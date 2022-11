Fórmula 1: el fuego amigo en la máxima categoría, y las eternas escenas de rivalidades y egos entre compañeros

escuchar

La competencia interna es la primera marcha en el automovilismo. La meta inicial de los pilotos es no sufrir una paliza frente a su compañero de garaje, porque es el único rival en la pista que cuenta con los mismos elementos y una derrota apabullante, al final del curso, puede provocar modificaciones en la futura alineación de una escudería. El Gran Premio de San Pablo, la penúltima estación del calendario de la Fórmula 1, expuso las diferencias que los protagonistas se esmeran en ocultar y exacerbó las internas en un puñado de equipos.

El subcampeonato en el Mundial de Pilotos alimentó las desavenencias y manifestó el equilibrio que los jefes ensayan para que un pequeño incidente no se convierta en un desmadre y la aventura no termine en un estallido que se devore el trabajo de una fábrica. Red Bull Racing fue eje de la ira de Sergio Checo Pérez sobre Max Verstappen; Ferrari desestimó un cambió de posiciones entre sus pilotos Charles Leclerc y Carlos Sainz Jr. y Alpine enseñó una vez más la ausencia de química entre Fernando Alonso y Esteban Ocon.

Una conversación entre Max Verstappen y Christian Horner, jefe de equipo de Red Bull Racing ap - AP

La tensión y las relaciones tóxicas bajo un mismo techo no es una novedad: en la historia del Gran Circo se multiplican los casos, en particular cuando dos figuras coincidieron en la misma formación. Los duelos entre Ayrton Senna y Alain Prost, en McLaren, el más recordado, porque las dos estrellas quebrantaron los límites con maniobras polémicas, que derivaron en accidentes; la casa de Woking no aprendió la lección y replicó esa desafortunada aventura casi dos décadas más tarde -en 2007- con Lewis Hamilton y Alonso.

La feroz batalla por la corona que desataron Hamilton y Nico Rosberg en 2016, en Mercedes, originó que hasta Niki Lauda interviniera para pacificar y resulta la más reciente, mientras que el ego de Alan Jones perjudicó a Carlos Reutemann en 1981, cuando el Lole, bajo el paraguas de Williams, pulseó con Nelson Piquet por el título.

Ayrton Senna y Alain Prost, la fórmula de estrellas que reunió McLaren y una rivalidad que superó los límites AFP - Archivo

Sin títulos en juego, porque Red Bull Racing arrasó en el Mundial de Pilotos con Verstappen y en el de Constructores con el neerlandés y Checo Pérez, la escudería de Milton Keynes descubrió que 2022 puede ser también un año histórico: a pesar de tener seis coronas entre Sebastian Vettel –cuatro- y MadMax, nunca selló un 1-2. Pérez compite con Leclerc por la segunda plaza del campeonato y llegarán emparejados en 290 puntos a la última cita, el domingo, en Abu Dhabi.

El mexicano y el monegasco no tuvieron respuestas internas a los pedidos para que sus compañeros cedieran las posiciones en Interlagos, pero fue Pérez el que levantó la voz y, durante algunas horas, dinamitó la tranquilidad que impera en Red Bull Racing. “Estoy muy sorprendido, no sé qué sucedió, en especial por todo lo que hice por él: no entiendo sus razones. Muy sorprendido, porque creo que tiene dos campeonatos gracias a mí”, señaló enojado el tapatío, porque Verstappen no aflojó el ritmo y le impidió escalar al sexto puesto.

“No trabajamos como un equipo, corremos como un equipo. El objetivo y la prioridad es el subcampeonato de Checo, porque es algo que nunca conseguimos como equipo y Max está comprometido también para lograrlo”, explicó Christian Horner, después de la reunión que tuvo con los pilotos y de la que participó también el asesor Helmut Marko.

“Con Max y el equipo todo se habló ayer y se mantendrá internamente, esto quedó atrás y seguiremos trabajando como el gran equipo que hemos sido hasta ahora”, escribió en redes sociales Checo Pérez.

El accidente de Checo Pérez en Mónaco durante la prueba de clasificación, la chispa que crispó la relación entre Max Verstappen y el piloto mexicano

En la comunicación por radio, apenas terminó la carrera, Verstappen expuso su idea: “Ya les dije la última vez que no me vuelvan a pedir eso de nuevo, ¿okey? ¿Estamos claro sobre eso? Di mis razones y las mantengo”.

