razones obvias: no hay mujeres en la Fórmula 1. Pero tendríamos que analizar si estos cambios repercuten en el rendimiento”.

Sobrepaso de Lola Lovinfosse a Emely de Heus

A famous racing driver once said, "If you no longer go for a gap which exists..." #F1Academy pic.twitter.com/cO49wAwi8H — F1 Academy (@f1academy) May 21, 2023

Los detalles que mencionó Chadwick no pasaron por alto y por esa razón se convocó a escuderías de F. 2 y F. 3 para avanzar. Campos Racing, MP Motorsport, ART Grand Prix, Rodin Carlin y Prema Racing, de diferentes nacionalidades, cobijan a las 15 pilotos, que también son de diferentes países: las españolas Nerea Martí y Marta García; las hermanas emiratíes Hamda y Amna Al Qubasila; las británicas Abbi Pulling –alineada con Alpine–, Jessica Edgar y Chloe Chong; la suiza Léna Bühler –afiliada a Sauber–; la alemana Carrie Schreiner; la francesa Lola Lovinfosse; la neerlandesa Emely de Heus; la escocesa Chloe Grant; la canadiense Megan Gilke; la filipina Bianca Bustamante, y la uruguaya Maite Cáceres, la única latinoamericana. La contratación de los equipos tiene financiación de la F. 1 y el presupuesto por asiento que reúne cada competidora asciende a 150 mil euros, una cifra que se asemeja a la que necesitan para completar una temporada en karting.

La española Marta García, del equipo Prema Racing, ganó tres carreras en la temporada y es la líder del certamen de F1 Academy. Eric Alonso - Formula 1 - Formula 1

“La F1 Academy tiene que ser mucho más que una categoría de apoyo. Al final, si sólo proporcionamos una plataforma para 15 jóvenes mujeres que son pilotos nos quedaremos sin pilotos muy rápidamente, porque no hay suficientes”, apuntó Susie, la esposa de Toto Wolff, jefe y copropietario de la multicampeona escudería Mercedes de Fórmula 1. “No queremos centrarnos en encontrar a la que será la próxima piloto de F. 1; queremos asegurarnos de que tanto fuera de la pista como en ella estemos inspirando a la próxima generación, creando oportunidades, aumentando la reserva de talentos jóvenes para que las más talentosas puedan llegar a la cima”, enfatizó la escocesa durante el Financial Time Business of F1 Forum, de mayo pasado en Mónaco.

La británica Abbi Pulling, captada por la escudería Alpine, de Fórmula 1, es una de las tres pilotos del equipo Rodin Carlin en F1 Academy. Alex Caparros - Formula 1 - Formula 1

La plataforma tiene como objetivo que las mujeres se incorporen luego a la Fórmula 3 y compitan en igualdad de condiciones con los hombres. El plan de obra, además de las 21 carreras, tiene 15 jornadas de pruebas, un número que supera los tests limitados por el reglamento que tienen los varones. Para aumentar la visibilidad, en 2023 serán emitidos resúmenes de las carreras y contenidos en las redes sociales, y el próximo año cadenas de televisión, como Sky Sports, transmitirán en directo, como lo hacen actualmente con las fórmulas 2 y 3. En cada sede que visite F1 Academy, el paddock estará en la F1 Fan Zone, con la intención de despertar interés del público.

Amna Al Qubaisi espera en el garaje del MP Motorsport su momento para girar; la emiratí comparte techo con su hermana Hamda y la neerlandesa De Heus. Alex Caparros - Formula 1 - Formula 1

Este fin de semana, en el autódromo de Zandvoort, Países Bajos, se efectuará la cuarta fecha. Marta García, con tres victorias sobre nueve carreras, es la puntera del campeonato, después de las visitas a Spielberg (Austria), Valencia y Barcelona (España). “Creo que estamos creando un camino sólido, y si me preguntan, quiero ser contundente y decir que sí, que queremos tener dentro de diez años una mujer en la grilla de la F. 1″, se ilusiona Wolff, la última que disfrutó de esa experiencia y quien abre puertas con la misión de recuperar ese espacio perdido.

El auto Nº 3, de la escuadra Campos Racing, con el que participa la uruguaya Maite Cáceres, la única piloto latinoamericana en F1 Academy. Alex Caparros - Formula 1 - Formula 1

