Flavio Briatore mira casi solamente al 2026 de Alpine: “Estamos haciendo evoluciones en ese proyecto”

Tras la experiencia que Franco Colapinto se ganó en Williams durante el tramo final del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2024, aparecieron Alpine y su asesor ejecutivo Flavio Briatore para quedarse con el pilarense, pero la expectativa fue esfumándose carrera tras carrera. El desempeño de los autos franceses es directamente proporcional a las ilusiones del público argentino. Y este viernes el italiano se refirió, sin optimismo alguno, a qué será hasta el cierre de 2025 de los coches que manejan Colapinto y su compañero Pierre Gasly.

Recientemente, en el Gran Premio de Hungría Colapinto comenzó en el puesto 14, fue sobrepasado por cuatro autos apenas en los primeros metros y sufrió tardanzas insólitas de los mecánicos al parar en los boxes para cambios de gomas, con 13 segundos de demora respecto a los que debería haber tomado entre ambas detenciones. “Una carrera para el olvido. No creo que tuviéramos tan mal ritmo, pero fue un desastre... La carrera no fue buena. No la ejecutamos bien, tuvimos muchos errores”, evaluó Colapinto, que resultó 18º. Gasly terminó 19º y fue también crítico, pero no tan tajante: “No podemos estar satisfechos con el resultado, aunque nuestra ejecución haya sido bastante correcta. Al fin y al cabo, somos demasiado lentos”. Luego de la 14ª fecha se abrió un receso de cuatro semanas, hasta el GP de Países Bajos.

Briatore se toma la cabeza; el italiano, que es mucho más que un asesor ejecutivo en la escudería francesa, admite las fallas pero se esperanza en 2026. captura

Pero en medio hubo pruebas de neumáticos Pirelli para 2026, cuando Alpine ya será abastecido con motores Mercedes (dejará los Renault) y habrá un nuevo reglamento técnico. También en Hungría, Paul Aron, el piloto de pruebas de Alpine, equipo que está último en el Mundial de Constructores con 20 puntos (todos, de Gasly), fue el más veloz con el modelo de 2023. En cambio, Colapinto perdió el control del A523 y sufrió un ligero incidente en la curva 11.

Así quedó el auto de 2023 que Colapinto usó en las prácticas de gomas Pirelli en Hungría; el suplente Paul Aron fue más rápido que el argentino.

En ese contexto, este viernes apareció Briatore en Instagram para exponer su visión sobre lo hecho hasta ahora, lo que se hará en las diez fechas restantes y la esperanza en el año que viene.

El mensaje de Flavio Briatore durante las vacaciones

“Ha sido un comienzo de temporada difícil, pero ahora nos dirigimos a unas vacaciones de verano de dos semanas”, introdujo acerca del mal momento de la escudería. “La de ahora es una fase crítica en nuestro trabajo para el próximo año y sé que estamos haciendo evoluciones positivas en ese proyecto”, continuó. Y cerró su posteo con un deseo que sugiere obligación: “Espero que todos vuelvan de las vacaciones de verano con mucha determinación y espíritu de lucha”.

Entre las respuestas a la publicación del asesor ejecutivo figura una del joven de Pilar. Escueta, pero contundente: “Vamos”, con un icono de brazo haciendo fuerza. La continuidad de Colapinto en Alpine está garantizada hasta el final de esta temporada. Pero, por otro lado, Gasly y él no tendrán mejoras mecánicas este año, pues no habrá actualizaciones. Alpine renunció a evolucionar en el resto del año para tratar de ser por fin fuerte en el próximo.

La respuesta de Colapinto al italiano

La reacción de Franco Colapinto a la dura evaluación de Flavio Briatore sobre el presente de Alpine en la F1 Instagram

Colapinto se distendió tras el incidente

No tardó en oxigenarse el argentino de 22 años. Se despejó haciendo recorridos sobre pavimento, pero no con un auto, sino despuntando otra pasión: andar en bicicleta. Franco subió una historia en su cuenta de Instagram en la que se lo observa transitar velozmente una ruta que bordea la naturaleza cerca de montañas y de mar en España, país en que vive y en el que empezó sus vacaciones. Más adelante, retomará la actividad en Enstone, sede de la fábrica de Alpine.