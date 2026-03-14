Franco Colapinto: la gran largada que le hizo ganar cuatro posiciones en la carrera sprint de China

En Australia, cuando George Russell, Kimi Antonelli y Charles Leclerc estaban descansando en el cooling room previamente a festejar en el podio, los tres primeros hicieron gestos de susto y asombro por lo que había pasado con Franco Colapinto en la largada. La pantalla les mostró que el argentino había gambetado a un casi inmóvil Racing Bulls de Liam Lawson en la partida después de verlo de golpe, a muy poca distancia y ya lanzado en velocidad. La maniobra con que el piloto de Alpine gambeteló al neozelandés con un volantazo que hizo pasar a su A526 entre el coche blanco y la pared de boxes sin tocar nada fue más que highlight de la carrera: resultó de lo más destacado en su trayectoria de 27 grandes premios en la Fórmula 1.

Una semana más tarde Franco volvió a brillar en una largada, la de la carrera sprint de China. Pero ahora no por evitar un accidente que pudiera ser un “desastre” –así calificó lo que habría sido chocar a Lawson–, sino por acelerar tan bien que dejó atrás a cuatro adversarios entre la segunda mitad de la recta principal y la primera curva.

En la complicada curva 1 de Shanghái Colapinto sobrepasó a Hülkenberg y se puso a la cola de quinto auto, el Haas de Esteban Ocon; gran salida del argentino, que recordó a la excelente de Singapur 2024. HECTOR RETAMAL - AFP

No se durmió en el momento de pisar el acelerador y lo hizo sin fallas de embrague ni de entrega de energía, algo para lo cual hay que preparar el auto en la vuelta previa. Mantuvo bien alto el régimen del motor, a unas 12.000 revoluciones por minuto, para que el Mercedes entregara la energía necesaria en ese crucial momento de la competencia, y una vez apagados los cinco semáforos rojos se movió a tiempo. Y muy rápido.

Desde la 16ª posición, en los primeros metros dejó atrás a Gabriel Bortoleto, que partió lento con su Audi justo delante de él, en el 14º cajón. Peor le fue a Max Vestappen, que estaba mucho más avanzado en la grilla, 8º, pero padeció con el embargue de su Red Bull y salió con la aceleración casi de un auto de calle, muy despacio –aunque no casi parado como Lawson en Melbourne–. Ya entrando a la intrincada curva 1 y yendo por la parte interna, Colapinto adelantó definitivamente a Arvid Lindblad, que iba por fuera con su Racing Bulls, y aprovechó una patinada de Nico Hülkenberg, el piloto del otro Audi, para tomar su ubicación. En unos pocos hectómetros, el argentino pasó del 16º puesto al 12º. Y casi empardó a un quinto auto, el Haas de Esteban Ocon.

¡MUY BIEN FRANCO EN LA LARGADA! Gran arranque de Sprint de Colapinto donde ganó varias posiciones antes de la primera curva.



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Con el correr de la primera vuelta recibió desde atrás un toque de Bortoleto, que lo desacomodó pero no lo afectó más que levemente. Y luego se pasó en una frenada, antes de la recta más larga, de más de 1200 metros, en la que lo salvó el fuerte impulsor Mercedes. Las incidencias de la carrera y el desempeño general del Alpine no le permitieron mantener ese 12º lugar y el bonaerense terminó 14º, pero aun así dos casilleros mejor que lo que tenía en la salida. Su compañero, Pierre Gasly, partió 7º y concluyó 11º, en una competencia que ganó Russell, como todo lo que se desarrolló hasta ahora en la naciente temporada.

En cierto modo, la excelente acción de salida del muchacho de Pilar trajo a la memoria su mejor largada en la Fórmula 1, la de su tercera participación, Singapur 2024. En aquel tiempo en Williams, el muchacho de Pilar partió 12º y se posicionó 9º en el primer viraje, con enorme arrojo pero sin temeridad, sin siquiera rozar a otros coches. El FW46 patinó un poco ya en esa curva, pero sin que Franco perdiera demasiado el control ni perjudicara a nadie. Aquella es recordada como su mejor salida en la categoría máxima, incluso superior a la de China 2026, porque había muy poca distancia desde la línea de meta hasta la curva y en tan poco trecho el argentino pasó a tres rivales.

Colapinto pugna con el Haas de Kevin Magnussen en busca del Alpine de Esteban Ocon en Singapur 2024, la carrera de su mejor largada en la Fórmula 1. Clive Rose - Formula 1 - Formula 1

“Sí. Las largadas... Voy bien por ahora”, comentó humildemente ahora Franco con una sonrisa, ya en la zona mixta de Shanghái. Ni siquiera profundizó en la cuestión, ya que cambió de tema de inmediato. “Nos está costando con el auto. Creo que este fin de semana hay cosas por entender. Entendimos varias cosas ayer a la noche que eran muy complicadas de entender cuando veíamos la data. Iba más lento en todas las curvas que Pierre, y la verdad es que no hay una razón clara: hay muchas cosas chiquititas en el auto y que son diferentes. El jueves tuvimos un problema en la caja de cambios y tuvimos que usar la de repuesto, que tiene otra parte aerodinámica en el drum de atrás y perdimos bastante carga atrás. Eso me dice cosas que me hicieron tener menos performance en el día de ayer”, explicó.

Compacto de la carrera sprint de China

De todos modos, se dejó un espacio para cierto optimismo. “Es un mix de cosas que me hicieron tener menos performance en el día de ayer y creo que hoy lo maximizamos un poquito mejor. Entendemos que hay que mejorar en varias áreas, en varios aspectos. La degradación ahora, en la carrera, fue muy grande; mucho graining adelante, y en eso también hay que trabajar para mañana”, analiza inicialmente sobre el desempeño en la sprint, en la zona mixta. Y deja un margen de esperanza: “Mi foco es la performance, comparada con mi compañero, que ayer estuvo muy lejos. Y mejorar en eso es lo primordial. Entender por lo menos el porqué. Creo que ayer entendimos una gran parte de esa pérdida de performance. Y a trabajar para la qualy. Pero creo que las próximas carreras serán mejores”.

"CREO QUE LAS PRÓXIMAS CARRERAS SERÁN MEJORES"



🇦🇷 Franco Colapinto optimista de cara a lo que viene en el #ChineseGP y en la #F1.



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Las ubicaciones definitivas de la carrera sprint de China fueron las siguientes: 1º, George Russell, de Mercedes (8 puntos); 2º, Charles Leclerc, de Ferrari (7); 3º, Lewis Hamilton, de Ferrari (6); 4º, Lando Norris (5), de McLaren; 5º, Kimi Antonelli, de Mercedes (4); 6º, Oscar Piastri, de McLaren (3); 7º, Liam Lawson, de Racing Bulls (2); 8º, Oliver Bearman, de Haas (1); 9º, Max Verstappen, de Red Bull; 10º, Esteban Ocon, de Haas; 11º, Pierre Gasly, de Alpine; 12º, Carlos Sainz, de Williams; 13º, Gabriel Bortoleto, de Audi; 14º, Franco Colapinto, de Alpine; 15º, Isack Hadjar, de Red Bull; 16º, Alexander Albon, de Williams; 17º, Fernando Alonso, de Aston Martin; 18º, Lance Stroll, de Aston Martin, y 19º, Sergio Pérez, de Cadillac. No completaron la competencia Nico Hülkenberg, de Audi; Valtteri Bottas, de Cadillac, y Arvid Lindblad, de Racing Bulls.