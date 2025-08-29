LA NACION
Franco Colapinto, en vivo: el minuto a minuto de la primera práctica libre del GP de Países Bajos de Fórmula 1

El argentino sale a la pista en Zandvoort a bordo de su Alpine

Franco Colapinto comienza la segunda etapa del año en Zandvoort
Franco Colapinto comienza la segunda etapa del año en ZandvoortJOE KLAMAR - AFP

Los Alpine, al fondo

Se repite la historia: el resto de los pilotos mejora y los dos pilotos de Alpine (Colapinto y Gasly) se estancan. Gasly acaba de hacer una vuelta rápida y sube desde el penúltimo puesto al número 13. Colapinto sigue vigésimo y último.

Primer tiempo de Colapinto

El piloto argentino clava el cronómetro en 1.16:365, a más de tres segundos del líder provisorio, el inglés Lewis Hamilton (Ferrari). Colapinto, que ocupa el penúltimo lugar en la grilla, es casi un segundo más lento que su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly (decimoquinto).

Colapinto, a la pita

El argentino es uno de los primeros pilotos en salir a la pista de Zandvoort. Comienza la primera práctica de cara al Gran Premio de los Países Bajos, que se correrá el dominto en este circuito.

Colapinto llega al garage de Alpine... en scooter

El piloto argentino arriba al garage de Alpine a bordo de un scooter. A diez minutos del inicio de la primera de las dos tandas de ensayos, el piloto nacido en Pilar ultima su preparación para salir a la pista. En esta oportunidad estará acompañado en el circuito por su padre, Aníbal.

Más velocidad en los boxes

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) confirmó en los últimos días que en la pista de Zandvoort aumentará el límite de velocidad en la calle de boxes. Pasará de 60 km/h a 80, con el objetivo de disminuir el tiempo en los pits y aumentar la cantidad de adelantamientos.

Franco Colapinto, en su llegada a Zandvoort para la primera práctica libre
Franco Colapinto, en su llegada a Zandvoort para la primera práctica libre@alpinef1team

El futuro de Colapinto en Alpine

El piloto argentino habló el jueves en el hospitality de Alpine y se refirió a su futuro en el equipo: “No puedo decirte dónde estaremos dentro de un año, las cosas cambian muy rápido, pero la Fórmula 1 es siempre donde quiero estar y seguir impulsando al equipo hacia adelante y seguir trabajando con Alpine. Ese siempre es mi objetivo“, señaló el pilarense.

Y añadió: “Creo que las últimas carreras (Bélgica y Hungría) han sido mejores en términos de rendimiento, al menos en comparación con Pierre, que era algo en lo que hemos estado trabajando duro y lo hemos conseguido. Tenemos que seguir trabajando para sacarle más velocidad al coche y no tener fines de semana en los que realmente nos cueste mucho ganar velocidad”.

A un año del anuncio de Williams

El pasado 27 de agosto se cumplió un año del anuncio de Williams confirmando a Franco Colapinto como su piloto para las últimas nueve carreras de la temporada 2024. Fue luego de que el corredor titular, el estadounidense Logan Sargeant, rompiera el auto justamente en el circuito de Zandvoort y colmara la paciencia de James Vowles, el director deportivo del equipo.

Final de las vacaciones

Se acabó el receso veraniego de la Fórmula 1. El argentino Franco Colapinto regresa a la pista a bordo de su Alpine desde las 7.30 (hora de la Argentina). Será en la primera práctica libre de cara al Gran Premio de los Países Bajos, en el circuito de Zandvoort.

Por Alejandro Casar González
