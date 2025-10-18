Franco Colapinto, en vivo
El argentino corre a bordo de su Alpine en la carrera sprint de Fórmula 1, en el Gran Premio de Estados Unidos
Final: ganó Verstappen sin poder acelerar
El neerlandés Max Verstappen ganó la carrera sprint del Gran Premio de los Estados Unidos, que estuvo dominado por los incidentes. Tanto es así que la competencia culminó con el auto de seguridad delante de todos, por el choque de Stroll y Ocon a poco del final. Franco Colapinto terminó en la posición 14 (penúltimo) con un Alpine que se vio muy lento después del incidente de la primera curva, en la que fue tocado por Lance Stroll (Aston Martin).
Vuelta 16 de 19: ¡Stroll choca a Ocon
En una maniobra imposible de justificar, Lance Stroll (Aston Martin) se llevó por delante a Esteban Ocon (Haas) en el ingreso a una curva. El choque terminó con los dos fuera de la competencia y el ingreso del auto de seguridad. Será difiçil que vuelva a haber aceleración plena, por lo que probablemente la carrera se termine con el auto de seguridad delante de todos...
Vuelta 14 de 19: Verstappen toma aire
El neerlandés tomó mas distancia de Russell y acelera rumbo a una victoria que le daría puntos valiosos en su persecución de los McLaren en la cima de la tabla de posiciones.
Vuelta 10 de 19: Colapinto, muy lejos
El Alpine del argentino se retrasa cada vez más: está a dos segundos y medio de su predecesor, Isaac Hadjar (Racing Bulls). Se presume que el auto quedó dañado por los toques en la largada.
Vuelta 8 de 19: lucha en la delantera
Max Verstappen y George Russell dan espectáculo adelante, peleando por el primer lugar. El Red Bull nunca perdió la primera posición, pero el Mercedes no da tregua detrás. Tercero está Carlos Sainz, con Williams.
Vuelta 6 de 19: ¡Se relanza!
Se va el auto de seguridad y los 17 autos en pista pueden acelerar a fondo. Verstappen marcha primero y Colapinto, que debió ingresar a boxes tras la vuelta 2, cierra el pelotón en la posición 17.
Así fue la largada
Ingresó el auto de seguridad
A partir de la vuelta 3, el auto de seguridad encabeza el pelotón, debido a los restos de diferentes autos que quedaron desperdigados en la pista. Además de los McLaren, Fernando Alonzo también debió abandonar por los incidentes. Verstappen marcha primero, seguido por Russell y Sainz. Pierre Gasly, compañero de Colapinto, está en la novena posición.
Largada caótica
Varios toques en las primeras curvas del circuito generaron un problema inesperado, que terminó con los dos McLaren fuera de la competencia: Oscar Piastri le sacó la rueda trasera izquierda a Lando Norris y los dos se fueron. Colapinto, que también se vio afectado por los roces, debió entrar a boxes en la segunda vuelta, pero pudo retomar la carrera.
¡Largaron!
Se pone en marcha la carrera, que será a 19 vueltas. Luego, a las 18, hora de Argentina, se realizará la clasificación para la carrera del domingo.
Verstappen adelante
El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) logró la pole para la carrera sprint, con el mejor tiempo en la bandera a cuadros de la sesión de clasificación de este viernes. Verstappen se apuntó la primera batalla, en busca de mantener su dictadura en cuanto a carreras cortas se refiere, para alargar la emoción de la lucha por el Mundial. El de Red Bull marcó el mejor tiempo (1:32.143) justo con el final de la sesión cronometrada, quedando por delante de Lando Norris y Oscar Piastri.
Se viene la carrera sprint
Franco Colapinto se sube a su Alpine para la primera de las dos carreras de este fin de semana en el Gran Premio de los Estados Unidos, en Austin. El argentino larga desde la posición 17 la carrera sprint, desde las 14 (hora de Argentina). Su compañero, Pierre Gasly, lo hace desde la posición 13.
