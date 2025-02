Fórmula 1: Alpine regresará a la pista en Jerez de la Frontera, pero sin Franco Colapinto

El calendario tiene fechas señaladas. La Fórmula 1 iniciará la temporada el 16 de marzo con el Gran Premio de Australia en el circuito de Albert Park, aunque antes de que el semáforo apague sus luces para dar comienzo a la carrera existen otras jornadas que resultan singulares para las escuderías y los aficionados. El martes próximo, en el 02 Arena, de Londres, se desarrollará el F1 75 Live, la presentación conjunta de los diez equipos y sus pilotos, reunión en la que se descubrirán las nuevas decoraciones de los autos. Una actividad histórica, porque se tratará de la primera vez en los 75 años de la categoría que el show será compartido.

La fiesta estará habilitada para 15 mil invitados, aunque el público también podrá disfrutarla a través del canal oficial de Youtube de la Fórmula 1. El espectáculo no cancela los programas particulares de cada escudería y que tendrá a Williams como punta de lanza: la casa de Grove sacará a la luz el modelo FW47 que conducirán Alexander Albon y Carlos Sainz Jr. el viernes, en Silverstone; Ferrari, con Lewis Hamilton y Charles Leclerc, tiene como fecha el miércoles próximo; Mercedes, el lunes 24 del actual mes… McLaren, último campeón de Constructores, y Red Bull Racing, con el monarca Max Verstappen, aún no fijaron día.

Pierre Gasly, piloto titular de Alpine y que se presentará junto con Jack Doohan en las pruebas de neumáticos que el equipo desandará junto a Pirelli Alpine

La espera por ver a todos los autos en la pista de un mismo escenario se romperá con los tests de pretemporada en Bahréin, que se desarrollarán entre el 26 y el 28 de febrero. Serán jornadas para ajustar y corregir detalles antes de emprender el viaje a Melbourne. Pero los equipos desandan en estos días pruebas privadas y otras a pedido de Pirelli, la empresa que provee de neumáticos a la F.1.

Alpine trabajó con sus pilotos en el circuito de Montmeló, en España, con monoplazas de al menos dos años de antigüedad, tal como lo señala, las reglas de Test of Previous Cars (TPC), y la cita hizo explotar múltiples conjeturas, porque fue la primera vez que Franco Colapinto -se sumó el 9 de enero pasado como piloto de reserva y prueba a la escudería de origen francés-, tuvo acción en el mismo auto que Jack Doohan, el australiano que acompañará en el arranque de la temporada a Pierre Gasly en el equipo y a quien la cátedra señala como un inquilino temporal de la butaca: se especula que el joven, de 22 años, tiene un contrato de corto plazo y atado a rendimientos, y por esa razón Flavio Briatore buscó con insistencia al argentino para que se perfile como el reemplazante si no se cubren las expectativas.

Jack Doohan ascendió a segundo piloto de Alpine tras la partida de Esteban Ocon a Haas; el australiano participó del Gran Premio de Abu Dhabi 2024 y esta temporada fue convocado para los test del equipo en Montmeló y ahora en la prueba de neumáticos de Pirelli en Jerez de la Frontera Alpine

Los registros, datos de telemetría y análisis que arrojó el entrenamiento en Montmeló fueron cuidadosamente reservado por Alpine, que no necesita dinamitar el espíritu de uno de sus pilotos antes de comenzar el calendario. No sería una señal saludable, si la intención es no repetir el flojo arranque que el equipo tuvo el año pasado, cuando no sumó puntos en las primeras cinco fechas. El hechizo lo rompió Esteban Ocon –ahora en Haas- con el décimo puesto en el Gran Premio de Miami.

Sin información filtrada, las comparativas entre Colapinto y Doohan se atan a lo que pudieron producir en 2024 con autos distintos –el pilarense corrió con Williams las últimas nueve fechas; Doohan lo hizo con Alpine en el cierre, en Abu Dhabi- y prácticamente con la mitad del recorrido compartido, porque el argentino abandonó en Yas Marina en el giro 26 de los 58 que tuvo el gran premio.

El modelo A522 de Alpine, uno de los autos que la escudería utiliza para los Test of Previous Cars (TPC) BEN STANSALL - AFP

Los coches de Enstone volverán a la acción entre hoy y mañana en Jerez de la Frontera. Otra vez un circuito español, que está enclavado en la provincia de Cádiz, aunque lo que se ofrece como el duelo entre Colapinto y Doohan no asoma en el programa.

Alpine se presentará con el australiano y Gasly, y la doble jornada es una prueba de desarrollo pactada con Pirelli. Son entrenamientos focalizados en los neumáticos que se usarán a partir de la próxima temporada, los que serán más estrechos -se ajustarán 25mm los delanteros y 30mm los traseros- y de menor diámetro: dejarán de tener 720mm y se dividirán en 705mm los delanteros y 710mm, los de detrás. La presencia de los pilotos titulares es una tendencia, ya que la semana pasada, cuando el turno correspondió a Ferrari y a McLaren –el ensayo fue en Montmeló-, los dos equipos asistieron con Leclerc, Hamilton, Lando Norris y Oscar Piastri.

Alpine no estará solo en Jerez de la Frontera, porque nuevamente McLaren compartirá una de las jornadas, mientras que Mercedes completará la tarea. Y tampoco será el último test que desarrollará para Pirelli: el 2 y 3 de marzo los trabajos se trasladarán a Sakhir, en Bahréin, aunque Williams se unirá a la alineación que dispongan en Enstone. Al igual que en los test privados, las pruebas de neumáticos se realizan con autos modificados.

La ausencia de Colapinto no se ofrece como un desplazamiento, porque los tiempos que los autos puedan marcar en los cronómetros no son medidas para una evaluación. Las tareas se reduce a los programas que solicita Pirelli para ajustar los neumáticos, que por el momento son prototipos y con un único compuesto: el más duro de la escala. Todo un desafío para la marca italiana, ya que trabaja con autos que todavía no fueron concebidos y presentarán una resistencia aerodinámica significativamente menor y menos carga aerodinámica generada por el suelo y el difusor.

LA NACION