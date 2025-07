Franco Colapinto en Spa: disgustado por la mañana, disconforme por la tarde

Eran las 16.40 de este sábado en Spa y Franco Colapinto se arrimó a los micrófonos del corralito con un rostro muy diferente al que había mostrado a poco de acabar en la penúltima posición la carrera sprint. Por la mañana mostraba hasta disgusto, pero ahora, por la tarde, apenas cierto escepticismo. Quizás no había sacado conclusiones del significado de su registro cronométrico en la Q1 de la clasificación en relación con su compañero, Pierre Gasly. Jamás había estado tan cerca de él -excluyendo la cita de Canadá, en la que Gasly tuvo problemas-, a poco más de dos décimas de segundo.

El día había comenzado con complicaciones. En la carrera sprint había carecido de ritmo y con tiempos alejados de los conseguidos por su compañero, condenado en gran parte por la muy discutible elección de neumáticos que hizo su equipo: lanzarlo a la carrera a 15 vueltas con neumáticos blandos, cuando todos sus rivales apostaban por el calzado medio. Había acabado penúltimo en esa sprint. Por eso trataba de disimular gestos de enojo en esos momentos de la mañana, pero después de quedar eliminado en la Q1 de la clasificación para la carrera del domingo al menos tenía un motivo de parcial satisfacción: con su registro de 1m42s202/1000 quedaba 17º, eliminado pero a tan sólo 222/1000 de Gasly. El francés, que pasaba a la Q2 iba a quedar 13º en esa sesión, alejado del ingreso a la Q3.

El Alpine de Colapinto, por el trazado de Spa Malcolm Griffiths - Formula 1 - Formula 1

A sólo 0,222/1000, esto le debería dar un respiro y confianza a Franco, que la necesita. En un circuito con longitud normal, en torno a los 5 kilómetros, esa diferencia sería décima y media o poco más. Como para comenzar a salir en la foto, aunque el pelotón está tan apretado que en la qualy se metieron tres autos entre el suyo y el de su compañero francés. La suya fue una vuelta bastante buena y no le sucedió lo del viernes, cuando perdió casi 4 décimas en el último sector por frenar tarde y excederse, teniendo que esperar para acelerar en la salida de la chicana de la parada del ómnibus. Nada de eso le sucedió hoy.

Esta ha sido la menor diferencia que tuvo con el francés durante todo el fin de semana y la menor de todas las sesiones de clasificación que disputaron juntos, en condiciones normales, en las siete carreras que han compartido.

Aún así, no echaba las campanas al vuelo mientras contestaba a los periodistas mirando la Q3 del sábado, que discurría en una de las pantallas. “Me sentí mejor que ayer, con estos cambios que hicimos mejoró el auto. Obvio que no es lo ideal no pasar y por tan poquito, pero es lo que hay y ojalá mañana tengamos una mejoría”, dijo con cierto desgano.

Se masajeó brevemente el cuello, seguramente tenso por el esfuerzo de soportar hasta 5G, y culminó: “Hice un buen tercer sector. No fue malo. Comparado con Pierre, fue un poco más rápido. Perdí un poquito en el segundo (sector), que tuve a Alonso adelante, que iba muy lento y me sacó un poco de cargar. Estoy triste por el resultado, pero creo que mañana lo podemos revertir”.

Franco Colapinto mantuvo un gesto adusto durante toda la jornada

Ya ni se acordaba de la olvidable carrera de la mañana.

Cuando se acercaba la hora del inicio de la sprint ya todos los equipos conocían el pronóstico para el domingo: lluvia desde muy temprano en la jornada y casi con total seguridad a la hora de la largada.

Colapinto y su equipo ya sabían lo que iban a hacer durante la sprint. Franco cumplió con su ceremonia de calzarse el casco y acomodarse en el cockpit con la tranquilidad que suele hacerlo. Quizás la procesión iba por dentro porque tenía que largar desde la calle de boxes. No habría mucha diferencia porque el día anterior había clasificado 19º, justo por delante de Kimi Antonelli, que había tenido varios problemas.

El argentino aceleró desde ahí mientras todo el resto de la parrilla se alejaba tras girar en la lenta horquilla de La Source hacia el muro de Eau Rouge y Radillón. Brillaba el sol, había 39ºC en la pista y 21ºC en el ambiente.

