Franco Colapinto quedó 18° en la clasificación para el Gran Premio de Singapur

La Q2 comienza sin haberse resuelto si Bortoleto, Hulkenberg, Russell y Tsunoda incumplieron con la bandera amarilla que se mostraba en la zona en la que se había detenido Gasly, pero eso será investigado luego de la clasificación. Así, Colapinto no tiene chances de acceder a la Q2, más allá de que una resolución adversa con esos pilotos pueda mejorar su lugar en la parrilla para el domingo si les quitan los tiempos.