Franco Colapinto hoy: horarios y cómo ver online el Gran Premio de España de la Fórmula 1

Franco Colapinto afronta este fin de semana su tercer Gran Premio de Fórmula 1 como piloto de Alpine. Esta vez incursiona en Barcelona, España, donde participará de la carrera final el domingo a las 10 (hora argentina), con transmisión de Fox Sports, Disney+ Premium y F1 TV Pro. Hasta el momento no logró un buen ritmo, por lo que está obligado a mejorar en lo que resta del fin de semana.

En su primera práctica (FP1) en el Circuito de Barcelona, el argentino de 22 años finalizó último a 1.812 de Lando Norris (McLaren), que con 1:13.718 estableció la vuelta más rápida. Luego, en la FP2, también terminó 20°, a 1.543 de Oscar Piastri (McLaren) y mejorando su actuación por 1.227 segundos. En el ensayo final logró acomodarse un poco más al auto y quedó 17° a apenas 0.131 de su compañero de escudería Pierre Gasly.

Franco Colapinto debe adaptarse a su Alpine para asegurarse un lugar como piloto titular ANDREJ ISAKOVIC - AFP

Tras finalizar la jornada del viernes, Colapinto se mostró autocrítico y sincero ante los medios. “No encontré el ritmo. El auto estaba muy desconectado de adelante y de atrás. Y con la goma dura es bastante peor. Fue un día duro, ahora estoy tratando de entender por qué”, dijo sobre las dificultades que experimentó para encontrar el equilibrio y la puesta a punto ideal de su Alpine.

Además de la falta de ritmo general, el pilarense señaló problemas específicos que afectaron su desempeño. En la primera práctica, un principio de incendio en el motor del auto lo obligó a regresar a boxes y le impidió completar la sesión. En la segunda, a pesar de no sufrir inconvenientes mecánicos, no logró encontrar la velocidad necesaria para competir con sus rivales. “Insisto: es entender mejor y traer ideas y soluciones. Realmente fue un día complicado, no me sentí muy cómodo. Y no me resulta fácil explicar las pérdidas de tiempo“, afirmó.

Franco Colapinto sobre su desempeño en las primeras prácticas de España

En la qualy, en tanto, parecía tener chances concretas de meterse en Q2. Llegó a estar noveno en el clasificador e iba a afrontar una vuelta rápida más que, por lo que había mostrado hasta el momento y por los tiempos de referencia de Gasly, posiblemente le hubiera permitido avanzar a la próxima instancia de clasificación. Sin embargo, un problema técnico que aún no fue revelado por Alpine hizo que se le quede el auto en la salida de boxes, por lo que no pudo salir. El argentino, con bronca, le dio un manotazo a una rueda y volvió a boxes caminando. Finalmente, salvo sanciones, largará 19°, solo por delante de Yuki Tsunoda (Red Bull).

Cronograma y resultados de Colapinto en el GP de España

Viernes 30 de mayo

Práctica 1: 20°.

Práctica 2: 20°.

Sábado 31 de mayo

Práctica 3: 17°.

Clasificación: 19°.

Domingo 1° de junio

10: Final (Fox Sports y Disney+ Premium).

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Cómo ver online el Gran Premio de España

La carrera está programada para este domingo a las 10 (hora argentina). Todo se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro. Por su parte, quienes cuenten con Telecentro Play, Flow o DGO, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).