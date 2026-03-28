Franco Colapinto en la última sesión de práctica del Gran Premio de Fórmula 1, en vivo
En Suzuka, donde corre por primera vez, el argentino necesita mejorar respecto al viernes
Los tiempos al cabo de media sesión
Transcurrida la mitad inicial de la tanda, el mejor registro de cada piloto es el siguiente: 1º, Charles Leclerc (Ferrari), con 1m30s229/1000; 2º, George Russell (Mercedes), a 166/1000; 3º, Kimi Antonelli (Mercedes), a 189/1000; 4º, Oscar Piastri (McLaren), a 371/1000; 5º, Lewis Hamilton (Ferrari), a 518/1000; 6º, Gabriel Bortoleto (Audi), a 872/1000; 7º, Arvid Lindblad (Racing Bulls) a 1s59/1000; 8º, Nico Hülkenberg (Audi), a 1s97/1000; 9º, Max Verstappen (Red Bull), a 1s125/1000; 10º, Liam Lawson (Racing Bulls), a 1s162/1000; 11º, Isack Hadjar (Red Bull), a 1s295/1000; 12º, Oliver Bearman (Haas), a 1s329/1000; 13º, Pierre Gasly (Alpine), a 1s333/1000; 14º, Esteban Ocon (Haas), a 1s489/1000; 15º, Carlos Sainz (Wiliams), a 1s791/1000; 16º, Alex Albon (Williams), a 2s76/1000; 17º, Franco Colapinto (Alpine), a 2s105/1000; 18º, Sergio Pérez (Cadillac), a 3s95/1000; 19º, Valtteri Bottas (Cadillac), a 3s671/1000; 20º, Fernando Alonso (Aston Martin), a 4s115/1000n y 21º, Lance Stroll (Aston Martin), a 4s462/1000. No ha girado Lando Norris.
El campeón mundial, un espectador
Lando Norris mira la sesión por un monitor, con auriculares puestos en el garaje de McLaren. Su auto tiene un problema técnico y los mecánicos trabajan en él; da la impresión de que arreglarlo tomará cierto tiempo y de que el campeón del mundo puede terminar no participando en la tanda. El inglés viene de no protagonizar la carrera principal de China, donde el coche, al igual que el de su compañero, Oscar Piastri, no llegó a largar.
Franco, muy cerca de Pierre
En su segunda vuelta lanzada, Franco Colapinto mejora un segundo al establecer 1m32s349/1000, y queda muy cerca de su compañero: Pierre Gasly fija 1m32s251/1000, o sea, 98 milésimas menos. En el primer lugar aparece Lewis Hamilton, con Ferrari, autor de 1m31s18/1000.
Comienza la acción
Franco Colapinto es el primero piloto en salir a la pista para la última oportunidad de pruebas. Con el Alpine QA526 zigzaguea para calentar los neumáticos y abre una vuelta lanzada. Su primer tiempo es de 1m33s665/1000, a tres segundos y medio de lo mejor del viernes, hecho por Oscar Piastri. En seguida la supera Pierre Gasly, con 1m32s860/1000.
🟢 FP3 GREEN LIGHT 🟢— Formula 1 (@F1) March 28, 2026
Franco Colapinto is our first driver out on track #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/mrCcSjs5vA
Lo que pasó el viernes
La tercera sesión de ensayos en Japón llega después de un viernes en el que Franco Colapinto fue de mayor a menor con un Alpine al que siente subvirante. En la tanda inaugural el argentino resultó 16º a 1s695/1000 del mejor tiempo, marcado por el Mercedes de George Russell, y a 383 milésimas de Pierre Gasly, compañero de Franco. Y en la segunda concluyó 17º, a 2s305/1000 del McLaren de Oscar Piastri y a 704 milésimas de Gasly. Muy lejos, solamente por delante de los Cadillac y los Aston Martin más el Racing Bulls de Arvid Lindblad, que no dio vueltas lanzadas. Por otro lado, McLaren apareció mejor que en las fechas de Australia y China y el equipo campeón mundial parece ya estar a la par de, o incluso mejor que, Ferrari como principal contendiente de los Mercedes.
El último entrenamiento del GP de Japón
Buenas noches. Bienvenidos a la cobertura de la última práctica del Gran Premio de Japón de Fórmula 1, tercera estación de la temporada. La actividad en la segunda jornada en Suzuka comenzará a las 23.30 de Argentina, durará una hora y precederá a la prueba de clasificación, que se iniciará a las 3 de la madrugada. Todas las tandas serán televisadas por Fox Sports y la plataforma Disney+, y LA NACION las seguirá al instante.
Seguí leyendo
CASI-SIC, de la grieta a hoy. Vino volcado en un pantalón y señores de elite en calzoncillos: cómo nació el superclásico del rugby
Vida familiar y networking. Polo con ex campeones de Palermo, un símbolo del fútbol y la estrecha relación con el campo
La mejor de todas. La mujer que cambió la historia del ajedrez, su educación distinta y la imperdible anécdota con Kasparov
- 1
Fórmula 1 en Suzuka: Colapinto desconfía de su Alpine y McLaren se recupera y quiere pelearle a Mercedes
- 2
Colapinto habló sobre el posible viaje a la Argentina para hacer una exhibición en abril
- 3
Franco Colapinto resultó 16º en los primeros entrenamientos del Gran Premio de Japón de Fórmula 1
- 4
Horario de la qualy del Gran Premio de Japón de la Fórmula 1, con Franco Colapinto