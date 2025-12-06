Franco Colapinto, en vivo: el minuto a minuto de la clasificación del GP de Abu Dhabi de Fórmula 1
El argentino buscará terminar el año de la mejor manera mientras se empieza a definir la lucha por el título; Norris, Verstappen y Piastri, a todo o nada
A toda velocidad
George Russell, Max Verstappen, Lando Norris, Oscar Piastri, Fernando Alonso, Gabriel Bortoleto, Charles Leclerc, Isack Hadjar, Esteban Ocon y Yuki Tsunoda luchan por la pole en la Q3 de una competencia con múltiples errores.
Los cinco eliminados
Luego de una intensa segunda parte de la clasificación, quedan al margen Oliver Bearman, Carlos Sainz, Liam Lawson, Kimi Antonelli y Lance Stroll.
Se viene la definición
Máxima tensión, rumbo a la tercera etapa de la clasificación. Russell sigue primero, en una carrera con muchos condimentos.
Los que quedan afuera
Franco Colapinto (20°), Pierre Gasly (19°), Nico Hülkenberg, de Sauber (18°), Alex Albon, de Williams (17°) y Lewis Hamilton, de Ferrari (16°) son los cinco eliminados en la Q1.
Colapinto, eliminado
Después de una pésima primera etapa de la clasificación, Colapinto queda elimiando. Gasly, también afuera. Y lo más llamativo: el caso Hamilton, luego de una flojísima temporada.
¡Otra vez!
Franco Colapinto y Pierre Gasly volvieron a arriesgar para mejorar sus tiempos, pero les sacaron los registros a los dos pilotos de Alpine por exceder los límites de pista.
Colapinto, muy mal
Es sancionado el primer tiempo de Franco Colapinto por sobrepasar límites de pista. Evidentemente, realiza una muy mala maniobra que lo saca de la pista. Entró en boxes.
Los primeros pasos
Se disputa la Q1 de la clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi. Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri junto con otros 17 pilotos corren durante 18 minutos.
El caso Piastri
El tercer piloto con posibilidades de ganar el título, el australiano Oscar Piastri, mejoró su actuación del viernes y fue el quinto piloto más rápido este sábado, a dos décimas y media de la cabeza. Piastri, que en la clasificación del Mundial está a 16 puntos de su compañero en McLaren, fue superado en la tercera sesión de entrenamientos libres por el español Fernando Alonso, con Aston Martin.
Una tendencia
Este sábado, a las puertas del Top 10 quedó el brasileño de Sauber, Gabriel Bortoleto, justo por delante del otro español de la parrilla, Carlos Sainz (Williams). Muestra de la tremenda igualdad entre los pilotos, los 16 más rápidos rodaron por debajo del minuto y 24 segundos en el circuito de Yas Marina. No lo consiguió Colapinto, que con su Alpine solo pudo lograr el penúltimo puesto, a más de un segundo y medio de los más rápidos y casi cinco décimas más lento que su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly.
Russell, adelante
El británico George Russell (Mercedes), amenaza con convertirse en juez en la lucha por el título mundial de la F1 al ser el más rápido en la tercera práctica libre, por delante de Lando Norris y Max Verstappen, dos de los aspirantes a la corona. El piloto de Mercedes completó una mejor vuelta al trazado de Yas Marina en 1:23.334, apenas cuatro milésimas más rápido que su compatriota Lando Norris (McLaren), el líder de la F1.
La lucha por el título
El británico Lando Norris, uno de los tres aspirantes al título mundial de Fórmula 1, logró este viernes el mejor tiempo en la segunda sesión de entrenamientos libres. El piloto de McLaren, que ya había sido el más rápido en la primera sesión, volvió a superar a su principal rival por el título, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), segundo. Más de tres décimas de segundo separan a ambos pilotos; el australiano Oscar Piastri (McLaren), el otro candidato, solo logró el undécimo puesto, a más de medio segundo de Norris, su compañero.
El sábado arrancó mal
En la práctica 3 del Gran Premio de Abu Dhabi, antes de la clasificación, Franco tuvo una deslucida actuación. El argentino logró mejorar por muy poco los tiempos registrados en los dos primeros entrenamientos y se ubicó 19° en Yas Marina, a casi medio segundo de Gasly. Fue una sesión con varios incidentes, entre ellos, un impactante despiste de Hamilton.
Los problemas, otra vez
Todo lo prometedor del primer entrenamiento se disipó en el segundo. Ya sin novatos -en el primer entrenamiento hubo nueve, casi la mitad de los pilotos de la grilla-, todo fue más parejo. Los Alpine arrancaron relativamente bien, pero ya pasado el cuarto de hora quedaron relegados al fondo del clasificador. Ni Colapinto ni Gasly pudieron redondear buenas vueltas con neumáticos duros, tuvieron que parar en boxes para hacer ajustes aerodinámicos y terminaron en los dos últimos puestos.
La primera sesión del viernes
El décimo puesto de Franco Colapinto en la primera sesión de entrenamiento en Yas Marina (Abu Dhabi) fue un oasis. Con nueve novatos en pista, el argentino ocupó el puesto 10 y su actuación llamó al optimismo. Pierre Gasly no participó de ese ensayo: su lugar fue ocupado por el estonio Paul Aron, quien concluyó en el puesto 13.
La agenda de Colapinto
La clasificación empieza a las 11, lo que marca el final de la actividad del día. La práctica 3 se realizó tres horas y media antes. El Gran Premio de Abu Dhabi, que definirá el Mundial de Pilotos entre Lando Norris (McLaren), Max Verstappen (Red Bull) y Oscar Piastri (McLaren) empieza a las 10 de este domingo.
Bienvenidos a la carrera
Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de la clasificación de la Fórmula 1 en el circutio de Yas Marina (Abu Dhabi), donde este domingo se corre el último Gran Premio de la temporada. Franco Colapinto (Alpine) buscará los primeros puntos.
