Franco Colapinto, en vivo: el minuto a minuto de la primera práctica libre del GP de Países Bajos de Fórmula 1
El argentino sale a la pista en Zandvoort a bordo de su Alpine
Los Alpine, al fondo
Se repite la historia: el resto de los pilotos mejora y los dos pilotos de Alpine (Colapinto y Gasly) se estancan. Gasly acaba de hacer una vuelta rápida y sube desde el penúltimo puesto al número 13. Colapinto sigue vigésimo y último.
Primer tiempo de Colapinto
El piloto argentino clava el cronómetro en 1.16:365, a más de tres segundos del líder provisorio, el inglés Lewis Hamilton (Ferrari). Colapinto, que ocupa el penúltimo lugar en la grilla, es casi un segundo más lento que su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly (decimoquinto).
Colapinto, a la pita
El argentino es uno de los primeros pilotos en salir a la pista de Zandvoort. Comienza la primera práctica de cara al Gran Premio de los Países Bajos, que se correrá el dominto en este circuito.
Colapinto llega al garage de Alpine... en scooter
El piloto argentino arriba al garage de Alpine a bordo de un scooter. A diez minutos del inicio de la primera de las dos tandas de ensayos, el piloto nacido en Pilar ultima su preparación para salir a la pista. En esta oportunidad estará acompañado en el circuito por su padre, Aníbal.
Más velocidad en los boxes
La Federación Internacional del Automóvil (FIA) confirmó en los últimos días que en la pista de Zandvoort aumentará el límite de velocidad en la calle de boxes. Pasará de 60 km/h a 80, con el objetivo de disminuir el tiempo en los pits y aumentar la cantidad de adelantamientos.
El futuro de Colapinto en Alpine
El piloto argentino habló el jueves en el hospitality de Alpine y se refirió a su futuro en el equipo: “No puedo decirte dónde estaremos dentro de un año, las cosas cambian muy rápido, pero la Fórmula 1 es siempre donde quiero estar y seguir impulsando al equipo hacia adelante y seguir trabajando con Alpine. Ese siempre es mi objetivo“, señaló el pilarense.
Just two drivers happy to be back at a race track ☺️ pic.twitter.com/jnR3bO7A5h— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) August 28, 2025
Y añadió: “Creo que las últimas carreras (Bélgica y Hungría) han sido mejores en términos de rendimiento, al menos en comparación con Pierre, que era algo en lo que hemos estado trabajando duro y lo hemos conseguido. Tenemos que seguir trabajando para sacarle más velocidad al coche y no tener fines de semana en los que realmente nos cueste mucho ganar velocidad”.
A un año del anuncio de Williams
El pasado 27 de agosto se cumplió un año del anuncio de Williams confirmando a Franco Colapinto como su piloto para las últimas nueve carreras de la temporada 2024. Fue luego de que el corredor titular, el estadounidense Logan Sargeant, rompiera el auto justamente en el circuito de Zandvoort y colmara la paciencia de James Vowles, el director deportivo del equipo.
Final de las vacaciones
Se acabó el receso veraniego de la Fórmula 1. El argentino Franco Colapinto regresa a la pista a bordo de su Alpine desde las 7.30 (hora de la Argentina). Será en la primera práctica libre de cara al Gran Premio de los Países Bajos, en el circuito de Zandvoort.
Más notas de Fórmula 1
Seguí leyendo
¿Quién lo para? Cuando se cortó un dedo con una copa de vino, el rey del golf no podía imaginar el año extraordinario que lo esperaba...
"Era una bestia". Medía 1,90m, pesaba 111 kilos y corría los 100 metros en 11 segundos: el rugbier francés más temido
"Jugar contra Chelsea es mi sueño". Argentina FC, el club londinense que lleva el Obelisco y el asado en el alma y en el pecho
- 1
Colapinto inicia en los Países Bajos la segunda parte del campeonato de F1: cómo piensa salvar su lugar para 2026
- 2
Colapinto, su evolución en Alpine, la expectativa por elevar el rendimiento y el deseo de seguir en la Fórmula 1 en 2026
- 3
Franco Colapinto en la Fórmula 1: día, horario, TV y cómo ver online el Gran Premio de Países Bajos
- 4
Horarios de las prácticas del Gran Premio de la F1 en Países Bajos, con Franco Colapinto