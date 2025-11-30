Franco Colapinto, directo después de otra frustración: “Un cierre de temporada muy difícil”

Franco Colapinto terminó el 23er Gran Premio de la temporada en el 14° puesto, de nuevo cerca del fondo entre los corredores que concluyeron la carrera en Qatar. Después de otro fin de semana sin alegrías, el piloto argentino continuó en la línea autocrítica, pero también fue claro en la necesidad de terminar pronto un 2025 repleto de sinsabores.

“Fue una carrera larga, sin mucho ritmo. En general no había mucho, a pesar de los cambios que hicimos, no encuentro el ritmo. Fue duro, hay que tratar de entender un poquito cómo fue todo”, expresó el piloto de Pilar en su encuentro con la prensa después de una carrera en la que salió desde los boxes, después de que se realizaron cambios en el coche tras clasificarse último el sábado, y rápidamente consiguió acercarse al Sauber de Gabriel Bortoleto en las primeras vueltas, además de verse beneficiado luego por el choque entre su compañero Pierre Gasly y Nico Hülkenberg.

“Intenté mejorar, pero fue un día difícil hoy. Ayer no manejé bien, hoy mejor, pero estoy patinando mucho, en la entrada y cuando trato de empujar en la curva tengo understeer, patino la goma de adelante en la entrada siempre. Es medio inestable y la verdad es que no tengo confianza. Este es un circuito que necesita velocidad y no encontré nada del setup, nada lo que quería este fin de semana. Espero volver mejor en Abu Dhabi, pero está siendo un cierre de temporada muy difícil”, amplió Colapinto con gesto adusto.

El piloto de Alpino remarcó sobre el trazado de Lusail: “Es un circuito duro en el que no hay paredes, pero está esa grava de mierda que no te deja irte ni un centímetro afuera. Una carrera dura, con curvas difíciles, algunas divertidas para manejar, pero por otro lado muy difícil y muy monótona, no dio nada de oportunidades para pasar, así que (estuvo) aburrido”. Y, para rematar, fue al hueso con sus sensaciones: “Lo mejor es que queda una sola. Ojalá que se termine pronto. Queda poco, un último esfuerzo con el equipo, con la fábrica y a cerrar bien”.

Después del choque entre Pierre Gasly y Nico Hulkenberg, el argentino mantuvo un ritmo regular que le permitió escalar hasta la 14ª posición, ya que Hulkenberg y Oliver Bearman quedaron afuera de la competencia, y Lance Stroll sumó una penalización.

La próxima carrera será la última de la temporada 2025, el 7 de diciembre desde las 10, hora de la Argentina, que se disputará el Gran Premio de Abu Dhabi.