Franco Colapinto, en vivo: el minuto a minuto de la primera práctica libre del GP de Países Bajos de Fórmula 1

El piloto argentino habló el jueves en el hospitality de Alpine y se refirió a su futuro en el equipo: “No puedo decirte dónde estaremos dentro de un año, las cosas cambian muy rápido, pero la Fórmula 1 es siempre donde quiero estar y seguir impulsando al equipo hacia adelante y seguir trabajando con Alpine. Ese siempre es mi objetivo“, señaló el pilarense.

Just two drivers happy to be back at a race track ☺️ pic.twitter.com/jnR3bO7A5h — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) August 28, 2025

Y añadió: “Creo que las últimas carreras (Bélgica y Hungría) han sido mejores en términos de rendimiento, al menos en comparación con Pierre, que era algo en lo que hemos estado trabajando duro y lo hemos conseguido. Tenemos que seguir trabajando para sacarle más velocidad al coche y no tener fines de semana en los que realmente nos cueste mucho ganar velocidad”.