Franco Colapinto quedó 18° en la clasificación para el Gran Premio de Singapur
El piloto argentino estará en la penúltima fila de largada mañana en el circuito callejero de Marina Bay, donde Russell se quedó con la pole
¡Russell se queda con la pole!
Se queda con la pole George Russell, que mejora levemente su tiempo al señalar 1m29s158/1000 y deja segundo a Verstappen, que levantó un poco el pie del acelerador en el final cuando notó que no lo superaba. Luego terminaron Piastri y Antonelli, que compartirán la segunda fila en la grilla.
Sorprenden los Mercedes
Russell marca el mejor tiempo en la primera vuelta lanzada de la Q3. Antonelli quedó cerca de su compañero de Mercedes. Segundos después, Verstappen y Piastri se ubicaron entre ellos. Habrá tiempo para un giro rápido más para cada uno.
¡Se define la pole!
La Q3 en marcha. En 12 minutos se define la pole para la carrera de mañana en Singapur. Hasta aquí, la particularidad es que los tres entrenamientos tuvieron pilotos diferentes en el primer lugar y tampoco coincidieron con los que fueron los más veloces en la Q1 y Q2.
¡Leclerc logra avanzar a la Q3 y caen los Williams!
Leclerc logra mejorar y se mete 6° con la Ferrari sobre el final de la Q2. Los que no logran superar este segmento son Hulkenberg (11°), Albon (12°), Sainz (13°), Lawson (14°) y Tsunoda (15°).
ELIMINATED IN Q2 ❌— Formula 1 (@F1) October 4, 2025
11. Hulkenberg
12. Albon
13. Sainz
14. Lawson
15. Tsunoda#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/tJncKnCGjY
Antonelli, adelante
Ahora sí vale el tiempo de Antonelli y se pone adelante con 1m29s469/1000. Hasta aquí, Hulkenberg, Bearman, Lawson, Tsunoda y Leclerc son los que quedarían marginados de la Q3.
Leclerc y Antonelli, en problemas
Antonelli pierde la vuelta, por haberse ido por fuera del trazado en la curva 2, y Verstappen es el más veloz en el inicio de la Q2. El giro de Leclerc fue con problemas, al punto que tuvo un toque contra la pared con la rueda delantera izquierda.
Se lanza la Q2, con varios pilotos en observación
La Q2 comienza sin haberse resuelto si Bortoleto, Hulkenberg, Russell y Tsunoda incumplieron con la bandera amarilla que se mostraba en la zona en la que se había detenido Gasly, pero eso será investigado luego de la clasificación. Así, Colapinto no tiene chances de acceder a la Q2, más allá de que una resolución adversa con esos pilotos pueda mejorar su lugar en la parrilla para el domingo si les quitan los tiempos.
Relanzamiento demorado
El inicio de la Q2 está demorado. Necesitan quitar del costado de la pista al auto de Gasly (Alpine), el compañero de Colapinto, que tuvo un problema eléctrico.
Colapinto quedó 18°
El cierre fue con banderas amarillas, donde Gasly quedó detenido, y Colapinto no pudo seguirla mejoría, tras irse un poco de cola el auto a la salida de una curva, con un toque sobre el muro. Así, quedó 18°, puesto en el que largará mañana. También quedaron eliminados Bortoleto (16°), Stroll (17°), Ocon (19°) y Gasly (20°). Estaban acelerando con una bandera amarilla sobre el final y los comisarios están evaluando si alguno no es penalizado.
Este pequeño toque complicó a Colapinto en el cierre de la Q1: el argentino estuvo a nada de superar la primera parte de la clasificación.— SportsCenter (@SC_ESPN) October 4, 2025
Este pequeño toque complicó a Colapinto en el cierre de la Q1: el argentino estuvo a nada de superar la primera parte de la clasificación.
Se define la Q1
Norris y Antonelli superan a Hadjar. Habrá dos minutos más para bajar los tiempos. Colapinto abre la vuelta. Está 14° por el momento y necesita estar entre los 15 primeros para avanzar a la Q2.
Hadjar sigue sorprendiendo
Con 1m30s214/1000, Hadjar vuelve a asombrar. Lleva al RB al primer lugar en estos momentos, por delante de Verstappen y las Ferrari. Colapinto baja al 12°.
Buena segunda vuelta de Colapinto
En su segunda vuelta, Colapinto marcó 1m31s002/100, un buen tiempo que lo sitúa 8° provisoriamente, a seis décimas de Verstappen, el más veloz. Se van bajando los registros en una pista que evoluciona.
