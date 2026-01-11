Franco Colapinto se entrenó bajo la lluvia de cara a la temporada de 2026 y sorprendió a todos con su brutal cambio físico

La pretemporada de Franco Colapinto está en marcha. Luego de un 2025 con poco para destacar, el oriundo de Pilar dio vuelta la página, se tomó unos días de vacaciones para recargar energías y comenzó con la puesta a punto desde lo físico para lo que será una demandante temporada de la Fórmula 1.

Con entrenamientos exigentes, donde se pone a prueba su fuerza, estabilidad y resistencia, a Colapinto no lo paró ni la lluvia y salió a correr al costado de la ruta, acompañado de sus preparadores físicos Lucas Benamo y Lucas Colombo Russell.

Colapinto comenzó con la pretemporada y trabajó a la par de dos preparadores físicos

Aunque parecería algo cotidiano que un deportista de elite esté entrenando, lo que detectaron los usuarios fue su brutal cambio físico. Con un aumento considerable de su masa muscular, el argentino comenzó a ver los resultados del trabajo que hace día a día para poder mejorar.

Filmado desde una camioneta, el argentino no giró nunca la cabeza hacia dónde estaba la cámara y se concentró solamente en el camino que tenía que recorrer bajo una copiosa lluvia que le dio un color diferente a la actividad.

El exigente entrenamiento de Franco Colapinto

Desde su regreso a la Argentina, Colapinto aprovechó el tiempo para estar con sus seres queridos. Sin ocultarse ante los fanáticos, el piloto caminó las calles de San Andrés de Giles y hasta se sacó una foto con un carnicero. El acercamiento al público le dio un fuerte espaldarazo al piloto, quien recibió muchas muestras de cariño de grandes y chicos que están pendientes de su evolución y las carreras que disputa en todo el mundo.

Franco Colapinto estuvo de vacaciones por Uruguay

Además de su nación de origen, Colapinto visitó Uruguay y agradeció la hospitalidad de dos personas que lo recibieron. "Feliz de haber conocido y recorrido este país antes de volver a Europa. Nos vemos pronto”, escribió el piloto en su cuenta de Instagram.

Cuándo es la primera carrera de Colapinto en 2026

Franco Colapinto sorprendió con su rutina física de cara a lo que será un año repleto de compromisos deportivos. Lo próximo que se avecina es el regreso a Enstone, la base de operaciones de la escudería Alpine ubicada en Reino Unido. A partir de ahí comienza una fase intensiva de pruebas que constará de ensayos entre el 26 y el 30 de enero en el circuito de Barcelona-Catalunya.

Ya en febrero, del 11 al 13 y del 18 al 20, el argentino completará los respectivos turnos de entrenamiento en el circuito de Sakhir, Bahréin, donde pulirá todos los detalles de su monoplaza para poner la cabeza en su debut, el día 8 de marzo, en Melbourne, Australia.

Franco Colapinto tendrá su primera carrera del 2026 en marzo David Davies� - PA Wire�

Cabe destacar que Alpine quedó último en el Campeonato Mundial de Constructores, por lo que deberá cambiar la estrategia y la manera de encarar el año si quiere conseguir resultados diferentes. Más allá del resultado negativo, la escudería francesa volverá a confiar en el tándem Colapinto - Pierre Gasly.

A dos meses de su retorno oficial a las pistas, el joven deportista puso primera con la ilusión de recuperar la confianza que lo depositó en la máxima categoría del automovilismo.