Fórmula 1. Verstappen-Hamilton: así fue el choque que los sacó a los dos de la carrera en el GP de Monza

La “guerra” fue declarada el 18 de julio pasado, en Silverstone, con un accidente del que se habló durante semanas. Y ahora Max Verstappen y Lewis Hamilton le agregaron combustible a la hoguera que calienta la lucha por el título de la Fórmula 1, con otro choque en el GP de Monza que los dejó afuera de la carrera a ambos.

En una carrera en la que el histórico equipo de McLaren volvió a ganar después de nueve años, con el triunfo del australiano Daniel Ricciardo, nadie parece estar muy pendiente de ese suceso. Las miradas, la atención y la tensión está puesta sobre el duelo del año.

En la vuelta 25, Verstappen cayó al décimo lugar tras su paso por boxes, que se demoró más de lo habitual. Y en la siguiente también tuvo dificultades Hamilton, que perdió algunos segundos en la detención para cambiar neumáticos. La tensión se podía sentir en el mismo momento en el que el Mercedes Benz del campeón del mundo salió disparado desde la calle del pit stop.

El halo vuelve a mostrar eficiencia y preservó a ⁦@LewisHamilton⁩ de que el Red Bull golpeara su cabeza. Los 2 responsables. Max esta vez un poco más. pic.twitter.com/PQkJ6g3tdO — Jorge Legnani (@jorgelegnani) September 12, 2021

En la salida de los boxes Hamilton se cruzó con Lando Norris y no pudo ofrecer demasiada resistencia. El McLaren Lo superó por afuera. Pero detrás de él venía Verstappen. El británico no estaba dispuesto a ceder el lugar; ninguno quiso levantar para dejarle al otro la cuerda en el giro a la derecha. Tras un pequeño salto del Red Bull en el pianito, la rueda trasera derecha tocó la izquierda de Hamilton. El auto se montó sobre el Mercedes y el halo protector salvó al británico (el lateral del auto del holandés golpeó a centímetros de la cabeza del campeón del mundo).

El holandés Max Verstappen es baja del Red Bull tras el accidente; pasó junto a su adversario y apenas lo miró de costado ANDREJ ISAKOVIC - AFP

Con los dos autos en la zona de leca, Verstappen fue el primero en bajarse. Pasó por el costado izquierdo del vehículo de Hamilton y apenas miró hacia el costado. Siguió de largo, con visible desagrado, rumbo a los boxes.

El campeonato de pilotos está más caliente que nunca. La guerra entre Verstappen (226,5 puntos) y Hamilton (221,5) encendió una rivalidad de alto voltaje, como hace tiempo que no ocurría en la Fórmula 1. Los equipos aún no se expresaron respecto del accidente, pero Mercedes (347,5 puntos) y Red Bull (334,5), también tiene mucho en juego en esa otra pelea.

El británico Lewis Hamilton consigue salir del Mercedes Benz tras el accidente ANDREJ ISAKOVIC - AFP

El accidente en Silverstone

En el accidente en Inglaterra, el 18 de julio pasado, Hamilton continuó en carrera mientras su adversario era atendido por los médicos del circuito. Pese a ser declarado culpable del choque, recibió una sanción leve, por lo que ganó la competencia.

El hecho marcó un antes y un después en la relación entre Verstappen y Hamilton, que hasta ese momento era buena. “Estoy muy decepcionado por haber sido eliminado de esta manera. La penalidad (N. de la R.: Hamilton recibió una sanción de 10 segundos) no nos ayuda y no hace justicia para la peligrosa maniobra que Lewis hizo en la pista. Estar en el hospital y ver sus celebraciones me parecieron un comportamiento irrespetuoso y antideportivo. Pero seguimos adelante”, escribió en sus redes sociales el piloto holandés.

El peligroso toque del británico Lewis Hamilton con el neerlandés Max Verstappen, ocurrió en una curva del circuito de Silverstone que se transita a 295 kilómetros por hora.

Los efusivos festejos de Hamilton en su país y ante su gente, elevaron el enojo de todo el equipo de Red Bull. Hace diez días, en Holanda, dónde se impuso Verstappen, hubo algunos abucheos y un recibimiento hostil para el británico. El duelo está declarado, la rivalidad en aumento y título en juego.

Así está el campeonato de pilotos

LA NACION