Franco siguió al pelotón preguntándose todavía si la decisión de utilizar neumáticos blandos serviría para algo. Era el único coche en montarlos mientras todos sus rivales llevaban los de compuesto medio. ¿Qué se pretendía con esta solución? Quizás acercarse e intentar adelantar a dos o tres coches que le habían precedido en la parrilla que no llegó a ocupar: Nico Hulkenberg, Lewis Hamilton y Kimi Antonelli, el último clasificado el viernes.

No se entendió la decisión del equipo de hacerlo girar con blandos en la carrera sprint Ryan Pierse - Getty Images Europe

El equipo no comunicaba esa decisión que iba a parecer desacertada. De hecho, confiaba en que iba a ser más defendible la posición octava de largada de Gasly, a quien le redujeron todo lo posible la carga aerodinámica y le montaron neumáticos medios, como a todo el mundo.

Una pérdida de agua que descubrieron en la grilla de salida obligó a una reparación de urgencia y Gasly largó cuando la carrera ya había cumplido 2 vueltas. Desde el primer momento, con esos neumáticos que debían ser como mínimo medio segundo más lentos que los blandos, Gasly giró más rápido que Franco. Tuvo mejor ritmo, muy regular y registró 1m47s651/1000.

Colapinto perdió terreno inmediatamente con Antonelli y sólo se acercó un poco a Hulkenberg en las dos primeras rondas. A partir de allí fue perdiendo terreno en una carrera que seguramente querrá olvidar. Cargado de combustible cronometró 1m48s025/1000 en la séptima vuelta, mitad de carrera y en la última ronda, ya casi sin combustible, dejó un 1m47s944/1000, casi el mismo tiempo. Había cuidado para llegar al final pero, mirando desde afuera, muchos podían preguntarse si se había cuidado demasiado. Acababa anteúltimo, solo por delante de Gasly, este con sus vueltas perdidas. Más con cara de disgusto que de desilusión fue muy escueto en sus declaraciones en el corralito sobre los cambios realizados en su chasis el viernes por la tarde.

"Aprendimos un par de cosas para mañana, si es que no llueve", dijo Colapinto Geert Vanden Wijngaert - AP

“No sirvió para nada, porque se cayó a pedazos (el rendimiento) después de la primera vuelta con la goma blanda. Era lógico que iba a ser complicado, pero aprendimos un par de cosas para mañana, si es que no llueve. Esperemos haber dado el mejor paso y estar mejor en la qualy”.

Cualquier decisión técnica que no contemplase la casi segura lluvia iba a ser irrelevante.

Fuentes cercanas a las autoridades deportivas y los organizadores anticipaban que si el pronóstico se concreta no habría carrera. No quieren los comisarios deportivos someterse nuevamente a las críticas que les hicieron en 2021 cuando la carrera primero se detuvo, arrancó de nuevo después pero tras tres giros se suspendió definitivamente.

Faltando un par de horas para la clasificación, el equipo tenía que decidir: puesta a punto para seco o para pavimento de baja adherencia: algunas décimas de milímetro más en alturas, barras anti-inclinación (rolido) favorables a un deslizamiento de trompa, amortiguadores más blandos y más carga (inclinación) en los alerones. Eso fue lo que hizo el equipo Aston Martin. Fernando Alonso y Lance Stroll quedaron 19º y 20º cuando el veterano bicampeón había acabado la clasificación para la “sprint” en la 14ª y 15ª posición.

Los tiempos y la velocidad máxima de ambos Alpine en la clasificación sugieren que largarán la carrera (si se hace) con una puesta a punto de seco, aunque en la grilla de largada se puede modificar la carga aerodinámica de los alerones.

En la Q1, Franco logró su mejor tiempo en la séptima vuelta con el calzado blando nuevo, exactamente al mismo tiempo que Gasly y las diferencias con su compañero fueron incrementándose por centésimas en la bajada desde la zona alta del circuito que se sitúa en la ese de Les Combes. A ella llegaban ambos Alpine a más de 340 km/h pero en las curvas siguientes, Gasly circulaba con un poco más de confianza, sobre todo en la aplicación del acelerador.

Es evidente que Colapinto todavía tiene que mejorar. Y aunque de mejor talante que después de la sprint, tras la clasificación no estaba conforme (no suele estarlo). Si en la lotería que bien se podría jugar mañana bajo la lluvia logra mantenerse en pista, quizás logre enderezar un fin de semana que comenzó muy torcido.

Notas: Orlando Ríos