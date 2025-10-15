Horarios de las prácticas del Gran Premio de la F1 en Estados Unidos, con Franco Colapinto

La temporada 2025 de la Fórmula 1 continúa este fin de semana con el Gran Premio de Estados Unidos en el circuito de Austin, que corresponde a la fecha 19 del calendario, en el que habrá carrera sprint, por lo que el cronograma consta de una sola práctica para los 20 pilotos de las 10 escuderías, entre ellos Franco Colapinto con su monoplaza Alpine.

El único entrenamiento tendrá lugar el viernes a las 14.30 (hora argentina). Luego se realizará la clasificación para la carrera abreviada, programada el sábado a las 14.30. Una vez concluida, los pilotos clasificarán para la definición del domingo a las 16. Todas las instancias se transmitirán en vivo por televisión a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Cronograma del Gran Premio de Estados Unidos en Austin

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Viernes 17 de octubre

14.30: Práctica 1.

18.30: Clasificación para la carrera sprint.

Sábado 18 de octubre

14: Carrera sprint.

18: Clasificación para la final.

Domingo 19 de octubre

16: Final.

RACE WEEK!! 💨



This week, we're back racing in the United States of America! 🇺🇸🦅#F1 #USGP pic.twitter.com/EQiLA37uH6 — Formula 1 (@F1) October 13, 2025

El líder del campeonato es Oscar Piastri (McLaren) con 336 puntos y lo persigue su compañero Lando Norris (McLaren) con 314. Max Verstappen (Red Bull), tetracampeón vigente, ganó dos de las últimas tres final y acumula 273. El argentino Colapinto, por su parte, todavía no pudo sumar puntos para Alpine y ese es su objetivo primordial antes de que termine el año.

En la clasificación por equipos, McLaren se consagró campeón la fecha anterior en Singapur gracias a la gran diferencia que le sacó a Mercedes. La escudería británica tiene 650 unidades y una diferencia de 325 con Mercedes, su escolta. Así, logró su segunda estrella seguida y la décima en su historia, con la que quedó como el segundo máximo ganador por detrás de Ferrari (16).

Calendario, ganadores y posiciones de la Fórmula 1 2025

GP de Australia en Melbourne - Lando Norris (McLaren).

GP de China en Shanghái - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Japón en Suzuka - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Bahréin en Sakhir - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Arabia Saudita en Yedá - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Miami - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Emilia-Romagna en Imola - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Mónaco - Lando Norris (McLaren).

GP de España en Montmeló - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Canadá en Montreal - George Russell (Mercedes).

GP de Austria en Spielberg - Lando Norris (McLaren).

GP de Gran Bretaña en Silverstone - Lando Norris (McLaren).

GP de Bélgica en Spa-Francorchamps - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Hungría en Budapest - Lando Norris (McLaren).

GP de Países Bajos en Zandvoort - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Italia en Monza - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Azerbaiyán en Bakú - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Singapur - George Russell (Mercedes).

19 de octubre: GP de Estados Unidos en Austin (sprint).

26 octubre: GP de México en Ciudad de México.

9 de noviembre: GP de Brasil en Interlagos (sprint).

22 de noviembre: GP de Las Vegas.

30 de noviembre: GP de Qatar en Lusail (sprint).

7 diciembre: GP de Abu Dhabi en Yas Marina.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1, tras el GP de Singapur

Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1 2025

Alpine

GP de Emilia-Romagna: 16°

GP de Mónaco: 13°

GP de España: 15°

GP de Canadá: 13°

GP de Austria: 15°

GP de Gran Bretaña: Abandonó

GP de Bélgica: 19°

GP de Hungría: 18°

GP de Países Bajos: 11°

GP de Italia: 17°

GP de Azerbaiyán: 19°

GP de Singapur: 16°