¿Cuál es el antecedente? El Gran Premio de Mónaco, que ganó el mexicano. Pero la molestia no resulta el triunfo, una obra de la estratega Hanna Schmitz, si no el incidente de Pérez en la clasificación: Max desandaba una vuelta de pole, pero vio arruinado el giro por el despiste de su compañero, al que Sainz Jr. tampoco pudo eludir. En las calles del Principado se mencionó la teoría de que Horner y Marko fueron informados sobre que el accidente no fue involuntario, y Verstappen no perdonó ni olvidó.

El director de Ferrari, Mattia Binotto, señaló las razones que impidieron que Charles Leclerc fuera favorecido por su compañero Carlos Sainz Jr. en Interlagos

El revuelo que generó Red Bull Racing hizo pasar por alto el pedido de Leclerc al muro para que su compañero le cediera el tercer puesto y así aventajar a Checo Pérez en el Mundial de Pilotos. El escenario se discutió en la reunión de estrategia, la mañana anterior a la carrera, aunque por diferentes factores la Scuderia no se ajustó a la resolución.

“Nunca pido estas cosas y lo hice porque lo discutimos y aprobamos. Fue muy frustrante”, relató el monegasco, que luego escuchó las razones del equipo: la posibilidad de que Sainz Jr. recibiera cinco segundos de recargo por una infracción a la regla del Auto de Seguridad, debido a la confusión con el auto de Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) y el riesgo de que el español perdiera más de un puesto, porque Alonso y Verstappen marchaban a poca diferencia de Leclerc, las respuestas que ofreció de parte del director del equipo, Mattia Binotto. “Intercambiar las posiciones en la recta y en la última vuelta era complicado y riesgoso y para el Mundial de Constructores era mejor ajustarse a las posiciones y a las diferencias en la pista”, explico el ingeniero suizo.

THE TWO ALPINES TOUCH!!! 😳😲



A disastrous Sprint for the Enstone team, as both drivers picked up damage from multiple moments of contact with each other 😩



Leaving Alonso to finish in P15, Ocon P18....#BrazilGP #F1Sprint pic.twitter.com/DlyzThN1mX — Formula 1 (@F1) November 12, 2022

La tensión interna en Alpine tuvo un nuevo episodio en Brasil. Los incidentes que protagonizaron Alonso y Ocon en la carrera Sprint enfureció a Otmar Szafnauer, el jefe de la escudería. “Defraudaron el equipo. Estamos en una pelea muy reñida por el cuarto puesto entre los Constructores con McLaren, hay mil personas que trabajan en la fábrica por ese objetivo”, atizó el nacido en Rumania, sobre el roce en la Curva 4 y el de la recta, en el giro final, que derivó en una sanción de cinco segundos para Alonso.

“Perdí el alerón gracias a nuestro amigo: me empujó en la Curva 4 y luego en la recta. Bien hecho”, lanzó con ironía el asturiano, que más tarde se esforzó por suavizar el comentario. “En dos años tuvimos un error, pero nos han echado muchas culpas. Las asumimos, pero siempre intentamos ayudar a Alpine cada vez que nos subimos al auto”. En 2023, el bicampeón se marchará a Aston Martin.

Fernando Alonso y Esteban Ocon, protagonistas de lo bueno y lo malo que enseñó Alpine en Brasil Mark Thompson - Getty Images North America

Para no repetir un episodio estresante, Ocon fue advertido el domingo de no pulsear con Alonso, cuando el ovetense venía por detrás, aunque en mejor situación de carrera. El ingeniero de pista del francés, Josh Peckett, relató la secuencia durante el Auto de Seguridad: “Tienes a Fernando detrás y con ventaja de neumáticos. Lo dejaremos pasar en forma rápida y limpia. No nos centremos en él, centrémonos en Vettel”. El asturiano terminó quinto, y el normando en el octavo lugar, sumando 14 puntos contra cero de los pilotos de McLaren, Daniel Ricciardo y Lando Norris.

La temporada tiene un último capítulo, una vuelta final a un calendario que ya sin títulos en juego ofrece insospechadas batallas.