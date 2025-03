Fórmula 1: qué dijo Jack Doohan sobre el choque que lo dejó afuera en el GP de Australia

El gran espectáculo de la Fórmula 1 levantó el telón por primera vez en la temporada, en Australia. Pero, debido a las malas condiciones climáticas, tuvo matices accidentados. El australiano Jack Doohan (Alpine), tan en la boca de todos por la presión que ejerce Franco Colapinto como piloto suplente de la escudería, fue uno de los dañados: patinó sobre la pista mojada, impactó su coche contra una pared y tuvo que abandonar la competencia antes de completar la primera vuelta.

“En este deporte las cosas pasan muy rápido, como vimos, y la próxima carrera ya está casi encima [el domingo próximo en el GP de China, en Shanghai]. Así que fue una manera desafortunada de comenzar, pero se aprende una lección. La he digerido. Hay muchas cosas positivas que debemos sacar de este fin de semana”, apuntó Doohan ante los distintos medios, tras haber tenido una ingrata experiencia en el circuito Albert Park de su país.

Jack Doohan (Alpine) chocó antes de completar la primera vuelta en el circuito Albert Park de Melbourne X

Doohan no ocultó su sorpresa por cómo se dio el accidente: explicó que no hizo nada fuera de lo normal en ese sector del circuito como para perder el control. “Pareció que lo perdí en el cambio de tercera a cuarta marcha. Tan pronto como entré en cuarta, perdí el coche. Así que hay algunas cosas que voy a tener que entender. Porque, para mí, eso no fue fuera de lo normal, pero es un proceso de aprendizaje constante”, dijo el piloto de 22 años, nacido en Gold Coast.

Y añadió, frustrado: “Desafortunadamente, este aprendizaje tiene grandes consecuencias. Pero definitivamente he aprendido y voy a asegurarme de que no vuelva a suceder”.

Doohan, que está en la mira ya que el pilarense Colapinto podría reemplazarlo dentro de algunas fechas si no renueva contrato, no pudo correr más que unos minutos en el inicio del GP de su país y el choque obligó a que el safety car saliera temprano a trabajar en circuito de Albert Park.

El choque de Doohan

Según Motorsport.com, al ser consultado si la combinación de la línea que se encontraba en esa parte de la pista y la humedad sobre el asfalto pudo haberle desestabilizado el auto, Doohan reveló que Alpine iba a revisar un pico en las revoluciones por minuto del motor. “Creo que tal vez fue una combinación de la línea blanca. Pero parece que tuvimos un pico de RPM cuando cambié a cuarta. Así que estamos volviendo a comprobar para asegurarnos de que todo se comportó y tal vez deba poner un poco menos de pie derecho, un poco más del izquierdo (la próxima), y no volverá a suceder”, comentó el australiano.

Más allá del sinsabor, Doohan dijo estar preparado para el próximo desafío, en pocos días. “Es mi primer choque en uno de estos coches de Fórmula 1. Estoy seguro de que no será el último. Es una forma brutal de tenerlo. Pero, ya sabes, sucede. Somos humanos. No quería que pasara, pero ha pasado, así que lo he aceptado. Realmente no estoy buscando excusas por ahí sobre otros pilotos o algo así. Cometí un error, lo acepto y espero recuperarme” .

Franco Colapinto (piloto suplente de Alpine) en el GP de Australia

Pierre Gasly, compañero de Doohan en la escudería del empresario italiano Flavio Briatore, tuvo un mejor desempeño. El piloto francés se mantuvo en el puesto nueve durante casi toda la carrera, pero una serie de choques cerca del final del circuito hicieron que dos Ferrari y un McLaren lograran adelantarse y finalmente quedó sin puntos en el onceavo lugar.

Una carrera accidentada por la lluvia

Sin embargo, el de Doohan no fue el único accidente. Antes de comenzar, durante la vuelta de formación, el piloto francés Isack Hadjar, de Racing Bulls, se estrelló contra una de las paredes y tuvo que retirarse de la competencia antes incluso de la primera vuelta. Pocos minutos después, el español Sainz siguió de largo en una curva y golpeó severamente el Williams que hasta el año pasado era propiedad de Colapinto y también tuvo que abandonar. Finalmente, Lando Norris, de McLaren, ganó este caótico Gran Premio de Australia que fue afectado por las tormentas.

