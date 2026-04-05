Por qué no hay carreras de la F1

La temporada 2026 de la Fórmula 1 está en un receso inesperado y motivado por la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita por el conflicto bélico en Medio Oriente y el torneo se reiniciará a principios de mayo con el GP de Miami en Estados Unidos.

La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) decidió semanas atrás, raíz de la situación entre Estados Unidos e Israel contra Irán que se extendió a otros países de la zona, suspender las fechas cuatro y cinco. La determinación no solo radica en la peligrosidad de circular y establecerse en un área de guerra, sino también a la complejidad logístca que hubiese signifcado para las 11 escuderías y 22 pilotos llegar hasta los circuitos.

La temporada 2026 de la F1 tendrá dos carreras menos de las estipuldas en el calendario PHILIP FONG - AFP

En ese marco, el Gran Circo se reanudará en poco menos de un mes y tiene dos pruebas menos de las 24 estipuladas inicialmente en el calendario. La siguiente será en Miami Gardens el fin de semana del domingo 3 de mayo. Se trata de una carrera relativamente nueva porque se desarrolla desde 2022 y tuvo apenas cuatro ediciones con dos victorias para Max Verstappen (Red Bull), una para Lando Norris (McLaren) y la última para Oscar Piastri (McLaren).

Ganadores del GP de Miami

2022: Max Verstappen (Países Bajos).

2023: Max Verstappen (Países Bajos).

2024: Lando Norris (Gran Bretaña).

2025: Oscar Piastri (Gran Bretaña).

Oscar Piastri ganó la última vez del GP de Miami en Estados Unidos CHANDAN KHANNA - AFP

Con sus victorias en China y Japón, Kimi Antonelli (Mercedes) domina la tabla de posiciones de pilotos y es el conductor más joven de la historia de la F1 en hacerlo con 19 años. El italiano tiene 72 puntos, nueve más que su compañero de equipo, George Russell. Tercero está Charles Leclerc (Ferrari) con 49 y más atrás aparece Lewis Hamilton (Ferrari), con 41. Mercedes y Ferrari mandan en el certamen de constructores con 135 y 90 unidades, respectivamente, gracias a las grandes producciones de sus pilotos.

Franco Colapinto (Alpine), por su parte, tuvo un arranque de temporada positivo y sumó su primer punto para la escudería francesa con el décimo lugar en el GP de China. No obstante, se espera mucho más de él a raíz del buen monoplaza que tiene la marca a diferencia de lo que fue el 2025. De hecho, así lo está plasmando Pierre Gasly quien ya consiguió 15 unidades en el certamen y se ubica octavo en la tabla de posiciones de pilotos.

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Bahréin en Sakhir - Suspendido por el conflicto bélico en Medio Oriente.

GP de Arabia Saudita - Suspendido por el conflicto bélico en Medio Oriente.

GP de Miami: 3 de mayo a las 17 (Miami Gardens).

GP de Canadá: 24 de mayo a las 17 (Montreal).

GP de Mónaco: 7 de junio a las 10 (Montecarlo).

GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio a las 10 (Montmeló).

GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg).

GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone).

GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps).

GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest).

GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort).

GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)

GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid).

GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).

GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).

GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

La tabla de posiciones de la Fórmula 1, con Kimi Antonelli en la cima Opta

Tabla de campeones de la Fórmula 1

Michael Schumacher / Lewis Hamilton - 7

Juan Manuel Fangio - 5

Alain Prost / Sebastian Vettel / Max Verstappen - 4

Jack Brabham / Jackie Stewart / Niki Lauda / Nelson Piquet / Ayrton Senna - 3

Alberto Ascari / Jim Clark / Graham Hill / Emerson Fittipaldi / Mika Hakkinen / Fernando Alonso - 2

Giuseppe Farina / Mike Hawthorn / Phil Hill / John Surtees / Denny Hulme / Jochen Rindt / James Hunt / Mario Andretti / Jody Sheckter / Alan Jones / Keke Rosberg / Nigel Mansell / Damon Hill / Jacques Villeneuve / Kimi Raikkonen / Jenson Button / Nico Rosberg / Lando Norris - 1