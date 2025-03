Fórmula 1, Gran Premio de Australia: la prueba de clasificación tuvo a Alex Albon muy arriba, autos buenos muy atrás y clara diferencia entre los pilotos de Alpine

La primera contienda a fondo, bien a cara de perro, del certamen de Fórmula 1 entregó sorpresas. Un Red Bull 18º, un Mercedes 16º. Un Racing Bulls ¡5º! Y un Williams ¡6º! Y Ferrari, habitualmente poderoso en Melbourne, con ambos coches detrás de esos dos. Los ensayos de pretemporada en Bahréin y los propios en Albert Park sugirieron algunas cosas que la prueba de la clasificación del Gran Premio de Australia, realizada en la madrugada de este sábado de Argentina, desmintió o revirtió.

El inglés Lando Norris largará primero este domingo, a la 1 de Buenos Aires, la carrera inaugural del año (transmitida por Fox Sports y Disney+). Su compañero en McLaren, el australiano Oscar Piastri, partirá segundo. El tetracampeón Max Verstappen, con Red Bull, estará en el tercer cajón de salida. Y el inglés George Russell, de Mercedes, apenas detrás, cuarto. Mucha normalidad hasta ahí. Pero faltó algo.

El japonés Yuki Tsunoda consiguió el quinto lugar con un sorprendente Racing Bulls, que no había dicho mucho en Sakhir semanas atrás. Alex Albon, el tailandés que fue compañero del argentino Franco Colapinto durante nueve fechas en 2024, comenzará sexto, con un Williams que en las propias palabras de sus pilotos no generaba mucha expectativa antes de este gran premio. Y ambos orientales relegaron a nada menos que Charles Leclerc y Lewis Hamilton. Se esperaba más de los hombres de Ferrari.

Porque el Cavallino Rampante suele tener buenos resultados en Albert Park y porque estaba a la vanguardia en las sesiones de entrenamientos del viernes y el sábado. Pero el monegasco y el inglés ocuparán los puestos 7 y 8 de la grilla, respectivamente. Y a punto estuvo el heptacampeón de perder otra posición, porque superó por apenas 7 milésimas de segundo a uno de los pilotos de Alpine, la escudería de Colapinto.

Los McLaren, que dieron la impresión de guardar potencial en las prácticas (excelentes parciales y tiempos finales de vuelta no correspondientes, como si en algún sector cedieran intencionalmente), establecieron una nítida ventaja sobre Verstappen, que quedó a 385 milésimas del registro de 1m15s96/1000 de Norris y a 201 del de Piastri. Un escalón que no se había visto en tandas anteriores. Y otra brecha significativa fue la de Leclerc a su compañero, porque Hamilton quedó a 218/1000 del monegasco.

No está del todo adaptado el británico a Ferrari. Dice que todo es “diferente, muy diferente”, tanto en lo técnico como en procedimientos. Sufrió mucho en la curva 12, en la que no solamente perdía rendimiento respecto a lo ideal sino que también cometió un trompo. El equipo trata de hacerlo sentirse cómodo dándole gustos por sus preferencias, pero Hamilton, por ahora, no es aquel de Mercedes. Es tempranísimo, por supuesto. Tiene tiempo. Pero no le sobró casi nada para no quedar noveno en la qualy de Melbourne.

¡Trompo de Hamilton que, afortunadamente para él, no lo complicó! Avanzó a la Q3.



A 7 milésimas se situó Pierre Gasly, con el mejor Alpine. Superado por su compañero Jack Doohan en las dos tandas de ensayos del viernes, el sábado el francés puso “en orden” las cosas, dejando atrás al australiano, y postergó al español Carlos Sainz, que puso décimo al otro Williams. Por ahora, en Albert Park está funcionado mejor la ex marca de Colapinto que la actual: los FW 47 se situaron 6º y 10º, y los A525 finalizaron 9º y 14º. O sea, Doohan no pasó de la Q2, la segunda etapa de la prueba de clasificación.

Local, el hijo del pentacampeón mundial de motociclismo (Mike) fue el penúltimo en ese tramo, algo lejos (380/1000) del 13º, el canadiense Lance Stroll, de Aston Martin. No cometió errores ostensibles, pero lució más apagado que las sesiones de prácticas en su país. Cuando se enteró de que no pasaba a la Q3, un dejo de decepción exteriorizó su mirada desde dentro del casco. Luego caminó por la calle de boxes junto a un asistente y saludó brevemente a la cámara, pero sin mucho ánimo. Colapinto, que quiere quedarse con su asiento en el coche francés, presenció todo en los boxes del equipo.

Noticia en desarrollo

