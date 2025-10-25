Franco Colapinto quedó detrás de Pierre Gasly en la tercera práctica en México
El piloto argentino fue 19º con su Alpine, a menos de dos décimas de su compañero de equipo, que concluyó 18º
Final de otra práctica frustrante para Alpine
El equipo francés sigue en el fondo de las posiciones de la grilla de la Fórmula 1. Franco Colapinto tuvo un arranque prometedor -por breves instantes quedó tercero-, pero luego se fue retrasando con el correr de la práctica. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, empezó peor y se recompuso a lo largo del entrenamiento.
Colapinto había quedado último a falta de quince minutos para concluir la tercera práctica. Si bien tuvo algún error de manejo como el bloqueo en una frenada durante un intento de vuelta rápida, recién pudo concretar un tiempo más o menos aceptable cuando a la tanda le quedaba menos de un minuto. Ese giro le permitió abandonar el último puesto y quedar 19º, a 169 milésimas de Gasly. Detrás de ambos Alpine quedó el español Fernando Alonso (Aston Martin).
It's Lando fastest in FP3 with an impressive lap on the soft tyres! 💨— Formula 1 (@F1) October 25, 2025
Up next: Quali 😇#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/vztmxKVdgL
Entre los más rápidos, Lando Norris marcó el pulso con su McLaren tras una vuelta en la que hizo récord en los tres sectores. Como para que a nadie le quedaran dudas sobre sus intenciones de ganar la carrera del domingo. Detrás suyo, Hamilton (Ferrari) quedó segundo y Russell (Mercedes), tercero. El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) terminó sexto. Todos volverán a salir a la pista en un puñado de horas para la clasificación. Será desde las 18, hora de la Argentina.
Colapinto mejora un puesto sobre el final
En su última vuelta rápida, el argentino deja atrás a Alonso y sube hasta el puesto 19. queda a una décima y media de Gasly, que termina 18º.
Colapinto, a boxes
El argentino marcha último, a 2.553 segundos del líder, Norris. Está a 800 miésimas de Gasly, que se ubica en el puesto 18. Entre ambos, Fernando Alonso, de Aston Martin.
Triple récord de Norris
El inglés acelera a fondo y redondea una enorme vuelta con triple récord -hizo el mejor tiempo parcial en los tres sectores cronometrados-. A bordo de su McLaren, Norris clava los cronómetros en 1:16.633. Le lleva 345 milésimas a Hamilton.
Gran vuelta de Hamilton
El inglés vuela y se coloca primero con la Ferrari y un registro de 1:16.978. Quedan menos de diez minutos para el final de la práctica.
Cambia el primer puesto
Antonelli (Mercedes) rebaja los cronómetros y supera a Hadjar. Segundo queda Leclerc (Ferrari), seguido por Piastri (McLaren). Colapinto continúa vigésimo y último.
Hadjar va a fondo: primero
El franco-argelino de Racing Bulls hace un gran trabajo y se pone adelante de todos. El tiempo de 1:17.396 mejora lo hecho por el resto de los corredores y, por ahora, es el más rápido de esta tercer tanda.
Albon no aprende
El piloto de Williams vuelve a pasarse en la zona del Foro Sol, cuando le faltaba muy poco para cerrar la vuelta. Y venía con récord en los dos primeros sectores.
Los Alpine, con tiempos muy parecidos
Apenas 55 milésimas separan a Pierre Gasly (19º) del argentino Franco Colapinto (20º). Ambos pilotos de Alpine hicieron tiempos casi calcados.
Albon también se pasa
El ex compañero de equipo de Franco Colapinto bloquea el neumático delantero izquierda al frenar en el Foro Sol y no consigue poner el auto dentro de la pista. Norris, Sainz y Russell son los tres más rápidos.
Colapinto, último
El buen rendimiento inicial del argentino se diluye conforme avanza la práctica. A poco más de media hora, Colapinto baja hasta el puesto 20, por detrás de Stroll (19º) y Gasly (18º). Los dos Alpine ingresan a boxes.
Gasly, mejor que Colapinto
El argentino está ahora en el puesto 11, detrás de Gasly, que acaba de mejorar su registro. Adelante no cambia nada: Sainz aventaja a Verstappen y Leclerc. El argentino va a los boxes para hacer algún retoque en la puesta a punto de su Alpine.
