Fórmula 1: la FIA anunció un cambio en la medición de la compresión de los motores que podría afectar a Alpine

La Federación Internacional del Automóvil (FIA), el organismo rector de la Fórmula 1, informó que los fabricantes de unidades de potencia de la categoría aprobaron por unanimidad cambios en la forma en la que se miden las relaciones de compresión de los motores. A una semana del inicio del campeonato mundial en Australia, la medida responde a las inquietudes planteadas por diversos sectores luego de los entrenamientos de pretemporada en Bahréin, pero puso fecha a futuro sobre el comienzo de aplicación.

La relación de compresión de los motores de combustión V6, que mide cuánto puede comprimirse la mezcla de aire y combustible dentro de un cilindro, fue reducida a 16:1 para estos nuevos modelos eléctricos, en parte para ayudar a que la construcción de los impulsores sea más accesible para escuderías recién llegadas como Audi. En ese sentido, en condiciones reales de funcionamiento hoy ofrece ventajas competitivas a determinados equipos, por lo que se vio, y se señaló especialmente a Mercedes, que tiene como clientes a McLaren, Williams y a Alpine, aunque la escudería recibió garantías de que sus motores respetan la legalidad vigente. Las sensaciones que había tenido Franco Colapinto y su equipo habían sido altamente positivas en los tests. De hecho, el argentino logró girar mucho y terminar en la parte de adelante al computarse los mejores tiempos.

Esas semanas de ensayos en Barcelona, de manera privada, y en Bahréin, ya mostrándose al mundo, serán, igualmente, la referencia para la primera etapa del torneo, ya que las modificaciones impactarán a partir del 1° de junio. Eso implica, según lo trascendido, una buena noticia no solamente para Audi, sino también para Honda y Ferrari, que habían impulsado un cambio regulatorio para acercar la brecha entre los más veloces y los más lentos antes del inicio de la nueva era técnica.

Franco Colapinto tuvo ensayos auspiciosos con el Alpine A526 con motor Mercedes en Bahréin y fue una de las escuderías que mejoró notoriamente respecto de 2025 Sona Maleterova - Getty Images Europe

En el paddock cuestionaron una forma ingeniosa de cumplir con la relación de compresión de 16:1 en condiciones frías y estáticas, que es como la mide la FIA, mientras se expandía en condiciones calientes y en funcionamiento y obtenía una ventaja significativa. Audi se unió a Honda y Ferrari para presionar, mientras se rumoreaba que Mercedes había utilizado el truco a su favor, sin apartarse de la legalidad.

Tras una serie de discusiones, la FIA presentó un compromiso para una votación electrónica entre los cinco fabricantes de unidades de potencia, que también incluye a Red Bull-Ford, dando a todas las partes 10 días para votar la propuesta. Esa solución consiste en comenzar a medir las relaciones de compresión del motor tanto en condiciones calientes como frías a partir del 1 de junio, pero implica que se pongan en práctica con tras la séptima fecha, cuando la categoría llegue a Europa para el Gran Premio de Mónaco, previsto para el 7 de ese mes.

George Russell acelera con el Mercedes en el tercer día de pruebas libres de la Fórmula 1 en Bahréin, hace dos semanas; esa compañía también provee a McLaren, Williams y Alpine. Altaf Qadri - AP

Se describe que comenzará a medirlas sólo en condiciones de funcionamiento a 130C desde la temporada 2027 en adelante. La FIA comunicó que todos los fabricantes votaron a favor de la propuesta, y los cambios también fueron ratificados por el Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA.

“Se ha invertido un esfuerzo significativo en encontrar una solución al tema de la relación de compresión. Este parámetro, que fue uno de los objetivos fundamentales clave de estas regulaciones para atraer a nuevos participantes al deporte, está limitado en el reglamento a 16:1, medido en condiciones frías. Entonces, la FIA ha trabajado para encontrar una solución de compromiso que determina que la relación de compresión será controlada tanto en condiciones calientes como frías desde el 1 de junio de 2026 y, posteriormente, sólo en las condiciones de funcionamiento (130°C) desde 2027”, especificaron desde la FIA en el comunicado.

En los ensayos de Cataluña comenzaron a verse las primeras señales y el Audi R26 era uno de los autos que menos convenció Audi Communications Motorsport - Audi Revolut F1® Team

“Estamos pidiendo claridad. Dígannos qué se nos permite hacer, y el resto importa poco: es esencial tener una comprensión clara de lo que está permitido, y luego creo que cada competidor debería ser libre de alcanzar el resultado siguiendo el camino que considere mejor. Esto se aplica no solo a la unidad de potencia, sino a todo”, señaló el director del equipo Red Bull, Laurent Mekies, al sitio Motorsport.

La FIA también sostuvo que continuará “evaluando los datos de las pruebas de pretemporada y de las primeras rondas de la temporada” en medio de preocupaciones sobre las tácticas de recuperación de energía que los pilotos tendrán que usar para optimizar las nuevas unidades de potencia, que dependen mucho más de la energía eléctrica que sus modelos predecesores.

“Las regulaciones introducidas para 2026 representan uno de los mayores cambios de los últimos tiempos. Todas las partes reconocen que con la introducción de cambios reglamentarios tan significativos, hay aprendizajes colectivos que se pueden extraer de las pruebas de pretemporada y de las rondas iniciales del campeonato de este año”, concluyó el comunicado.