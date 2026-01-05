Franco Colapinto con Rolling Stone: “Nunca había tenido una temporada en la que no pudiera pelear por ganar”

“Nunca había tenido una temporada en la que me sintiera incapaz de ir rápido, de estar en los primeros lugares… Nosotros, los deportistas, y yo en especial, soy muy competitivo, cuando no tenés la oportunidad de pelear adelante… De pelear por puntos… Yo nunca había tenido una temporada en la que no pudiera pelear por ganar”, le confesó Franco Colapinto a Rolling Stone, que este mes lleva al piloto por primera vez en su portada.

Así, Colapinto se sube al selecto club de deportistas argentinos que posaron para la tapa de la edición local, entre los que se encuentran Diego Maradona, Lionel Messi y la Generación Dorada con Manu Ginóbili a la cabeza.

“No puedo hacer un podio, una pole position. En otros años, sabía que si hacía las cosas bien iba a poder. Y este año, ganar, para nosotros ahora era sumar un punto, capaz. Cuando ves que el resultado no llega, es muy difícil de manejar. Nunca me pasó algo así… El nivel de frustración, de sentirte un poco inferior a los demás, es mucho más grande que el disfrute que podés tener por estar en Fórmula 1”, continuó Colapinto en la entrevista que le dio a la revista días antes del fin de año de 2025 y que ya se puede conseguir en los kioscos del país.

La tapa de Franco Colapinto, en la revista Rolling Stone

El desafío de crecer rápido. Su pasión por la velocidad desde niño. El vértigo de protagonizar la carrera más exigente y, a la vez, sobreexpuesta, ante la mirada y las expectativas de todos. La frustración de atravesar su año más difícil. El Colapinto que durante todo un año visualizamos en pequeñas dosis de espontaneidad después de cada carrera, suena aún más distendido, reflexivo y abierto en esta entrevista con Rolling Stone: “Nadie te enseña a manejar todo esto”.

La expectativa por el nuevo Alpine

Crece la expectativa para Alpine en 2026, con el desarrollo de su nuevo monoplaza y de la mano la ansiedad de Franco Colapinto por subirse a la máquina y mejorar lo que sucedió en la temporada 2025. En la escudería francesa sostienen una renovada confianza en que las reformas técnicas del vehículo marcarán un punto de inflexión para el equipo.

Este convencimiento se apoya en las modificaciones reglamentarias que afectarán al chasis y a la unidad de potencia, así como en la decisión estratégica de abandonar el desarrollo propio de motores y pasar a equipar propulsores suministrados por Mercedes.

A la espera del regreso de la actividad, el medio Planet F1 difundió declaraciones de Gasly en la que el piloto francés mostró su esperanza de cara a la temporada que comenzará con los test previos. “Sabía lo que hacíamos para 2026 y siempre tuve esa luz al final del túnel”.

Mientras que Colapinto dijo: “El auto del año que viene va a ser mejor que el de este año. Hasta que no lo veas en la pista ni puede decir todo el potencial que tiene. Pero estoy convencido de que mejoraremos".

Franco Colapinto charló de todo en Rolling Stone

En ese contexto de tener todo organizado para explotar todo el desarrollo del nuevo monoplaza, Alpine también oficializó a todo el personal que formará parte del campeonato antes del inicio de la temporada.

Uno de los nombres que aparecen en la lista de Alpine para 2026 es Stuart Barlow, que continuará en su función como ingeniero de pista de Colapinto. Al igual que el argentino, el inglés era nuevo en su cargo cuando se dio la salida de Jack Doohan por Franco, ya que su rol anterior había sido como ingeniero de rendimiento.