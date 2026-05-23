VIDEO: la gran maniobra de Franco Colapinto para pasar a Nico Hulkenberg en la carrera sprint de Canadá

Después de ganar un puesto en la largada de la carrera sprint, la segunda víctima de Franco Colapinto fue el alemán Nico Hulkenberg. El piloto de Audi le tiró el auto encima en la recta que da a la curva 8, pero el argentino igualmente lo sobrepasó, con dos ruedas en el pasto. Y se quedó con el undécimo puesto, que estaba en manos del europeo. “Hulkenberg me empujó para afuera en medio de la recta”, protestó el argentino por radio. Su ingeniero de pista buscó tranquilizarlo: “Sí, amigo, lo vimos. A bajar la cabeza”. Desde el box de Alpine no querían que su piloto se distrajera por un incidente, que de todos modos podía ser revisado por los comisarios de la carrera.

Una vez concluida la carrera sprint se conoció que los comisarios sancionaron a Hulkenberg con una penalización de diez segundos. Pero no por su incidente con Colapinto, sino por una maniobra en perjuicio de Liam Lawson. “El coche 27 [de Hulkenberg] abandonó la pista en la curva 13 mientras se defendía del coche 30 [de Lawson] al entrar a dicha curva y, al hacerlo, obtuvo una ventaja duradera sobre el coche 30 al mantener la posición”, reza el documento oficial de la Fórmula 1 con la sanción a Hulkenberg.

Franco adelantó a Hulkenberg por la hierba 😭pic.twitter.com/6j4d1iP70G — Alpine Club (@alpineclub_esp) May 23, 2026

El texto agrega: “El piloto [Hulkenberg] se reincorporó a la pista por delante del coche 30 y no devolvió la posición. Los comisarios consideraron que el coche 27 estaba “defendiendo” su posición. Los comisarios determinan que el coche 27 obtuvo una ventaja deportiva en la posición y que esta ventaja no fue cedida. De acuerdo con las Directrices de Estándares de Conducción, esto se considera una infracción y se aplica la penalización base de 10 segundos“. De todas formas, la sanción al alemán no cambió nada: había terminado en el puesto 15, fuera de la zona de puntos.

La gran carrera de Colapinto

Franco Colapinto hizo una gran carrera sprint en el circuito Gilles Villeneuve (Montreal, Canadá) y estuvo muy cerca de sumar un punto: quedó noveno, por detrás del inglés Arvid Lindblad (Racing Bulls). El argentino, equipado con neumáticos medios que ya había usado en la clasificación, superó a dos rivales en la primeras dos vueltas y ganó dos puestos: era undécimo en el tercer giro.

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Siguió acelerando y fue en busca del Williams de Carlos Sainz, que estaba décimo. El Alpine siguió respondiendo y le alcanzó para sobrepasar al español. Luego se benefició de un problema mecánico en el Red Bull de Isack Hadjar: quedó noveno. Le quedaba la presa más compleja: el Racing Bulls de Lindblad, que estaba a más de cinco segundos.

El argentino fue limando esa diferencia vuelta a vuelta, sin mermas en el rendimiento del auto ni errores de manejo. Como el reglamento establece que las carreras sprint son hasta sobrepasar los 100 kilómetros, vio la bandera a cuadros después del giro 23. Estaba a menos de dos segundos de Lindblad y presionando giro tras giro. Pierre Gasly, compañero de equipo de Colapinto, concluyó vigésimo tras largar desde los boxes.

Lo mejor de la carrera sprint de Canadá

Adelante hubo otra historia: porque Andrea Kimi Antonelli hizo el récord de vuelta en la carrera y demostró que es el más rápido de todos. Pero no ganó, sino que terminó tercero. ¿Por qué? La razón fue un toque con su compañero de equipo, George Russell, y una posterior salida de pista en la entrada de la curva 8. El inglés cruzó la bandera a cuadros en primer lugar, seguido por Oscar Piastri con el McLaren.

Luego de su noveno puesto, Colapinto también dejó sus impresiones. En la zona mixta del circuito Gilles Villeneuve, el argentino habló con ESPN: “Casi un punto, me da un poco de bronca. Pero fue una buena carrera. Creo que teníamos muy buen ritmo. Quedar noveno largando 13 acá, que es una pista complicada, estuvo bastante bien. Contento con eso, obviamente que una pena no haber sumado un puntito, porque estuvo muy cerca”.