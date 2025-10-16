Franco Colapinto no está confirmado para 2026, pero da indicios: “Confío en que tendremos un auto rápido”

En las vísperas del Gran Premio de las Américas de Fórmula 1, que se desarrollará en Austin, Estados Unidos, Franco Colapinto fue uno de los participantes en la tradicional conferencia de prensa previa de pilotos. El argentino se refirió a las mejoras de su auto luego de las vacaciones y, principalmente, al 2026. El conductor de Alpine, de 22 años, no dio precisiones sobre una renovación de su contrato, pero expresó qué debe hacer en lo que resta de la temporada para continuar en la escudería francesa. Colapinto llegó al Circuito de las Américas portando un sombrero de vaquero, accesorio típico del estado de Texas, donde se celebrará la carrera.

En muchas de las fechas en las que compitió en 2025 Colapinto finalizó con mucha frustración por el rendimiento de su monoplaza. Sin embargo, luego de la interrupción de la temporada en julio, se sintió mucho mejor. “Desde la pausa de verano hasta hoy encontré más constancia con un auto que para mí era impredecible. Dimos un paso adelante, pero sabemos que todavía no estamos en el nivel que queremos”, sostuvo.

Colapinto respondió a las preguntas de la prensa en el día previo al Gran Premio de las Américas, la fecha 19 del Mundial de Fórmula 1. CLIVE ROSE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sobre el bajo desempeño de Alpine, que sumó apenas 20 unidades en el campeonato de constructores gracias a Pierre Gasly, Franco comentó: “Estamos intentando entender nuestros problemas, pero vienen carreras que podrían darnos algunas ventajas y llegamos preparados para aprovechar las oportunidades”. Y agregó: “Voy mejor y he encontrado más consistencia en el auto. Tanto yo como los ingenieros sabemos que no estamos donde queremos. Por mi parte tengo que aprender y entender mejor el auto”.

Sentado entre Fernando Alonso (a su derecha) y Oliver Bearman, Colapinto se refirió a su futuro. Si bien no dejó en claro si continuará en la Fórmula 1, explicó qué le hace falta para seguir en Alpine. “Para ser confirmado en 2026 tengo que seguir trabajando y creciendo. Pero todos seguimos empujando y la motivación está alta”, apuntó. Y dejó una frase que permite ilusionarse a sus hinchas: “Estoy seguro de que el año que viene será importante mantener esta actitud, y confío en que tendremos un auto rápido. Solo tengo que seguir haciendo lo que estoy haciendo. Es bueno ver la motivación del equipo por seguir empujando y encontrando cosas en el auto”.

Fernando Alonso (Aston Martin), Colapinto (Alpine) y Oliver Bearman (Haas) compartieron la conferencia de prensa en Austin. CLIVE ROSE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Al ser consultado sobre quién es el piloto que se quedará con la corona de Fórmula 1 en 2025, el argentino no se jugó, a falta de seis fechas para el final del Mundial. “La pelea está entre los McLaren y Verstappen, pero no voy a decir un nombre”, se reservó.

La actividad de Colapinto en el GP de las Américas comenzará este viernes a las 14.30 de Argentina, con la primera práctica, y a las 18.30 se hará la prueba clasificación de la carrera sprint. El sábado a las 14 se iniciará la propia carrera sprint, que entregará 8 puntos al vencedor, y para las 18 está prevista la qualy de la clasificación para la carrera del domingo, que comenzará a las 16.

El nuevo diseño de colores de Alpine para las próximas tres carreras, que serán en América: Austin, Ciudad de México y San Pablo.

En Estados Unidos Colapinto estrenará un diseño de pintura en el monoplaza A525: Mercado Libre y Alpine presentaron el auto N° 43, que conduce el pilarense, con el isologo y el color amarillo de la plataforma de comercio por internet, que estarán en los próximos tres grandes premios: De las Américas, Ciudad de México y San Pablo. La presentación del auto se enmarca en la campaña Unidos por la Velocidad, que incluye una publicidad de Mercado Libre protagonizada por Franco y que incluye una participación del futbolista brasileño Neymar. En la historia, el equipo francés participa en una suerte de carrera contra la flota de Mercado Libre por el diseño de la parte posterior del auto, que ahora lleva el amarillo y el isologo arriba del motor y en el alerón trasero.