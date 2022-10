Fórmula 1. Lewis Hamilton y sus revelaciones sobre la polémica definición en Abu Dhabi 2021: “¿Cómo no iba a volver?”

escuchar

Lewis Hamilton siempre es noticia. Sobre todo desde que en 2020 igualó al alemán Michael Schumacher como el máximo campeón de la historia de la Fórmula 1, con siete títulos del mundo.

El hecho de ceder su hegemonía a Max Verstappen (bicampeón 2021/2022) y la polémica definición de la temporada 2021 con el neerlandés en el GP de Abu Dhabi despertó en más de una ocasión la posibilidad de estar frente al retiro del británico.

Pero no fue así y tampoco está descartada su continuidad al frente de Mercedes: el foco está puesto en cuándo estampará su firma en el nuevo contrato con la escudería de Brackley.

Lewis Hamilton y Mercedes, un vínculo que continuará en 2023 MOHD RASFAN - AFP

“Vamos a renovar”, sentenció en una entrevista de la que participaron varios medios en el reciente Gran Premio de los Estados Unidos, en Austin. Y agregó: “Vamos a sentarnos y a discutirlo en estos próximos meses, diría yo. Mi objetivo es continuar con Mercedes. He estado aquí desde que tenía 13 años. Y realmente Mercedes-Benz es mi familia”.

El piloto no ahorró elogios para las Flechas de Plata: “Ellos estuvieron conmigo en las buenas y en las malas. Cuando me expulsaron del colegio. En todo lo que pasó en 2020. Se quedaron conmigo a pesar de mis errores y la mierda que salió publicada en la prensa. Se quedaron conmigo pese a los altibajos”, se descargó quien en el actual calendario no logró victorias, una situación nunca vivida por el británico, que al menos ganó un gran premio en todos los calendarios desde su estreno en 2007.

En declaraciones al sitio especializado motorsport.com -uno de los medios presentes en esa charla-, Hamilton reconoció lo difícil que fueron los días posteriores a lo sucedido en el GP de Abu Dhabi 2021, donde el británico perdió la corona en la última vuelta de la última carrera del año.

El toque de Hamilton a Verstappen que pasó desapercibido

“Parece que fue hace años. Sin dudas me rompió el espíritu, o me destrozó el alma, como quieras llamarlo”, reconoció. Aunque afirmó: “¿Cómo no iba a volver? No soy de los que se rinden así, la verdad”. Luego, amplió: “Lo que realmente me quebró fue ver que eso sucedía en este deporte, cuando hay tanta gente en la que confías”. Eso reafirma la tesis de que el reinicio de esa carrera no se llevó a cabo de forma correcta.

“Esperás que hagan bien su trabajo. Y al final un campeonato del mundo, en el que trabajó muy duro mucha gente, se dirime por una decisión equivocada”, cuestionó. Y validó: “Eso fue probablemente lo único que podría haber incidido en un posible retiro. No fue por mi falta de amor a mi equipo o a las carreras, sino literalmente eso”.

En relación a los días posteriores a ese final polémico de la temporada 2021, Hamilton contó: “Pasé tiempo con mi familia y eso me ayudó a superarlo. Me dediqué a estar con los niños, a construir muñecos de nieve y a estar presente en su día a día. Eso me permitió recuperarme de verdad. Si no hubiera estado con ellos, me habría quedado atrapado en un pozo”.

Hamilton saluda a Max Verstappen, tras la definición del GP de Abu Dhabi LARS BARON - Getty Images Europe

Más tarde, amplió: “Ya superé lo de Abu Dhabi. Me niego a vivir en el pasado. Ya lo viví en 2007, cuando era joven, y no me dejaba dormir. Cuando te aferras a la negatividad, cuando te aferras al odio o a lo que sea, lo único que haces es frenarte a ti mismo. Voy a seguir adelante, independientemente de lo que haya ocurrido en el pasado. Decidí no pensar más en ello. No hay nada que pueda hacer al respecto. Lo di todo. Lo di todo y me sacrifiqué. Pero estoy dispuesto a volver a hacerlo. Así que eso es lo que estoy tratando de hacer”.

Después de un 2022 donde el mejor resultado fueron tres segundos puestos y en el que marcha sexto en el campeonato, a 193 puntos del campeón Max Verstappen, con tres carreras para el desenlace del calendario el británico afirmó: “No creo que haya sido perfecto para nadie. Cuando nos reunimos en febrero, todos éramos optimistas. Todos nos decían que íbamos a tener un coche muy rápido, y estoy seguro de que todos los que trabajaban en él estaban convencidos de ello”.

Y luego amplió: “Está siendo una temporada muy dura para todos los miembros del equipo, porque es cuando realmente trabajan al máximo y descansan unas horas. Normalmente, uno espera que ese período sea más tranquilo. Pero descubrir que el maldito auto no funcionaba y que teníamos mucho rebote fue duro para todos. Creo que todos lo pasamos mal. Y todos pasamos por nuestro propio proceso de cómo afrontarlo. Pero creo que, sorprendentemente, nos ha ayudado a vivir una transformación con mucho potencial. Nos hemos hecho más fuertes y nos ha unido como equipo.” A partir del viernes empezará a desandar el Gran Premio de México, donde festejó en 2016 y 2019.

LA NACION