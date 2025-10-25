Franco Colapinto quedó detrás de Pierre Gasly en la tercera práctica en México

El equipo francés sigue en el fondo de las posiciones de la grilla de la Fórmula 1. Franco Colapinto tuvo un arranque prometedor -por breves instantes quedó tercero-, pero luego se fue retrasando con el correr de la práctica. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, empezó peor y se recompuso a lo largo del entrenamiento.

Colapinto había quedado último a falta de quince minutos para concluir la tercera práctica. Si bien tuvo algún error de manejo como el bloqueo en una frenada durante un intento de vuelta rápida, recién pudo concretar un tiempo más o menos aceptable cuando a la tanda le quedaba menos de un minuto. Ese giro le permitió abandonar el último puesto y quedar 19º, a 169 milésimas de Gasly. Detrás de ambos Alpine quedó el español Fernando Alonso (Aston Martin).

It's Lando fastest in FP3 with an impressive lap on the soft tyres! 💨



Up next: Quali 😇#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/vztmxKVdgL — Formula 1 (@F1) October 25, 2025