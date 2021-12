Fórmula 1: el efecto Guanyu Zhou empuja a Alfa Romeo y el negocio del Gran Circo

El anuncio desató polémicas. No es la primera vez que una butaca se decide por dinero, aunque detrás de la contratación de Guanyu Zhou el beneficio será por duplicado: Alfa Romeo, como escudería, y la Fórmula 1, como organización. La temporada 2022 tendrá el estreno de un piloto chino en el Gran Circo, lo que reaviva que la decisión se tomó con un pensamiento de negocio más que deportivo. Para la estructura con sede en Hinwil, el objetivo es el interés que provocó en posibles nuevos patrocinadores, mientras que para la F.1 el llamado para sumar una segunda fecha en el calendario en territorio chino resulta una nueva apertura para captar dinero, sponsors y público.

“No se trata del dinero que trajo Zhou, si no del interés que generó. Esto nos abre grandes oportunidades: en las últimas dos semanas recibimos muchas más llamadas de patrocinadores que en los últimos 25 años. Esto es positivo para nuestro equipo, pero también para las empresas que nos acompañan desde antes. Y podría ofrecer oportunidades para otros equipos y para la F.1″, señaló Frederic Vasseur, director general de Alfa Romeo.

Sebastián Vettel conduce la Ferrari por el circuito de Shanghai; la Fórmula 1 regresará a China en 2023 y el CEO, Stefano Domenicali, no descarta una segunda cita en el gigante asiático Clive Mason - Getty Images AsiaPac

Los movimientos en el Gran Circo son estratégicos y la contratación de Zhou lo expone: la F.1 informó sobre el regreso del Gran Premio de China al calendario en 2023, con continuidad hasta 2025, y semanas más tarde Alfa Romeo completó las butacas con el piloto chino, de 22 años. El anterior CEO de la categoría, Chase Carey, y ahora su sucesor, Stefano Domenicali, mencionaron en varias oportunidades a China y a los Estados Unidos como mercados a conquistar. Zhou es la llave para iniciar el desembarco y atraer a los patrocinadores y al público del gigante asiático. “Será el embajador perfecto, porque lo hizo muy bien en las categorías juniors, mucho mejor que todos los pilotos chinos que lo precedieron. Igualmente, sé que será un reto sostener el rendimiento cuando los jóvenes se incorporan a la F.1″, señaló Vasseur.

La esperanza del paddock es que la presencia de Zhou impacte como Max Verstappen en Países Bajos o Sergio Checo Pérez, en México. El aspecto comercial es clave cuando se trata de un piloto de pago, aunque también es un talento prometedor: ocupa el segundo puesto en el campeonato de la F.2 de la FIA, en la que resulta su tercera temporada en la categoría telonera de la F.1. La posición demuestra el crecimiento del piloto chino, que en 2020 finalizó en el sexto puesto y en 2019, en el 7mo. escalón.

Kimi Raikkonen se marchará al final de la temporada de la Fórmula 1 y su butaca en Alfa Romeo será para otro finlandés: Valtteri Bottas; la restante la ocupará el chino Guanyu Zhou, una apuesta de negocios y deportiva para la escudería Clive Rose - Getty Images Europe

“Fue una decisión importante para la compañía y también para el futuro. En 2022 tenemos un gran cambo en términos de normativa y como equipo evaluamos todas las opciones que teníamos sobre la mesa: la contratación de Valtteri Bottas era bastante obvia y a partir de ahí teníamos varias opciones y entre ellas la primera era Zhou. Nunca es un único motivo el que ordena: el rendimiento no se basa en un solo pilar, siempre es una combinación de velocidad, colaboración con el equipo y el compañero y el aspecto financiero”, explicó Vasseur. La contratación, sin embargo, generó resistencia en la estructura, que derivó en la renuncia de Pascal Picci, el presidente de Sauber Holding. El empresario fue uno de los encargados de salvar la escudería en 2016, con el grupo inversor suizo Longbow Finance.

En 2019, el Gran Premio de China resultó la carrera número mil de la historia de la Fórmula 1; Guanyo Zhou, por entonces piloto de pruebas de Renault, manejó por las calles de Shangai AFP / STR - Archivo

La F.1 celebra carreras en el circuito de Shanghai, pero Domenicali no descarta que China logre una segunda cita. “Es vital volver a China. El próximo año no vamos a estar en Shanghai, porque la pandemia de Covid-19 nos impide asegurarnos la fecha. Pero por esa razón se extendió el contrato por tres años [de 2023 a 2025], una muestra del deseo de regresar que tiene la F.1. El efecto de Zhou, que será el primer piloto de esa nacionalidad en correr en la F.1, ayudará a que la categoría se divulgue mucho más en ese país. Es una zona en la que deberíamos estar presentes, de eso no hay dudas. China es una zona de gran desarrollo, todos los fabricantes están interesados en estar ahí”, aseveró el CEO de la F.1.