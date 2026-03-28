Franco Colapinto en la última sesión de práctica del Gran Premio de Fórmula 1, en vivo

La tercera sesión de ensayos en Japón llega después de un viernes en el que Franco Colapinto fue de mayor a menor con un Alpine al que siente subvirante. En la tanda inaugural el argentino resultó 16º a 1s695/1000 del mejor tiempo, marcado por el Mercedes de George Russell, y a 383 milésimas de Pierre Gasly, compañero de Franco. Y en la segunda concluyó 17º, a 2s305/1000 del McLaren de Oscar Piastri y a 704 milésimas de Gasly. Muy lejos, solamente por delante de los Cadillac y los Aston Martin más el Racing Bulls de Arvid Lindblad, que no dio vueltas lanzadas. Por otro lado, McLaren apareció mejor que en las fechas de Australia y China y el equipo campeón mundial parece ya estar a la par de, o incluso mejor que, Ferrari como principal contendiente de los Mercedes.