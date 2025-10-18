Franco Colapinto, en vivo

El neerlandés Max Verstappen ganó la carrera sprint del Gran Premio de los Estados Unidos, que estuvo dominado por los incidentes. Tanto es así que la competencia culminó con el auto de seguridad delante de todos, por el choque de Stroll y Ocon a poco del final. Franco Colapinto terminó en la posición 14 (penúltimo) con un Alpine que se vio muy lento después del incidente de la primera curva, en la que fue tocado por Lance Stroll (Aston Martin).