Gran tiempo de Sainz
El español de Williams mejora lo hecho por Verstappen y es 23 milésimas más rápido. Al terminar el primer cuarto de hora, el ex corredor de Ferrari es el mejor de los 20 en la pista azteca. Lo siguen Verstappen y Leclerc.
Primer tiempo de Colapinto: ¡tercero!
El primer registro del piloto argentino lo muestra a 771 milésimas de Gabriel Bortoleto, el más rápido de esta tercera sesión de prácticas. El pilarense queda en el tercer puesto. Y segundos después cae hasta el quinto por los avances de Charles Leclerc (Ferrari) y Oliver Bearman (Haas).
Hamilton pierde la vuelta
El piloto inglés de Ferrari bloquea en la primera curva, se va afuera del trazado y pierde el intento de vuelta rápida.
Colapinto pone primera
El argentino es uno de los primeros pilotos en salir a la pista del Autódromo Hermános Rodríguez, en el DF mexicano. Detrás suyo también lo hace su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly. Mientras, Max Verstappen detiene los cronómetros en un tiempo de 1:18.914 y es el primer registro de la práctica.
Los Aston Martin, a la pista
El español Fernando Alonso y el canadiense Lance Stroll abandonan el box de Aston Martin y son los primeros en salir a la pista para la tercera práctica de cara al GP de México en el autódromo Hermanos Rodríguez.
El vaso medio lleno
“En la FP1 [práctica inaugural] me costaba mucho encontrar el ritmo. Tenemos los mismos problemas, muy grandes. Por eso estamos tan atrás”, se lamentó Colapinto al cabo de la segunda sesión. No todo le resultó negativo, sin embargo: “En lo personal fue un día bueno, uno de mis mejores viernes. Así que estoy contento con eso. Vamos a laburar y vamos a intentar estar mejor, para el sábado y para el domingo. Vamos a intentarlo”.
En la vanguardia
No hubo sorpresas, tanto en el fondo de la planilla de tiempos como en la parte superior. Max Verstappen extendió su supremacía de las últimas fechas y dio la mejor vuelta en la tanda, de 1m17s392/1000. Luego de evaluar diversas configuraciones, el piloto de Red Bull desbancó de la vanguardia a Charles Leclerc, que con su Ferrari había sido el más veloz.
Plenty for the teams to look over ✅😮💨— Formula 1 (@F1) October 24, 2025
FP2 is complete, with Max Verstappen leading the way by over a tenth and a half ⏱️#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/t62ZV08aGe
Lo que pasó
Se esperaba que el circuito del autódromo Hermanos Rodríguez no fuera favorable a los Alpine, por sus características. Y la segunda sesión de entrenamientos de este viernes del Gran Premio Ciudad de México de Fórmula 1 pareció confirmar esa presunción: Franco Colapinto concluyó 18º, y Pierre Gasly, 20º y último.
Bienvenidos a la jornada de Fórmula 1
Bienvenidos a la cobertura de LA NACION al instante de la última práctica libre del Gran Premio de Ciudad de México de Fórmula 1, la 20ª de las 24 fechas del Mundial. La tanda comenzará a las 14.30 de Buenos Aires y la clasificación, a partir de las 18. Transmiten Fox Sports y Disney+.
Más notas de Franco Colapinto
Seguí leyendo
Todos juntos. Pieres-Heguy: rivalidad, polémicas y la intimidad de una unión que moviliza al polo en busca del sueño mayor
Tocó fondo. El ocaso de Tiger Woods: lejos de las canchas y destinado a desaparecer del ranking mundial
"No hay básquet en mi pueblo". Un tridente de “gigantes” para hacer historia: los Caffaro, tras la huella de los Ginóbili
- 1
La frase premonitoria de Franco Colapinto sobre su futuro en la Fórmula 1 y su prioridad: “Correr sin tanto estrés”
- 2
Colapinto mostró su velocidad, superó al piloto de reserva y otra vez a Gasly: “En lo personal fue un día bueno”
- 3
Horario del GP de México de la Fórmula 1, con Franco Colapinto
- 4
Piratas cibernéticos espiaron a Max Verstappen, después de hackear una base de datos de la FIA