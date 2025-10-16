Franco Colapinto en la Fórmula 1: día, horario, TV y cómo ver online el Gran Premio de Estados Unidos

El argentino disputará este fin de semana su duodécima carrera en la temporada 2025 del Gran Circo en el circuito de Austin
Franco Colapinto (Alpine) competirá este fin de semana en el Gran Premio de Estados Unidos, que corresponde a la fecha 19 del calendario de la Fórmula 1 y se realizará en el circuito de Austin, con el anhelo de sumar sus primeros puntos en el campeonato.
La actividad para el argentino comenzará el viernes con la primera y única práctica, programada a las 14.30 (hora argentina). Luego, participará de la clasificación para la carrera sprint que tendrá lugar el sábado, antes de la de la final del domingo a las 16. Todas las instancias se transmitirán en vivo por televisión a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.
Cronograma del Gran Premio de Estados Unidos en Austin
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
Viernes 17 de octubre
- 14.30: Práctica 1.
- 18.30: Clasificación para la carrera sprint.
Sábado 18 de octubre
- 14: Carrera sprint.
- 18: Clasificación para la final.
Domingo 19 de octubre
- 16: Final.
El piloto de Pilar todavía no pudo conseguir unidades en la temporada, en 11 GP. Junto a Jack Doohan, a quien reemplazó en la escudería francesa desde Emilia-Romagna, son los únicos pilotos sin unidades y quiere, más allá de las limitaciones de su monoplaza, romper el cero para quedar aún mejor considerado para el próximo año.
Sus mejores actuaciones en lo que va de la temporada fueron el undécimo lugar en el GP de Países Bajos y un 13° en Mónaco y Canadá. Solo abandonó en el GP de Silverstone, en Gran Bretaña.
Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1 2025
Alpine
- GP de Emilia-Romagna: 16°
- GP de Mónaco: 13°
- GP de España: 15°
- GP de Canadá: 13°
- GP de Austria: 15°
- GP de Gran Bretaña: Abandonó
- GP de Bélgica: 19°
- GP de Hungría: 18°
- GP de Países Bajos: 11°
- GP de Italia: 17°
- GP de Azerbaiyán: 19°
- GP de Singapur: 16°
Moving on up in F1 history 🤍 pic.twitter.com/GI4Ye8C2zp— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) October 10, 2025
El líder del campeonato de F1 es Oscar Piastri (McLaren) con 336 puntos y lo persigue su compañero Lando Norris (McLaren) con 314. Max Verstappen (Red Bull), tetracampeón vigente, ganó dos de las últimas tres final y acumula 273.
En la clasificación por equipos, McLaren se consagró campeón la fecha anterior en Singapur gracias a la gran diferencia que le sacó a Mercedes. La escudería británica tiene 650 unidades y una diferencia de 325 con Mercedes, su escolta. Así, logró su segunda estrella seguida y la décima en su historia, con la que quedó como el segundo máximo ganador por detrás de Ferrari (16).
Calendario, ganadores y posiciones de la Fórmula 1 2025
- GP de Australia en Melbourne - Lando Norris (McLaren).
- GP de China en Shanghái - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Japón en Suzuka - Max Verstappen (Red Bull).
- GP de Bahréin en Sakhir - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Arabia Saudita en Yedá - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Miami - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Emilia-Romagna en Imola - Max Verstappen (Red Bull).
- GP de Mónaco - Lando Norris (McLaren).
- GP de España en Montmeló - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Canadá en Montreal - George Russell (Mercedes).
- GP de Austria en Spielberg - Lando Norris (McLaren).
- GP de Gran Bretaña en Silverstone - Lando Norris (McLaren).
- GP de Bélgica en Spa-Francorchamps - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Hungría en Budapest - Lando Norris (McLaren).
- GP de Países Bajos en Zandvoort - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Italia en Monza - Max Verstappen (Red Bull).
- GP de Azerbaiyán en Bakú - Max Verstappen (Red Bull).
- GP de Singapur - George Russell (Mercedes).
- 19 de octubre: GP de Estados Unidos en Austin (sprint).
- 26 octubre: GP de México en Ciudad de México.
- 9 de noviembre: GP de Brasil en Interlagos (sprint).
- 22 de noviembre: GP de Las Vegas.
- 30 de noviembre: GP de Qatar en Lusail (sprint).
- 7 diciembre: GP de Abu Dhabi en Yas Marina.
