Siempre es noticia. Ferrari es sinónimo de la Fórmula 1 y rumbo al Gran Premio de la Toscana, el domingo, en Mugello, los mil Grandes Premios de la Scuderia no resultaron el único eje de la actividad: su piloto Sebastian Vettel anunció la incorporación a Aston Martin para la temporada 2021; el equipo británico tomará la estructura de Racing Point y regresará al Gran Circo, después de medio siglo. Sin butaca en Ferrari, que contrató al español Carlos Sainz, en mayo pasado, en medio del receso por la pandemia mundial de Covid-19, el alemán, de 33 años, descubre un nuevo desafío, tras desandar cinco años en Ferrari. Luego de no renovar la continuidad con la escuadra de Maranello, el cuatro veces campeón del mundo admitió que analizó retirarse de la F.1.

"Estoy encantado de compartir finalmente esta noticia emocionante sobre mi futuro y orgulloso de decir que me convertiré en piloto de Aston Martin en 2021. Es una aventura con fábrica de autos verdaderamente legendaria. Me impresionó los resultados logrados por el equipo este año y creo que en el futuro será más brillante. Creo que podemos construir algo especial junto. Todavía tengo mucha pasión por la Fórmula 1 y mi única motivación es correr en la parte delantera de la grilla", relató Vettel, dejando entrever el crecimiento de Racing Point y la flojera de Ferrari.

Pero Vettel también reconoció que, de no descubrir un espacio que colmara las expectativas hubiera encaminado el retiro de la F.1. "No sé si hay una medida para determinar cómo de cerca puedes estar, pero estuvo cerca. Ahora siento que lo mejor para mí es continuar y espero poder demostrarlo. No puedo hacer predicciones, pero definitivamente hay esperanza y confianza en el equipo. Tienen la suficiente capacidad y por primera vez están equipados con las herramientas necesarias", comentó Vettel, acerca de su arribo a Aston Martin, donde será compañero de garaje de Lance Stroll, que el fin de semana pasado, en Monza, finalizó en el tercer puesto. El desempeño de las Ferrari, en cambio, resultó calamitoso: el alemán abandonó en el sexto giro, tras quedarse sin frenos, y Charles Leclerc protagonizó un aparatoso accidente.

Las repercusiones por la incorporación a Aston Martin no se demoraron y desde la propia Ferrari hasta el séxtuple campeón del mundo, Lewis Hamilton, saludaron a Vettel. "¡Felices de saber que te quedarás en la F.1 el año que viene! Terminemos la temporada con nuestro mejor esfuerzo juntos", el mensaje de la Scuderia, en las redes sociales. "Honestamente, pensaba que esa era la dirección ideal. Ahora estoy contento de escucharlo, porque ese equipo dio un gran paso en su rendimiento. Quizás soy parcial, pero su experiencia cuenta mucho. Tuvo tiempos complicados en Ferrari, pero es cuatro veces campeón del mundo y puede conducir al equipo a una mejor dirección y a la victoria", resaltó el británico, la mejor espada de Mercedes, la factoría que provee de motores a Racing Point. El movimiento de Vettel dejará sin plaza al mexicano Sergio Checo Pérez, que podría recalar en Haas, que anunció tener diez candidatos para sus dos butacas para 2021.

Aunque el presente es decepcionante, Ferrari intentará esforzarse y relanzarse en Mugello -circuito de su propiedad-, luego del bochorno de Monza. La Scuderia, la única que compitió en la F.1 desde 1950, lucirá sus monoplazas con los mismos tonos borgoña del modelo 125 SF1, del debut en el GP de Mónaco, de hace 70 años. El equipo confirmó que Mick Schumacher, hijo de Michael, que participa en la F.2 y es parte del proyecto de jóvenes pilotos, participará de una exhibición con la F2004 con la que su padre ganó el séptimo título -quinto con Ferrari- en 2004. Un acontecimiento que será observado por 3.000 espectadores, ya que es la primera ventana de público que abre la F.1 en un calendario que encadenará su novena estación.