GRAN VUELTA DE FRANCO COLAPINTO— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 4, 2025
El argentino ajustó y sacó un tiempo que lo dejó parcialmente octavo en la clasificación del #SingaporeGP.
El argentino ajustó y sacó un tiempo que lo dejó parcialmente octavo en la clasificación del #SingaporeGP.
La primera referencia de Franco
Colapinto fue el primero en abrir la vuelta y cerró el giro en 1m32s096/1000, antes de volver a los boxes. Esta 13°. Gasly y Hamilton debieron abortar su primera vuelta lanzada. Una bandera amarilla le arruinó el giro a otros, entre ellos Piastri.
¡A clasificar!
Semáforo en verde, a la pista los autos, con Colapinto adelante. Se lanza la Q1 en Singapur. Hay 18 minutos para conseguir el mejor tiempo posible y avanzar en la clasificación para la carrera de mañana.
¡Volvió a golpearse Lawson en la FP3!
Otro golpe se dio contra el muro Liam Lawson, que se había accidentado en la segunda sesión del viernes. Este sábado, a la salida de la curva 7, el auto quedó montado en un pianito, perdió en control e impactó muy fuerte, destrozando la parte delantera derecha del RB, que apenas alcanzó a dar siete vueltas.
A dramatic crash for Liam Lawson in FP3 💥— Formula 1 (@F1) October 4, 2025
📻 "I just hit the kerb"#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/zdbmAXdRFI
Colapinto mejoró en la última práctica
La tercera tanda de entrenamientos libres mostró a Colapinto con mejores sensaciones de cara a la clasificación. En la sesión que lideró Max Verstappen (Red Bull), el argentino terminó 16°, por delante incluso de su compañero Pierre Gasly (19°), ambos tras dar 23 giros.
Cómo le fue a Colapinto en las prácticas del viernes
Colapinto quedó 19° en los dos entrenamientos libres del viernes, sin sentirse a gusto con el Alpine. “No tengo el feeling con el auto como en otros fines de semana”, confesó. En el primero, terminó sólo delante de Alex Albon (Williams), al que se le produjo un incendio en el auto. Y en el segundo, relegó al último puesto a George Russell, porque tras su choque no pudo volver a girar. En ambos casos, Pierre Gasly terminó delante del argentino.
"ME SIENTO BASTANTE INCONSISTENTE Y NO TENGO EL FEELING CON EL AUTO COMO OTROS FINES DE SEMANA"— SportsCenter (@SC_ESPN) October 3, 2025
📌 Las sensaciones de Franco Colapinto sobre su viernes... ¿Podrá mejorar este sábado en la FP3 y la Qualy?
Las sensaciones de Franco Colapinto sobre su viernes... ¿Podrá mejorar este sábado en la FP3 y la Qualy?
Un viernes a los golpes...
El viernes ofreció dos prácticas muy disímiles. Mientras en la primera dominó los entrenamientos Fernando Alonso (Aston Martin), la segunda tanda que lideró Oscar Piastri (McLaren) se vio interrumpida en dos ocasiones por golpes fuertes de George Russell (Mercedes) y Liam Lawson (RB), lo que obligó a banderas rojas. Incluso, Charles Leclerc (Ferrari) chocó en la calle de boxes a Lando Norris (McLaren) cuando salía de su pit, en una situación insólita.
Cómo es el circuito de Marina Bay
El circuito de 4,94 km de Marina Bay, donde se desarrolla el Gran Premio de Singapur, es un trazado callejero con 16 curvas y una espectacular vista del horizonte de la ciudad de fondo. Tuvo su estreno en la categoría en 2008, cuando se convirtió en la primera carrera nocturna en la historia de la Fórmula 1. La carrera de mañana, a las 9, será a 62 vueltas.
Cómo ver la clasificación
La clasificación se podrá seguir en vivo únicamente a través de la plataforma digital Disney+ Premium, para lo que se necesita una suscripción. En Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play, se emitirán las instancias en diferido. En este espacio en LA NACION se hará un seguimiento minuto a minuto de lo más destacado.
Bienvenidos a la clasificación del GP de Singapur
Este sábado, desde las 10 (hora argentina) y ya en la noche asiática, Franco Colapinto participa de la clasificación para el Gran Premio de Singapur, la 18° fecha del Mundial de Fórmula 1, que se desarrolla en el circuito urbano de Marina Bay.
