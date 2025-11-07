Franco Colapinto, en vivo: el minuto a minuto de la primera práctica del Gran Premio de San Pablo de Fórmula 1
El argentino sale a la pista luego de ser confirmado como piloto de Alpine para la próxima temporada
Salen los Alpine con neumáticos medios
Después de algunos minutos en los boxes, tanto Colapinto como Gasly regresan a la pista con neumáticos nuevos. Ambos calzan ahora gomas con compuesto medio, por lo que deberían bajar sus registros. Albon (Williams) es el sorprendente líder de la única práctica en San Pablo.
Mejora Tsunoda; Colapinto queda último
Después de su error, Tsunoda vuelve a salir a la pista. Lo hace con neumáticos blandos y hace un registro que lo catapulta al puesto 13. Esto provoca que Colapinto quede vigésimo y último, aunque aún no redondeó un giro con gomas blandas. Está a 1.150 segundos de Russell, el líder.
Colapinto a la pista
Después de un nuevo ajuste en el ala delantera de su Alpine número 43, Franco Colapinto sale a la pista buscando mejorar sus registros y salir del puesto 19 que ocupa.
Los Alpine, a boxes
Tanto Pierre Gasly (sexto) como Franco Colapinto (19º) permanecen en boxes. A la primera -y única- práctica le queda algo más de media hora.
Sorprende Gasly y es cuarto
El francés hace un gran tiempo y se coloca a apenas 389 milésimas de Russell. Está en el cuarto puesto, transcurridos veinte minutos de la práctica: la tercera parte.
Colapinto, 18º
Después de alguna modificación en el ala delantera, Colapinto completa una nueva vuelta rápida. Le sirve para sobre pasar a Oliver Bearman (Haas) y subir hasta el puesto 18.
El enojo de Antonelli
El italiano de Mercedes se fastidia al encontrarse con una Ferrari y un Haas en la pista, durante su vuelta rápida. “Dios, ¿qué están haciendo estos idiotas?“, dice por la radio. El insulto es para Hamilton y Bearman.
Colapinto, 17º
El argentino está a 1.277 segundos del líder, Norris. Ocupa el puesto 17. Gasly, por su parte, está undécimo, a menos de un segundo de Russell, ahora líder provisional de la práctica.
Vuelta rápida del argentino: 16º
Acompañado por una multitud de argentinos en el circuito, que flamean banderas y lo vitorean cada vez que lo ven pasar, Franco Colapinto acelera y queda 16º. El líder ahora es Lando Norris, seguido de George Russell y Max Verstappen.
Sube Gasly y baja Colapinto
El argentino acelera y sobrepasa a su compañero de equipo. Colapinto queda primero en el décimo lugar y luego se retrasa hasta el 15º, a algo más de un segundo de la punta. Mientras, el japonés Yuki Tsunoda (Red Bull) se va de pista en una curva luego de perder el control. Gasly queda en el sexto puesto.
Primer tiempo de Colapinto: 12º
El primer tiempo de Franco Colapinto lo muestra en el puesto 13, a más de un segundo y medio del líder provisorio, Oscar Piastri (McLaren). Pierre Gasly es noveno, a 956 milésimas del piloto australiano.
¡Luz verde!
Cinco minutos más tarde, los autos salen a la pista de Interlagos. La mayoría, con neumáticos duros. Será la única prueba libre de cara al Gran Premio de San Pablo, ya que habrá carrera sprint.
Inicio demorado
La Federación Internacional del Automóvil (FIA) comunica que el inicio de la primera práctica será demorado debido a trabajos en la pista. El horario estipulado de comienzo era a las 11.30 de la Argentina y ahora será a las 11.35.
Con la camiseta argentina y el número 43
Antes de ingresar al garage de Alpine, Franco Colapinto firmó autógrafos y se sacó fotos con los fanáticos argentinos que había en el paddock de la Fórmula 1. El pilarense llegó con una camiseta de la selección argentina -el modelo nuevo, que se usará en la próxima Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá- con el número 43.
El anuncio de Alpine
Flavio Briatore, asesor deportivo de Alpine, dio las razones por las que el equipo decidió confiar en el piloto argentino para la próxima temporada. En un comunicado difundido por la propia escudería, Briatore dijo: “Briatore, por su parte, comentó: “Desde que llegó a la Fórmula 1, he estado siguiendo el progreso de Franco y siempre he creído que tiene los atributos correctos y el potencial para ser un piloto puntero que puede crecer en el equipo”, afirmó.
Y añadió: “Nuestra decisión de continuar juntos en 2026 es una clara señal de nuestro compromiso y firme apoyo a Franco mientras continúa evolucionando como piloto. Ha sido un año muy duro para todo el equipo y no ha sido el escenario más fácil para destacar, no obstante, Franco y Pierre han hecho todo lo necesario para ayudar al equipo a estar en la mejor posición posible de cara a la próxima temporada”.
Signed and sealed 🤜🤛 pic.twitter.com/If9OXeHSn7— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 7, 2025
Colapinto, renovado y a la pista
El argentino Franco Colapinto saldrá a la pista de Interlagos desde las 11.30 (hora de la Argentina) con la satisfacción del deber cumplido. El hecho de haber sido más rápido que su compañero de equipo, Pierre Gasly, en las últimas carreras, sumado a su constante colaboración con el equipo Alpine motivó la renovación como piloto principal del equipo para la próxima temporada.
