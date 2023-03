Fórmula 1: se subaste un histórico modelo de Ferrari con el que Michael Schumacher fue campeón

escuchar

El auto con el que Michael Schumacher se consagró campeón en la temporada 2000 de la Fórmula 1 será subastado entre el 3 y el 12 de abril. En ese año se consagró campeón por primera vez con Ferrari, equipo con el que luego ganaría cuatro títulos más y lo consagraría como uno de los mejores de la historia. La noticia que deja expectantes a todos los amantes de la Fórmula 1, sobre todo, por lo que significa el valor material.

En este caso, se trata del número de chasis 198, equipado con un motor V-10 de 90 grados rediseñado que podía desarrollar unos 780 caballos a través de una caja de cambios de siete velocidades, y con el que el piloto alemán corrió tres grandes premios. El primero de ellos fue en Brasil, donde se quedó con el triunfo el 12 de marzo de ese año. Además lo utilizó en Mónaco, donde debió abandonar por una falla en el motor. Y por último, en el Gran Premio de Austria, carrera de la que partió en el tercer lugar, pero no pudo finalizarla por un choque con el brasileño Ricardo Zonta en la primera vuelta de esa competencia.

A partir de allí, ese chasis no volvió a utilizarse, pero la escudería Ferrari reparó el auto, que no tenía grandes roturas. Incluso, fue llevado a todas las carreras que quedaban en la temporada, pero no volvió a ser puesto en la pista.

Al finalizar la temporada en la que el alemán se consagró campeón por primera vez con esa escudería italiana, la Ferrari F1-2000 de Schumacher regresó a Maranello. Allí, los ingenieros de la marca italiana lo reconstruyeron casi por completo. Luego, Ferrari la expuso en el Salón de Ginebra, en 2001. Años más tarde, se convirtió en una pieza emblemática en el garaje de un coleccionista privado, en Texas, Estados Unidos.

Con el chasis 198, Schumacher corrió tres carreras y luego no volvió a utilizarse

Con un certificado de aprobación de Ferrari Chassiche en 2005, este coleccionista preparó el icónico auto para usarlo en eventos F1 Clienti. El propietario actual lo compró en el año 2016 para llevarlo a las pruebas de Ferrari Corse Cliente, incluyendo eventos realizados en las pistas de Monza y Austin.

Lo cierto es que a través de la firma británica RM Sotheby´s, en Hong Kong el vehículo se será subastado entre el 3 y el 12 de abril por un valor inicial que no fue informado. Se espera que el auto utilizado por alemán alcance un precio astronómico, después de que su coche ganador del título de 2003 se subastara en noviembre pasado por 14,8 millones de dólares (13,667 millones de euros), convirtiéndose en el coche de Fórmula 1 de la era moderna más caro jamás vendido antes.

LA NACION