Flavio Briatore no descarta la continuidad de Franco Colapinto como piloto de Alpine en 2026

Flavio Briatore, director de la escudería Alpine, no cerró la puerta para la continuidad del piloto argentino Franco Colapinto en el equipo francés para la próxima temporada, pese a la falta de los resultados proyectados.

En una entrevista con la agencia AFP sobre la identidad del segundo piloto de Alpine para 2026, que acompañaría al francés Pierre Gasly, recientemente renovado hasta 2028, Briatore tiene previsto tomar una decisión definitiva a finales de octubre próximo y no descarta la posibilidad de que Colapinto, que no pudo ganar puntos en nueve Grandes Premios este año, conserve su volante.

Franco Colapinto durante el último Gran PRemio, en Italia, en el autódromo de Monza MARCO BERTORELLO� - AFP�

“El equipo necesita estabilidad y la posibilidad de conservar a los mismos pilotos forma parte de la estabilidad. Por el momento no hemos decidido, pero en condiciones normales, la estabilidad quiere decir que conservo a los dos”, declaró, este miércoles, el experimentado dirigente de Fórmula 1.

En el último GP de Italia, el domingo pasado, Colapinto terminó en la 16a. posición, justo por delante de Gasly. Colapinto, de 22 años, arrancó la temporada como piloto de pruebas de Alpine. Luego de seis Grandes Premios disputados, la escudería decidió darle el volante del australiano Jack Doohan desde el GP de Imola, a mediados de mayo. El pilarense tiene como mejor resultado este año la 13a. posición en Canadá y aún no logró puntos.

Colapinto debutó en la Fórmula 1 hace un año, en agosto de 2024, al reemplazar al estadounidense Logan Sargeant en la escudería Williams. Logró puntuar en su segundo GP en el gran circo del automovilismo, en Azerbaiyán (8°), su mejor puesto en la F1 hasta la fecha.

Colapinto y Briatore junto con el DT de la selección argentina, Lionel Scaloni

Briatore también se refirió a los motores Mercedes con los que contará Alpine la próxima temporada. “En 2026 tendremos una motorización como los demás (...) no habrá excusas”, sentenció.

Pero a Alpine, que había arrancado la sexta posición en la clasificación de constructores en 2024, le costará evitar la 10a. y última posición esta temporada. ”Sinceramente, pensábamos estar mucho mejor este año. El motor con el que contamos es realmente un gran hándicap. Sobre todo ahora que los 20 coches están en un segundo. Con dos décimas menos, puedes verte de la 6a. a la 17a. plaza", explicó Briatore. Ante este escenario, Alpine optó por apostar todo a 2026, sacrificando -en cierto modo- el rendimiento en 2025.

Franco Colapinto y el francés Pierre Gasly, los pilotos del equipo Alpine SIMON WOHLFAHRT� - AFP�

“Alpine no tiene la capacidad de desarrollar el auto 2025 y de hacer el nuevo coche para 2026. En un momento dado hay que tomar decisiones”, justificó el italiano. El próximo año, el motor será suministrado por Mercedes y no por Renault. A su llegada en junio de 2024, Briatore anunció que el objetivo era luchar por victorias en 2026 y por el título mundial en 2027. Pero el discurso cambió un poco. “Podemos hacer podios el año que viene. Tenemos el potencial para estar en el top 6 e incluso en el top 4, si todo va bien”, aseguró.