LA NACION

Horarios de las carreras de la F1 en 2026: así se corre en la temporada

El Campeonato Mundial ya tiene fechas confirmadas para cada uno de los Grandes Premios; Franco Colapinto será uno de los pilotos titulares de Alpine

  • icono tiempo de lectura4 minutos de lectura'
Lando Norris en Mónaco; el británico se consagró campeón del mundo por primera vez en la temporada 2025
Lando Norris en Mónaco; el británico se consagró campeón del mundo por primera vez en la temporada 2025CHRISTOPHE SIMON - AFP

El calendario completo de la Fórmula 1 2026 ya está confirmado. Las 24 fechas, que contarán con la inclusión del Gran Premio de España, en Madrid, en reemplazo del histórico Gran Premio (GP) de Emilia-Romagna, se llevarán a cabo entre el 8 de marzo y el 6 de diciembre. Franco Colapinto será uno de los 20 pilotos titulares: correrá con Alpine, junto a Pierre Gasly, como en 2025.

El primer fin de semana la acción será en Melbourne, Australia, luego de los tres ensayos de pretemporada, que serán del 28 al 30 de enero en Barcelona, del 11 al 13 de febrero en Bahréin y del 18 al 20 de ese mes en el mismo circuito. A partir de allí habrá actividad cada una o dos semanas hasta que finalice la fecha 13, momento en el que comenzará el receso por el verano europeo entre el 27 de julio y el 20 de agosto.

La Fórmula 1 2026 tendrá su receso invernal luego de la fecha 13, que se correrá en Hungría
La Fórmula 1 2026 tendrá su receso invernal luego de la fecha 13, que se correrá en HungríaFERENC ISZA - AFP

Seis Grandes Premios se correrán bajo el formato sprint: China, Miami, Canadá, Gran Bretaña, Países Bajos y Singapur. Con respecto a la temporada 2025, apenas dos sedes tendrán este formato por segundo año consecutivo: China y Miami. El resto “debutan” este año en reemplazo de Bélgica, Estados Unidos (Austin), Brasil y Qatar.

Días y horarios de todas las carreras de la F1 2026

  • GP de Australia: 8 de marzo a la 1 (Melbourne)
  • GP de China: 15 de marzo a las 4 (Shanghái)
  • GP de Japón: 29 de marzo a las 2 (Suzuka)
  • GP de Bahréin: 12 de abril a las 12 (Sakhir)
  • GP de Arabia Saudita: 19 de abril a las 14 (Jeddah)
  • GP de Miami: 3 de mayo a las 17 (Miami Gardens)
  • GP de Canadá: 24 de mayo a las 17 (Montreal)
  • GP de Mónaco: 7 de junio a las 10 (Montecarlo)
  • GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio a las 10 (Montmeló)
  • GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg)
  • GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone)
  • GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps)
  • GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest)
  • GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort)
  • GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)
  • GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid)
  • GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú)
  • GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay)
  • GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin)
  • GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez)
  • GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos)
  • GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip)
  • GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail)
  • GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina)

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Cambios en la Fórmula 1 de cara al 2026

La Fórmula 1 cambiará por completo en la temporada 2026, sobre todo por el nuevo reglamento técnico. Los motores serán más “limpios”, con un 50% de potencia eléctrica (más que el 20% de los últimos años) y combustibles 100% sostenibles. Además, habrá unidades de potencia más simples y baratas, lo que atrajo a nuevos fabricantes como Audi y Ford. Por otro lado, los autos serán más livianos, más chicos y con aerodinámica activa (alerones que se “abren” o “cierran” según la situación) para facilitar los sobrepasos y reducir el aire sucio.

Audi F1 Team, ex Kick Sauber, ya presentó el auto que utilizarán Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto
Audi F1 Team, ex Kick Sauber, ya presentó el auto que utilizarán Nico Hulkenberg y Gabriel BortoletoEbrahim Noroozi - AP

Por este motivo, varias escuderías cambiaron el proveedor de sus motores. Alpine dejó atrás las unidades de potencia de Renault y firmó contrato con Mercedes, que también será utilizado por McLaren, Williams y el equipo con nombre homónimo en el que competirán George Russell y Andrea ‘Kimi’ Antonelli. Aston Martin acordó con Honda tras desvincularse, justamente, de Mercedes.

Red Bull, por su parte, se fusionó con Ford y tendrá motor propio por primera vez en la historia. Kick Sauber pasó a llamarse Audi F1 Team y utilizará unidades de potencia de la empresa alemana. Por último, Cadillac cerró un acuerdo con Ferrari y utilizará sus motores al igual que Haas y, lógicamente, Ferrari.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Automovilismo
  1. Audi presentó en Berlín el primer auto de su historia en la Fórmula 1
    1

    Audi presentó su primer auto en la historia de la Fórmula 1 y quiere “luchar por campeonatos para 2030″

  2. Así avanzan las obras en el autódromo Oscar y Juan Gálvez: los viejos boxes fueron demolidos
    2

    Así avanzan las obras en el autódromo Oscar y Juan Gálvez: los viejos boxes fueron demolidos

  3. Alpine se puso en marcha: Gasly probó el nuevo auto y Colapinto ensayó con un modelo anterior
    3

    Alpine pone primera: ayer giró Franco Colapinto en Barcelona y hoy Pierre Gasly probó el nuevo auto en Silverstone

  4. El dilema de acelerar a fondo o guardar: por qué en 2026 puede que no gane el más rápido sino los “taxistas”
    4

    Fórmula 1 en 2026: autos más lentos y pilotos “taxistas” por la recuperación de energía del motor