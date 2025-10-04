LA NACION
Franco Colapinto quedó 18° en la clasificación para el Gran Premio de Singapur

El piloto argentino estará en la penúltima fila de largada mañana en el circuito callejero de Marina Bay, donde Russell se quedó con la pole

Franco Colapinto, durante la clasificación del Gran Premio de Singapur
Franco Colapinto, durante la clasificación del Gran Premio de SingapurVincent Thian - AP

¡Russell se queda con la pole!

Se queda con la pole George Russell, que mejora levemente su tiempo al señalar 1m29s158/1000 y deja segundo a Verstappen, que levantó un poco el pie del acelerador en el final cuando notó que no lo superaba. Luego terminaron Piastri y Antonelli, que compartirán la segunda fila en la grilla.

Sorprenden los Mercedes

Russell marca el mejor tiempo en la primera vuelta lanzada de la Q3. Antonelli quedó cerca de su compañero de Mercedes. Segundos después, Verstappen y Piastri se ubicaron entre ellos. Habrá tiempo para un giro rápido más para cada uno.

¡Se define la pole!

La Q3 en marcha. En 12 minutos se define la pole para la carrera de mañana en Singapur. Hasta aquí, la particularidad es que los tres entrenamientos tuvieron pilotos diferentes en el primer lugar y tampoco coincidieron con los que fueron los más veloces en la Q1 y Q2.

¡Leclerc logra avanzar a la Q3 y caen los Williams!

Leclerc logra mejorar y se mete 6° con la Ferrari sobre el final de la Q2. Los que no logran superar este segmento son Hulkenberg (11°), Albon (12°), Sainz (13°), Lawson (14°) y Tsunoda (15°).

Antonelli, adelante

Ahora sí vale el tiempo de Antonelli y se pone adelante con 1m29s469/1000. Hasta aquí, Hulkenberg, Bearman, Lawson, Tsunoda y Leclerc son los que quedarían marginados de la Q3.

Leclerc y Antonelli, en problemas

Antonelli pierde la vuelta, por haberse ido por fuera del trazado en la curva 2, y Verstappen es el más veloz en el inicio de la Q2. El giro de Leclerc fue con problemas, al punto que tuvo un toque contra la pared con la rueda delantera izquierda.

Se lanza la Q2, con varios pilotos en observación

La Q2 comienza sin haberse resuelto si Bortoleto, Hulkenberg, Russell y Tsunoda incumplieron con la bandera amarilla que se mostraba en la zona en la que se había detenido Gasly, pero eso será investigado luego de la clasificación. Así, Colapinto no tiene chances de acceder a la Q2, más allá de que una resolución adversa con esos pilotos pueda mejorar su lugar en la parrilla para el domingo si les quitan los tiempos.

Relanzamiento demorado

El inicio de la Q2 está demorado. Necesitan quitar del costado de la pista al auto de Gasly (Alpine), el compañero de Colapinto, que tuvo un problema eléctrico.

Colapinto quedó 18°

El cierre fue con banderas amarillas, donde Gasly quedó detenido, y Colapinto no pudo seguirla mejoría, tras irse un poco de cola el auto a la salida de una curva, con un toque sobre el muro. Así, quedó 18°, puesto en el que largará mañana. También quedaron eliminados Bortoleto (16°), Stroll (17°), Ocon (19°) y Gasly (20°). Estaban acelerando con una bandera amarilla sobre el final y los comisarios están evaluando si alguno no es penalizado.

Se define la Q1

Norris y Antonelli superan a Hadjar. Habrá dos minutos más para bajar los tiempos. Colapinto abre la vuelta. Está 14° por el momento y necesita estar entre los 15 primeros para avanzar a la Q2.

Hadjar sigue sorprendiendo

Con 1m30s214/1000, Hadjar vuelve a asombrar. Lleva al RB al primer lugar en estos momentos, por delante de Verstappen y las Ferrari. Colapinto baja al 12°.

Buena segunda vuelta de Colapinto

En su segunda vuelta, Colapinto marcó 1m31s002/100, un buen tiempo que lo sitúa 8° provisoriamente, a seis décimas de Verstappen, el más veloz. Se van bajando los registros en una pista que evoluciona.

La primera referencia de Franco

Colapinto fue el primero en abrir la vuelta y cerró el giro en 1m32s096/1000, antes de volver a los boxes. Esta 13°. Gasly y Hamilton debieron abortar su primera vuelta lanzada. Una bandera amarilla le arruinó el giro a otros, entre ellos Piastri.

¡A clasificar!

Semáforo en verde, a la pista los autos, con Colapinto adelante. Se lanza la Q1 en Singapur. Hay 18 minutos para conseguir el mejor tiempo posible y avanzar en la clasificación para la carrera de mañana.

¡Volvió a golpearse Lawson en la FP3!

Otro golpe se dio contra el muro Liam Lawson, que se había accidentado en la segunda sesión del viernes. Este sábado, a la salida de la curva 7, el auto quedó montado en un pianito, perdió en control e impactó muy fuerte, destrozando la parte delantera derecha del RB, que apenas alcanzó a dar siete vueltas.

Colapinto mejoró en la última práctica

La tercera tanda de entrenamientos libres mostró a Colapinto con mejores sensaciones de cara a la clasificación. En la sesión que lideró Max Verstappen (Red Bull), el argentino terminó 16°, por delante incluso de su compañero Pierre Gasly (19°), ambos tras dar 23 giros.

Cómo le fue a Colapinto en las prácticas del viernes

Colapinto quedó 19° en los dos entrenamientos libres del viernes, sin sentirse a gusto con el Alpine. “No tengo el feeling con el auto como en otros fines de semana”, confesó. En el primero, terminó sólo delante de Alex Albon (Williams), al que se le produjo un incendio en el auto. Y en el segundo, relegó al último puesto a George Russell, porque tras su choque no pudo volver a girar. En ambos casos, Pierre Gasly terminó delante del argentino.

Un viernes a los golpes...

El viernes ofreció dos prácticas muy disímiles. Mientras en la primera dominó los entrenamientos Fernando Alonso (Aston Martin), la segunda tanda que lideró Oscar Piastri (McLaren) se vio interrumpida en dos ocasiones por golpes fuertes de George Russell (Mercedes) y Liam Lawson (RB), lo que obligó a banderas rojas. Incluso, Charles Leclerc (Ferrari) chocó en la calle de boxes a Lando Norris (McLaren) cuando salía de su pit, en una situación insólita.

Cómo es el circuito de Marina Bay

El circuito de 4,94 km de Marina Bay, donde se desarrolla el Gran Premio de Singapur, es un trazado callejero con 16 curvas y una espectacular vista del horizonte de la ciudad de fondo. Tuvo su estreno en la categoría en 2008, cuando se convirtió en la primera carrera nocturna en la historia de la Fórmula 1. La carrera de mañana, a las 9, será a 62 vueltas.

Cómo ver la clasificación

La clasificación se podrá seguir en vivo únicamente a través de la plataforma digital Disney+ Premium, para lo que se necesita una suscripción. En Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play, se emitirán las instancias en diferido. En este espacio en LA NACION se hará un seguimiento minuto a minuto de lo más destacado.

Bienvenidos a la clasificación del GP de Singapur

Este sábado, desde las 10 (hora argentina) y ya en la noche asiática, Franco Colapinto participa de la clasificación para el Gran Premio de Singapur, la 18° fecha del Mundial de Fórmula 1, que se desarrolla en el circuito urbano de Marina Bay.

Por Orlando Ríos
