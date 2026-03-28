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Franco Colapinto en la última sesión de práctica del Gran Premio de Fórmula 1, en vivo

En Suzuka, donde corre por primera vez, el argentino necesita mejorar respecto al viernes

Franco Colapinto fue el primer piloto en salir a la pista en la última práctica del Gran Premio de Japón; durante casi cinco minutos el argentino fue el único sobre el asfalto de Suzuka.
Franco Colapinto fue el primer piloto en salir a la pista en la última práctica del Gran Premio de Japón; durante casi cinco minutos el argentino fue el único sobre el asfalto de Suzuka.TOSHIFUMI KITAMURA - AFP

Los tiempos al cabo de media sesión

Transcurrida la mitad inicial de la tanda, el mejor registro de cada piloto es el siguiente: 1º, Charles Leclerc (Ferrari), con 1m30s229/1000; 2º, George Russell (Mercedes), a 166/1000; 3º, Kimi Antonelli (Mercedes), a 189/1000; 4º, Oscar Piastri (McLaren), a 371/1000; 5º, Lewis Hamilton (Ferrari), a 518/1000; 6º, Gabriel Bortoleto (Audi), a 872/1000; 7º, Arvid Lindblad (Racing Bulls) a 1s59/1000; 8º, Nico Hülkenberg (Audi), a 1s97/1000; 9º, Max Verstappen (Red Bull), a 1s125/1000; 10º, Liam Lawson (Racing Bulls), a 1s162/1000; 11º, Isack Hadjar (Red Bull), a 1s295/1000; 12º, Oliver Bearman (Haas), a 1s329/1000; 13º, Pierre Gasly (Alpine), a 1s333/1000; 14º, Esteban Ocon (Haas), a 1s489/1000; 15º, Carlos Sainz (Wiliams), a 1s791/1000; 16º, Alex Albon (Williams), a 2s76/1000; 17º, Franco Colapinto (Alpine), a 2s105/1000; 18º, Sergio Pérez (Cadillac), a 3s95/1000; 19º, Valtteri Bottas (Cadillac), a 3s671/1000; 20º, Fernando Alonso (Aston Martin), a 4s115/1000n y 21º, Lance Stroll (Aston Martin), a 4s462/1000. No ha girado Lando Norris.

El campeón mundial, un espectador

Lando Norris mira la sesión por un monitor, con auriculares puestos en el garaje de McLaren. Su auto tiene un problema técnico y los mecánicos trabajan en él; da la impresión de que arreglarlo tomará cierto tiempo y de que el campeón del mundo puede terminar no participando en la tanda. El inglés viene de no protagonizar la carrera principal de China, donde el coche, al igual que el de su compañero, Oscar Piastri, no llegó a largar.

Franco, muy cerca de Pierre

En su segunda vuelta lanzada, Franco Colapinto mejora un segundo al establecer 1m32s349/1000, y queda muy cerca de su compañero: Pierre Gasly fija 1m32s251/1000, o sea, 98 milésimas menos. En el primer lugar aparece Lewis Hamilton, con Ferrari, autor de 1m31s18/1000.

Colapinto dio un primer giro lanzado poco exigente; su compañero, Pierre Gasly, pronto superó su registro, en 8 décimas; luego el argentino se acercó al francés.
Colapinto dio un primer giro lanzado poco exigente; su compañero, Pierre Gasly, pronto superó su registro, en 8 décimas; luego el argentino se acercó al francés.Hiro Komae - AP

Comienza la acción

Franco Colapinto es el primero piloto en salir a la pista para la última oportunidad de pruebas. Con el Alpine QA526 zigzaguea para calentar los neumáticos y abre una vuelta lanzada. Su primer tiempo es de 1m33s665/1000, a tres segundos y medio de lo mejor del viernes, hecho por Oscar Piastri. En seguida la supera Pierre Gasly, con 1m32s860/1000.

Lo que pasó el viernes

La tercera sesión de ensayos en Japón llega después de un viernes en el que Franco Colapinto fue de mayor a menor con un Alpine al que siente subvirante. En la tanda inaugural el argentino resultó 16º a 1s695/1000 del mejor tiempo, marcado por el Mercedes de George Russell, y a 383 milésimas de Pierre Gasly, compañero de Franco. Y en la segunda concluyó 17º, a 2s305/1000 del McLaren de Oscar Piastri y a 704 milésimas de Gasly. Muy lejos, solamente por delante de los Cadillac y los Aston Martin más el Racing Bulls de Arvid Lindblad, que no dio vueltas lanzadas. Por otro lado, McLaren apareció mejor que en las fechas de Australia y China y el equipo campeón mundial parece ya estar a la par de, o incluso mejor que, Ferrari como principal contendiente de los Mercedes.

El último entrenamiento del GP de Japón

Buenas noches. Bienvenidos a la cobertura de la última práctica del Gran Premio de Japón de Fórmula 1, tercera estación de la temporada. La actividad en la segunda jornada en Suzuka comenzará a las 23.30 de Argentina, durará una hora y precederá a la prueba de clasificación, que se iniciará a las 3 de la madrugada. Todas las tandas serán televisadas por Fox Sports y la plataforma Disney+, y LA NACION las seguirá al instante.

Franco Colapinto y Pierre Gasly, los pilotos de Alpine, llegan al autódromo de Suzuka, donde la Fórmula 1 desarrolla su tercera fecha; el argentino debe acercarse en rendimiento al francés.
Franco Colapinto y Pierre Gasly, los pilotos de Alpine, llegan al autódromo de Suzuka, donde la Fórmula 1 desarrolla su tercera fecha; el argentino debe acercarse en rendimiento al francés.TOSHIFUMI KITAMURA - AFP

Por Xavier Prieto Astigarraga
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