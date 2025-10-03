LA NACION

Franco Colapinto terminó 19° en la primera práctica libre del Gran Premio de Singapur

El argentino no tuvo un buen rendimiento con Alpine en un circuito que le trae buenos recuerdos

Para LA NACIONOrlando Ríos
Franco Colapinto busca mejorar su rendimiento con el Alpine
Franco Colapinto busca mejorar su rendimiento con el AlpineDarko Bandic - AP

Entre los rascacielos y la pintoresca Singapore Flyer, que decoran Marina Bay, una tarde nublada recibió al Gran Circo este viernes para la primera práctica libre en el circuito de Singapur, donde este domingo desde la 9 de nuestro país se correrá la 18a fecha del campeonato mundial de Fórmula 1. El argentino Franco Colapinto no mostró mejoras con su Alpine y terminó con el peor tiempo en pista: fue 19° (último y sin tiempo quedó Alex Albon, que abandonó el entrenamiento por un incidente en su auto). El más rápido fue el español Fernando Alonso (Aston Martin), seguido por Charles Leclerc (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull). El otro piloto de Alpine, Pierre Gasly, finalizó 13°. Desde las 10 de nuestro país será el turno de la segunda práctica libre.

La acción comenzó a las 17.30 de esta ciudad-estado, donde fueron saliendo por tandas a probar sus autos. Liam Lawson, Nico Hulkenberg, Oliver Bearman, Esteban Ocon, Gabriel Bortoleto, Isack Hadjar, Oscar Piastri y Carlos Sainz fueron los primeros en aparecer, todos con neumáticos duros. Colapinto apareció en la pista en el segundo grupo, también con los compuestos blancos y su primer registro fue de 1:37.704, mejor que su compañero de Alpine, Pierre Gasly, que marcó 1:38.416.

Franco Colapinto firma autógrafos a los fans en el circuito de Singapur
Franco Colapinto firma autógrafos a los fans en el circuito de SingapurLILLIAN SUWANRUMPHA - AFP

Con el transcurrir de los giros, lógicamente, todos fueron bajando sus tiempos. Lando Norris (McLaren) estuvo por delante de todos, mientras que Max Verstappen (Red Bull), Isack Hadjar (Racing Bulls), Fernando Alonso (Aston Martin) y Charles Leclerc (Ferrari) estuvieron pegados, separados por apenas centésimas.

Lo saliente de la primera parte fue el incidente de Alex Albon, que sintió cómo su Williams se recalentó a tal punto que tuvo que volver a boxes envuelto en humo. “Fuego”, dijo el piloto tailandés antes de retirarse de su monoplaza.

De a poco Gasly mejoró su rendimiento con respecto al argentino y ganó varias posiciones: 1:34.565 registró el francés, apenas por delante de Colapinto, que giró en 1:34.655.

A falta de 25 minutos, el pilarense salió a girar con neumáticos blandos y mejoró su tiempo: 1:33.601.

En el último tramo quedó más reflejada la diferencia entre Gasly y Colapinto. El francés sigue con gomas blandas y registró 1:32.378, que lo eyectó al 13er. lugar, mientras que el argentino, que volvió a poner neumáticos blandos, quedó último (19°, teniendo en cuenta que Albon quedó fuera de la práctica).

Por Orlando Ríos
