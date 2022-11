Fórmula 1: Daniel Ricciardo, el eterno bromista, regresa a Red Bull Racing... pero como tercer piloto

escuchar

Uno de los pilotos más cotizados del último quinquenio no tendrá espacio en la grilla, al menos hasta 2024. Un enigma y también una enseñanza para los jóvenes talentos que aspiran con brillar en la Fórmula 1: Daniel Ricciardo superó a Sebastian Vettel cuando el alemán era vigente tetracampeón y pulseó con el actual monarca Max Verstappen, pero descendió a los infiernos al salirse de la estructura de Red Bull Racing, cuando la escudería pretendía extender la relación.

Cuatro años más tarde y después de desconcertantes temporadas en Renault y McLaren, el australiano regresa a Milton Keynes como tercer piloto y de pruebas. La apuesta que asomó valiente y el cambio de aire se convirtió en desazón y el carisma, si no está acompañado de éxitos, no resulta suficiente para asegurarse una de las exclusivas 20 butacas que ofrece el Gran Circo.

Daniel Ricciardo ganó siete de sus ocho grandes premios con Red Bull Racing, equipo con el que fue tercero en dos oportunidades del Mundial de Constructores AFP

“Es fantástico traer a Daniel de vuelta a la familia Red Bull. Tiene un enorme talento y un carácter brillante; sé que toda la fábrica está emocionada de darle la bienvenida a casa”, comunicó el director y consejero delegado Christian Horner, que además detalló las funciones de Ricciardo en el equipo que ganó el Mundial de Constructores y rompió con la hegemonía de ocho temporadas de Mercedes: “en su papel de piloto de pruebas y tercer competidor nos dará la oportunidad de diversificar, asistiendo en el desarrollo del auto, ayudando al equipo con su experiencia y conocimiento de lo que se necesita para tener éxito en la F.1″.

La presencia de un piloto cotizado y de recorrido no asoma como un conflicto en el futuro para Horner, que desea solidificar la fórmula Verstapen-Pérez. “Tenemos un contrato con Checo para los próximos dos años y la asociación con Max es fenomenal para nosotros: cinco 1-2 en 2022, el título de Constructores, la contribución entre ellos… No tenemos ninguna razón para ver que eso sea diferente mañana o mientras dure el compromiso contractual”, asegura quien conduce desde la creación del equipo de F.1, en 2005.

Las dos temporadas en McLaren resultaron un hundimiento para Daniel Ricciardo: el australiano fue apabullado por su compañero de equipo Lando Norris JOE KLAMAR - AFP

Ricciardo era consciente de que su destino en 2023 no estaría en la grilla cuando Alpine anunció que Pierre Gasly se uniría a la escuadra y cuando Alpha Tauri comunicó que Nyck De Vries reemplazaba al francés. El movimiento lo expuso y no solo amplificó el fracaso en McLaren, que prefirió a Oscar Piastri, un novato que además seguramente cobrará una décima parte del salario que embolsaba el australiano.

La cadena resultó cruel: Alpine fichó a un piloto que se marchó desencantado de Red Bull Racing y Alpha Tauri –el equipo subsidiario de RBR- apuntó a un neerlandés de 27 años que cumplirá su primera temporada a tiempo completo en la F.1 y que no registra paso por Red Bull Junior Team. Un salario de 15 millones de euros anuales –lo que ganaba en McLaren; el doble que su compañero Lando Norris- impidieron que Haas y Williams, los últimos en completar sus butacas, iniciaran negociaciones.

Otros tiempos: Daniel Ricciardo sonríe desde lo más alto del podio en Canadá 2014, flanqueado por Nico Rosberg (Mercedes) y Sebastian Vettel (Red Bull Racing) EFE

El cambio de manager es otro factor que desacomodó a Ricciardo y para los habitantes del paddock un factor que influyó en la caída de las prestaciones: Glenn Beavis, el agente de toda su campaña, fue reemplazado por CAA (Creative Artists Agency), una de las empresas de representación más grandes del mundo y con una enorme vidriera en Hollywood. Y ahí le apuntó el australiano, que compró una mansión de 13 millones de dólares en Beverly Hills y colabora con el gigante del streaming Hulu en una nueva serie de televisión referida a la F.1.

