Franco Colapinto, en vivo: el minuto a minuto de la clasificación del GP de Abu Dhabi de Fórmula 1

Este sábado, a las puertas del Top 10 quedó el brasileño de Sauber, Gabriel Bortoleto, justo por delante del otro español de la parrilla, Carlos Sainz (Williams). Muestra de la tremenda igualdad entre los pilotos, los 16 más rápidos rodaron por debajo del minuto y 24 segundos en el circuito de Yas Marina. No lo consiguió Colapinto, que con su Alpine solo pudo lograr el penúltimo puesto, a más de un segundo y medio de los más rápidos y casi cinco décimas más lento que su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly.

Franco Colapinto, este sábado, en acción ANDREJ ISAKOVIC� - AFP