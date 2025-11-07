Franco Colapinto, en vivo: el minuto a minuto de la primera práctica del Gran Premio de San Pablo de Fórmula 1

Flavio Briatore, asesor deportivo de Alpine, dio las razones por las que el equipo decidió confiar en el piloto argentino para la próxima temporada. En un comunicado difundido por la propia escudería, Briatore dijo: “Briatore, por su parte, comentó: “Desde que llegó a la Fórmula 1, he estado siguiendo el progreso de Franco y siempre he creído que tiene los atributos correctos y el potencial para ser un piloto puntero que puede crecer en el equipo”, afirmó.

Y añadió: “Nuestra decisión de continuar juntos en 2026 es una clara señal de nuestro compromiso y firme apoyo a Franco mientras continúa evolucionando como piloto. Ha sido un año muy duro para todo el equipo y no ha sido el escenario más fácil para destacar, no obstante, Franco y Pierre han hecho todo lo necesario para ayudar al equipo a estar en la mejor posición posible de cara a la próxima temporada”.