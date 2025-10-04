Franco Colapinto habló tras la clasificación para el Gran Premio de Singapur

Franco Colapinto jugó con la posibilidad concretar de avanzar en la clasificación para el Gran Premio de Singapur. Durante casi toda la Q1, se mantuvo entre los primeros 15 pilotos para saltar al segundo segmento, pero el argentino llegó a tocar el muro con su Alpine en el tercero de sus giros lanzado y, cuando llegaba la bandera a cuadros, lo sobrepasaron hasta terminar en el 18° lugar. Todo se resolvió en los tres minutos finales, con la incertidumbre que suele producirse entre varios pilotos que buscan su mejor vuelta en el límite del tiempo.

Salvo cambios de último momento, ésa será entonces la posición que ocupará el pilarense para la prueba más extenuante y caluroso de la temporada de Fórmula 1, en el circuito callejero de Marina Bay. El espectáculo principal llegará este domingo a las 9, con televisación de Disney+, que tendrá al británico George Russell en el primer lugar, como ganador de la pole para Mercedes.

"TUVE MUCHÍSIMO TRÁFICO EN LA VUELTA. TENÍAMOS UN BUEN AUTO PARA PASAR"



✍️ Franco Colapinto



Colapinto reconoció estar con mucho fastidio, porque sintió que la oportunidad se le escapó entre sus manos. “Fue una buena vuelta. Tuve muchísimo tráfico en la vuelta: a Lawson, a Sainz y a otro más que estaba en el medio de la línea tapando a todos y nada... cuando estás a dos segundos detrás de un auto porque hay carga aerodinámica perdés mucho grip”.

Respecto de la superpoblación de autos en su sector, amplió: “Me molestaron mucho, así que estoy caliente porque teníamos un buen auto para pasar. No es que el auto era excelente..., pero haciendo un buen esfuerzo podíamos pasar [a la Q2]. Lamentablemente, por muchas situaciones que no pudimos controlar pasan estas cosas; da mucha bronca. Pero bueno, hay que trabajar para mañana. Yo estaba competitivo, así que hay que seguir”.

Respecto de la carrera de este domingo, describió: “Mañana tenemos unas cuantas vueltas para probar, así que ya sabemos que no es nuestro fuerte y muchos secretos no íbamos a encontrar. Se trata de intentar hacer lo mejor posible mañana, que las gomas no se sobrecalienten tanto e ir para adelante. Ojalá que sea un mejor día que hoy”. Y cerró: “Estoy conforme con las mejoras que hice en lo personal. Obviamente que nos falta trabajar como equipo y mejorar el auto, porque estamos lejos”.