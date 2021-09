Fórmula 1. La foto más impactante del accidente y qué es el “halo” que le salvó la vida a Hamilton

El Gran Premio de Italia no se recordará por el triunfo que obtuvo el australiano Daniel Ricciardo por la fecha 14 de la Fórmula 1. Para todos quedará como la carrera que avivó una rivalidad que cada vez es más intensa y dejó una de las fotos más escalofriantes del fin de semana de acción en Monza. El británico Lewis Hamilton y el neerlandés Max Verstappen fueron los protagonistas de esa imagen que sorprendió a los amantes del vértigo, luego de un accidente en el que el piloto de Mercedes tuvo la fortuna de salvarse por la defensa del halo, un sistema, criticado desde su existencia, y que fue determinante en este peligroso incidente.

En la vuelta 26, se dio el momento que pudo haber terminado en tragedia. Tras salir de los boxes, Hamilton no estaba dispuesto a ceder el lugar a Verstappen, pero tras un pequeño salto en el pianito, al de Red Bull se le levantó la rueda trasera derecha que tocó el neumático izquierdo de Hamilton. El auto del neerlandés se montó sobre el Mercedes y fue la presencia del halo protector le salvó la vida al británico. En la imagen se ve claramente que el lateral del auto de Verstappen golpeó a centímetros de la cabeza del campeón del mundo. Pero también la rueda trasera estuvo muy cerca de golpear el casco del campeón mundial.

Pero ¿qué es el halo? A partir de la temporada 2018 fue añadido a los monoplaza siendo impuesto por la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), convencida de que serviría para evitar capítulos trágicos. Este sistema se trata de una protección de policarbonato incorporada al coche, justo delante de la cabeza del piloto, y que permite a estos resguardarse del posible golpe de objetos.

Uno de los principales cuestionamientos apuntaba a lo estético. El vehículo sumó un elemento justo enfrente del habitáculo del piloto. Pero también porque algunos consideraban que campo de visión se reducía demasiado. Eso, también, podía concluir en posibles accidentes.

La presentación del halo en 2017

En julio de 2017, cuando la FIA anunció su incorporación, en medio de la polémica, se vio obligada a aclarar que la determinación se había tomado en el seno del Grupo de Estrategia de la Fórmula 1, integrado por los seis equipos más poderosos (Mercedes, Ferrari, Red Bull, Williams, McLaren y Force India), pero que en esa ocasión había contado con la presencia de todos los equipos (sumándose Renault, Toro Rosso, Sauber y Haas).

Antes de su instauración, la medida generó mucha polémica. La mayoría de los corredores que criticaron el sistema pusieron el foco en la reducción de la visibilidad. Y todos aseguraban que el cambio de fisonomía del coche era muy grande, cuando el riesgo de recibir un impacto en la cabeza, se decía, era mínimo.

Durante los test hechos en su momento, Max Verstappen fue uno de los pilotos que más enfrentó la decisión. “Si hay partes de los coches volando, no servirá para proteger al piloto, no entiendo por qué lo necesitamos”, se quejó en aquella ocasión el corredor de Red Bull.

Tras aquellos ensayos, Sebastian Vettel fue otro que no se mostró convencido, acusando que se bajó del auto “algo mareado”. “Fue como conducir bizco”, dijo en ese momento. Las críticas también habían llegado desde el paddock. El ex piloto austriaco Niki Lauda, triple campeón del mundo, opinó en aquella oportunidad: “Los coches son ahora tan seguros y el riesgo que queda es tan pequeño que esta decisión no es buena para la Fórmula 1. Es una reacción exagerada respecto a la seguridad”.

El halo vuelve a mostrar eficiencia y preservó a ⁦@LewisHamilton⁩ de que el Red Bull golpeara su cabeza. Los 2 responsables. Max esta vez un poco más. pic.twitter.com/PQkJ6g3tdO — Jorge Legnani (@jorgelegnani) September 12, 2021

Sin embargo, este domingo, esa barra incómoda y estéticamente cuestionada termino siendo una pieza clave en el accidente entre los dos pilotos que luchan mano a mano por el título mundial de la Fórmula 1. ¿Qué hubiera pasado con Hamilton sin el halo? Es probable que las voces disidentes tengan un elemento extra para evaluarlo ahora. El sistema evitó una posible tragedia.

LA NACION