Invertir menos tiempo en la sede de McLaren, desenfocado por las aventuras del mundo del espectáculo, es la receta menos aconsejable para quien fue apabullado 16-2 por Norris en carrera -122 puntos del británico contra 37 del australiano- y 19 a 3 en las pruebas de clasificación. Si en 2021 la diferencia en la vuelta fue de 215 décimas, este año creció a 314 décimas, un aumento que hundió un poco más a Ricciardo.

En Renault, Daniel Ricciardo superó a Nico Hulkenberg y a Esteban Ocon; los problemas económicos de la escudería y un proyecto ambicioso que le presentó McLaren provocó la marcha a la fábrica Woking POOL - X80003

El comentario a micrófono abierto a Checo Pérez, acerca de la probabilidad de tomarse un año sabático y luego volver a buscar un proyecto que lo convenciera resultó una confesión de alguien que perdió el Ojo de Tigre.

Durante el Gran Premio de Japón, Ricciardo fue lacónico cuando lo consultaron sobre su futuro: “Creo que es cuestión de prepararse para 2024, donde podría haber algunas mejores oportunidades y es a donde está puesta la mira”, confesó, quien rechazó los ofrecimientos de McLaren para correr en IndyCar o el Mundial de Resistencia. “Me encantan otras categorías del automovilismo, pero no me veo allí. Siento que si me lanzo en esa dirección se cierra la puerta de la Fórmula 1, y todavía estoy muy motivado para quedarme”, señaló durante el fin de semana en Suzuka.

En 2014, en su primer año en Red Bull Racing, superó al tetracampeón Vettel, ganó sus tres primeros grandes premios -tiene ocho y siete con la escuadra de Milton Keynes y una con McLaren-y finalizó tercero en el Mundial de Pilotos, por detrás de los arrolladores Lewis Hamilton y Nico Rosberg. Dos años después superó a Verstappen, que se estrenaba en el equipo, y volvió a completar el podio en el campeonato, por detrás de los pilotos de Mercedes; repitió el éxito sobre MadMax en 2017 y aunque había aceptado todas las condiciones contractuales para continuar un accidente en Bakú, en 2018, dinamitó el acuerdo.

Ricciardo provocó un toque con Verstappen en plena recta y ya nada fue igual: el australiano tomó la decisión de marcharse a Renault, donde a pesar de superar a Nico Hulkenberg en 2019 y a Esteban Ocon –al año siguiente- escapó a McLaren, entre las necesidades económicas que aquejaban a los franceses y el encantamiento de un mejor proyecto.

Daniel Ricciardo corrió 100 grandes premios con Red Bull Racing, entre 2014 y 2018 LA NACION

“La sonrisa lo dice todo, estoy realmente emocionado de volver a casa, a Red Bull Racing, como tercer piloto en 2023. Tengo muchos buenos recuerdos de mi tiempo en el equipo, pero la bienvenida de Christian [Horner], el Dr. Marko y todo el equipo es algo que agradezco. La posibilidad de contribuir y estar rodeado del mejor equipo de la F.1 es enormemente atractiva, a la vez que me da algo de tiempo para recargar y volver a concentrarme”, dijo Ricciardo, que fue una de las figuras más cotizadas del momento, dos veces tercero en el Mundial en los tiempos en que Mercedes dominaba sin oposición, y ahora tiene que conformarse con ser piloto suplente y de pruebas para continuar ligado al Gran Circo.

Daniel Ricciardo, tercer piloto y de pruebas de Red Bull Racing en 2023; el australiano intentará relanzarse para recuperar una de las 20 butacas de la grilla Twitter