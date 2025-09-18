Franco Colapinto en la Fórmula 1: día, horario, TV y cómo ver online el Gran Premio de Azerbaiyán

Franco Colapinto compite este fin de semana, por undécima vez en 2025 y a bordo de uno de los A525 de Alpine, en el Gran Premio de Azerbaiyán, que corresponde a la fecha 17 de la vigente temporada de la Fórmula 1 y se corre en el circuito callejero de Bakú. El argentino, que viene de quedar 17° en el GP de Italia, es el único de los 20 pilotos titulares en la actualidad que aún no sumó puntos.

El compañero de Pierre Gasly ya se encuentra en la capital azerí, ciudad en la que el año pasado sumó sus primeros puntos en la máxima categoría con Williams y donde este fin de semana intentará dar la sorpresa. Este viernes tendrá las dos primeras prácticas: la FP1 a las 5.30 y la FP2 a las 9. Luego, el sábado, tendrá el último entrenamiento a las 5.30 y, a las 9, la clasificación para la carrera del domingo a las 8. Todas las instancias del GP se transmiten en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro.

Franco Colapinto y Pierre Gasly tuvieron un rendimiento similar en el Gran Premio de Italia Joe Portlock - Getty Images Europe

Cronograma del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1 2025

Viernes 19 de septiembre

5.30 : Práctica 1.

: Práctica 1. 9: Práctica 2.

Sábado 20 de septiembre

5.30 : Práctica 3.

: Práctica 3. 9: Clasificación.

Domingo 21 de septiembre

8: Final.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Colapinto llegó a Alpine a principios de este año, proveniente de Williams, donde debutó en F1 en 2024 y corrió nueve carreras con una irrupción asombrosa. En lo que va del 2025 afrontó diez fechas y aún no pudo sumar puntos, como si lo hizo el año pasado en Bakú (4) y Austin (1). El rendimiento del auto en la actualidad es el peor de la grilla, muy por detrás de rivales directos como Haas o Kick Sauber. Y el pilarense sufre las consecuencias. Fue 11° en Países Bajos, 13° en Mónaco y Canadá, 15° en España y Austria, 16° en Imola, 17° en Monza, 18° en Hungría y 19° en Bélgica; mientras que en Gran Bretaña se vio obligado a abandonar antes de la largada por una falla mecánica.

Cómo ver online el Gran Premio de Azerbaiyán

Todas las instancias de la fecha 17 de la Fórmula 1 2025 se pueden ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro. Por su parte, quienes cuenten con Telecentro Play, Flow o DGO, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).