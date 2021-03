Fórmula 1. Rumbo al estreno de la temporada 2021, un viaje del túnel de viento a la pista

El séptuple campeón consecutivo de Constructores, Mercedes, presentó su nuevo modelo para extender el reinado en la Fórmula 1. También Aston Martin, que regresará al Gran Circo después de 61 años, otros siete equipos enseñaron sus diseños para 2021. La última escudería en develar su secreto será Ferrari, que hoy, a las 10, en el circuito de Bahrein, exhibirá el SF21 que conducirán Charles Leclerc y Carlos Sainz. El escenario asiático será el espacio en donde la categoría desandará los test de pretemporada, ensayos que se reducirán a apenas tres jornadas, y en donde el domingo 28 de marzo se abrirá el curso. Un tiempo escaso en el que las estructuras deberán comprobar si aprobaron el desafío del nuevo paquete aerodinámico que impuso la Federación Internacional del Automóvil (FIA), a la vez que ocho pilotos, entre ellos campeones del mundo como Fernando Alonso y Sebastian Vettel, tomarán contacto con autos que resultarán prácticamente desconocidos.

Como el inicio del calendario pasado, la pandemia mundial de Covid-19 alteró los planes. Aquella vez, con la cancelación del Gran Premio de Australia; este año, la cita en Albert Park se aplazó para noviembre y, por una cuestión de costos, los habituales ensayos de dos semanas en Barcelona fueron programados en Sakhir. Allí, a partir del viernes, las horas invertidas en túneles de viento y sofisticados modelos CFD (Computational Fluid Dynamics) serán puesto a prueba en la pista. Una carrera contrareloj, en particular porque la más destacada de las modificaciones reglamentarias se concentra en el piso delante de los neumáticos traseros. Ese fue el principal detalle que los equipos escondieron en sus recientes presentaciones, como lo admitió James Allison, el director técnico de Mercedes.

“Si están buscando reducir la velocidad, que es lo que efectivamente pretenden con los cambios de regulación, modificar el piso es la forma más fácil y barata para lograr el objetivo. Es un componente aerodinámico tan importante que los pequeños cambios geométricos traen grandes reducciones en el rendimiento. Nuestra tarea fue descubrir cómo recuperar esa pérdida y exprimir cada centímetro del auto, en particular para invertir los seis kilos extra que deben pesar en 2021”, señaló el británico, que trabajó en dos ciclos en Ferrari. “No existe una solución única y por esa razón los test serán valiosos: veremos cómo se relacionará las horas de trabajo en el túnel de viento con el rendimiento del auto en la pista”, explicó el ingeniero Pat Fry, de Alpine.

El W12, el modelo con el que Mercedes intentará ganar su octavo título consecutivo de Constructores y Lewis Hamilton ceñirse su corona número ocho entre los pilotos; la escudería de Brackley tendrá su filming day después de las pruebas del fin de semana en Bahrein Daimler AG - MediaPortal Daimler AG

Mercedes ratificó por un año a su fórmula de pilotos, con Lewis Hamilton –intentará sumar su octava estrella y convertirse en el más ganador de la historia de la F.1- y Valtteri Bottas. Lo mismo hicieron Alfa Romeo –Kimi Räikkönen y Antonio Giovinazzi- y Williams, con George Russell y Nicholas Latifi. Las restantes escuadras movieron las piezas: Ferrari se adelantó a todos y en 2020 se aseguró a Sainz; Red Bull Racing contrató al mexicano Sergio Checo Pérez para reemplazar a Alex Albon con la meta de exigir a Max Verstappen y batallar por la corona; Aston Martin –ex Racing Point- conjugará la experiencia de Vettel y el desarrollo sostenido de Lance Stroll, mientras que McLaren fichó al australiano Daniel Ricciardo para ocupar la butaca que liberó el madrileño Sainz. La escudería Alpine, la nueva denominación de Renault, explotará con el reingreso del español Fernando Alonso, bicampeón de la F.1 en 2005 y 2006 y que debutó hace dos décadas en la F.1.

En la búsqueda de equipar fuerzas, la F.1 estipuló cambios cuando el Gran Circo desandaba el parate a causa del coronavirus. No solo se aplazaron desarrollos de motores, se redistribuyeron las horas para proyectar tareas en el túnel de viento y el uso de CFD. La escala que se utilizó para distribuir los porcentajes es inversa a la clasificación que tuvieron los equipos en el campeonato de Constructores en 2020, por lo que Mercedes recibió el mínimo y Williams resultó el opuesto. “Sabemos cuántos progresamos en los simuladores, pero lo importante será analizar el desempeño en la pista. Ahí se refleja la expectativa con la realidad. En el pasado tuvimos malas experiencia y no somos los únicos que pueden encontrarse con desajustes entre los ensayos virtuales y lo que transmite el auto en el circuito”, dijo Mattia Binotto, el jefe de la Scuderia y quien cargó con el peso del fracaso del modelo SF1000, que ofrecía un paquete aerodinámico erróneo a partir de los parámetros que empujó un motor que no estaba en regla.

Charles Leclerc y Mattia Binotto, piloto y jefe de equipo de Ferrari; hoy, la Scuderia presentará la SF21 en el circuito de Sakhir, en Bahrein, donde se desarrollarán los ensayos el fin de semana y el escenario en donde la Fórmula 1 iniciará el calendario 2021 Scuderia Ferrari

Sin una segunda oportunidad para ensayar las actualizaciones antes del Gran Premio de Bahrein, Mercedes ideó una astuta jugada al programar un filming day para su modelo W12 para el 16 de marzo en Sakhir, por lo que hasta podría esconder piezas a sus rivales hasta esa jornada. Los pilotos debutantes, más allá de aquellos que saltaron de escudería, sufrirán más que en las temporadas anteriores con los cambios y deberán adaptarse en con rapidez al auto. Son tres los que se estrenarán en el Gran Circo y dos de ellos serán compañeros de garaje: Mick Schumacher y Nikita Mazepin, en Haas; Yuki Tsunoda, en Alpha Tauri. La ecuación de menos jornadas de pruebas y el recorte de tiempo en las pruebas libres de los días viernes de cada carrera, las razones que los llevarán a extremar esfuerzos para ser competitivos en autos que no forman parte del grupo de elite de la F.1.

Mick Schumacher, junto con el ruso Nikita Mazepin y el japonésYuki Tsunoda, los tres pilotos debutantes que presentará la Fórmula 1; el hijo de Michael deberá ensayar una adaptación contrarreloj: el Gran Circo recortó los días de pretemporada y las jornadas libres de cada carrera Haas F1 Team

El fin de semana, con la salida a la pista, la F.1 empezará a rodar su episodio 72. Todos miran al Gran Premio del 28 de marzo, aunque para llegar con expectativas a esa fecha los 10 equipo y los 20 pilotos deberán sortear las tres jornadas de prueba y error.