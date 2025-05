Franco Colapinto, en vivo: el minuto a minuto de la primera práctica libre del Gran Premio de Mónaco

08.00 El cambio reglamentario para la carrera

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) decidió que de cara al GP de Mónaco los pilotos deban parar dos veces en los boxes durante la carrera para cambiar neumáticos. “Para este Gran Premio de Mónaco los pilotos deben usar al menos tres juegos distintos de neumáticos, lo que implica un mínimo de dos visitas a la calle de boxes”, se lee en la página oficial de la Fórmula 1.

07.40 La llegada de Franco al circuito

Alpine tuiteó un video de la llegada de Franco Colapinto al búnker de su escudería, en el circuito callejero de Mónaco. “Adiós”, saluda el piloto argentino antes de meterse en la concentración previa a la práctica, en medio de un divertido juego de cámaras.

Pure chaos for @FranColapinto's arrival 😅 pic.twitter.com/A4RtTbrqzE — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) May 23, 2025

07.25 Qué piensa el piloto argentino del circuito de Mónaco

“Uno de los circuitos más desafiantes”, lanzó Franco Colapinto, después de realizar la presentación del circuito de Mónaco con el simulador de Alpine. Lo bueno para el argentino de cara al fin de semana es que no se notará tanto la diferencia de potencia entre su auto y el resto de los pilotos. Además, el pronóstico del tiempo indica que el sábado en la clasificación lloverá en el principado. Las condiciones climáticas pueden comprimir aún más a los pilotos en la pista.

07.00 Colapinto y el smoking

“Lindo tener uno de esos, porque para verlos…”. La sonrisa es plena y la referencia sobre los yates amarrados en Mónaco se vuelven en el centro de la charla que mantuvo con ESPN. Incluso se tomó un rato para contar cómo le fue en el Festival de Cannes, cuando asistió a la gala del estreno de una película de la F1. “No me pongo una camisa en mi vida, no sabía cómo abrochar los botones. No sabía lo que era un smoking, hasta el domingo que tuve que ir a Cannes. Me dijeron que tenía que comprarme uno y les dije ‘¿Cómo que comprarme? ¿Sabés lo que vale eso? Lo alquilé. Igual me cobraron una fortuna. Si alquilo dos bicicletas me sale más barato que el smoking ese feo”.

Franco Colapinto tendrá en Mónaco su segunda experiencia con Alpine en la Fórmula 1 X

06.50 Los callejeros le sientan bien

El año pasado, a bordo de un Williams, Colapinto tuvo buenas actuaciones en circuitos callejeros, allí donde la velocidad final de los autos no importa tanto como el talento conductivo. En Bakú (Azerbaiján) culminó octavo y tuvo su mejor rendimiento. En Singapur fue undécimo, pero toda la categoría destacó su tarea. Y en Las Vegas largó último tras haber destrozado el auto en la segunda clasificación (Q2) y terminó en el puesto 14.

06.40 Colapinto en Mónaco, minuto a minuto

Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de la primera tanda de ensayos de cara al Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1. El piloto argentino Franco Colapinto corre a bordo de un Alpine la segunda de las cinco carreras que tiene garantizadas en el equipo. La semana pasada, en Imola, largó decimosexto y llegó al final de la competencia en la misma ubicación.