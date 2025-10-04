Franco Colapinto quedó 16° para largar en el GP de Singapur, en una jornada de banderas amarillas y tráfico

SINGAPUR (Enviado especial).- Franco Colapinto venía lanzado, forzando los muros y hasta intimidándolos en su segundo intento en la Q1 de la clasificación para el Gran Premio de Singapur 2025. Un muro que pretendía engullirlo terminaba frustrado porque un preciso contravolante le permitía ganar tiempo al argentino. Ya tenía un registro de 1m30s982/1000, a 1.2 s del más rápido en ese momento. Su compañero Gasly, su eterna referencia, había sido más lento. Y cuando el francés iniciaba su segundo intento, tenía alguna falla hidráulica. Así, dejaba su coche en la calle de escape y aparecía una bandera amarilla.

Había mucho tráfico, y cuando Franco circulaba por el segundo sector, un coche en vuelta de enfriamiento le dejaba el aire turbo para quitarle adherencia. Por ello no pudo mejorar. De estar momentáneamente octavo al promediar la Q1, en los últimos segundos pilotos a los que había superado en la tercera práctica un par de horas antes, Yuki Tsunoda, Lance Stroll y Liam Lawson lo superaban. Quedaba 18º y Gasly, resignado, 20º, un amargo desenlace.

Sin embargo, al cierre de estas líneas, la FIA terminó favoreciendo a Franco: los comisarios técnicos investigaron a los dos coches de Williams por una apertura antirreglamentaria del flap superior del DRS de los alerones traseros en los chasis de Alex Albon (12º) y Carlos Sainz (13º). Así, ambos partirán en la última fila. Y Colapinto, favorecido por estas sanciones ajenas, saldrá desde el 16° lugar.

Russell, adelante

Debido a las dificultades del segundo intento, las 9 décimas que habían separado al argentino del mejor en la FP3, Max Verstappen, se habían transformado en 1,2 segundos respecto de un sorprendente Lewis Hamilton, el más rápido en la Q1. Con la pista engomada, más rápida, los tiempos iban a superarse hasta que en la Q3 quedaba como poleman George Russell por delante de Max Verstappen y con Oscar Piastri en tercer lugar. Se avecina una carrera muy disputada.

En el “corralito” Colapinto explicaba: “Fue una buena vuelta. Tuve muchísimo tráfico: a Lawson, a Sainz y a otro más que estaba en el medio de la línea tapando a todos y nada... cuando estás a dos segundos detrás de un auto porque hay carga aerodinámica perdés mucho grip”…(con) un buen esfuerzo podíamos pasar [a la Q2]…Yo estaba competitivo, así que hay que seguir".

Parece poco el resultado de este sábado, pero en realidad es mucho en función de sus circunstancias y las de su equipo. Colapinto iniciará la carrera del domingo sabiendo que cumple con creces aquello que razonablemente le puede exigir Alpine para mantenerlo la butaca. En términos futbolísticos, el nuevo y joven delantero está convenciendo al director técnico para que lo mantenga en primera de titular.

Más allá de lo que mañana suceda en la carrera en la que hay más del noventa por ciento de posibilidades de que haya varios coches de seguridad, hay que tener en cuenta lo siguiente: de las últimas cinco clasificaciones, en cuatro de ellas Colapinto ha terminado por delante de Gasly. Por algo, el viernes su nuevo Team Principal, el experimentado Steve Nielsen afirmaba que “Franco está a la par que Gasly”. Si lo de hoy es una reafirmación de sus progresos, el fin de semana no había comenzado bien aunque fue mejorando.

Velocidad oculta

Lo del viernes en Marina Bay parecía desalentador para Colapinto figurando anteúltimo tras la FP2. Su excursión fuera de pista en la última curva cuando era hasta dos décimas más rápido que su compañero enmascaró lo que él ya sabía: que aunque el coche se mostraba inconsistente el nuevo Colapinto y sus ingenieros tenían recursos para mejorar.

Gasly era 16º en la FP2, hundidos una vez más ambos Alpine en la plantilla de 20 coches. Había que trabajar y volver con fuerza para la clasificación.

A las 13 del sábado la calle del paddock parecía una de aquellas calles vacías del oeste, quemadas por el sol antes de un duelo: dos duelistas, mecánicos adelantados, se miraban desde los extremos. Los enviados de prensa pasaban un control de seguridad, les radiografiaban los laptops y los cacheaban. No demasiado porque el sudor les chorreaba por las piernas.

Llegaban los mecánicos y el personal de los equipos. Muchos estaban recién levantados e iban a desayunar en los hospitality. Colapinto y sus ingenieros habrán cuidadosamente descifrado por qué el argentino se salió de pista en la última curva de la FP2 del viernes.

Según la telemetría, esa vuelta tenía que ser en torno a dos o tres décimas más rápida que la señalada por su compañero Gasly en la FP2, 1m32s458/1000. Colapinto había circulado con decisión y energía justa hasta esa curva, frenando donde Gasly, metro más metro menos, aplicando un poco más rápida la presión sobre el pedal pero superándole en velocidad mínima en algunos virajes lentos y llegando incluso a acelerar antes.

Mejoras eficaces

El chasis de Colapinto para esta carrera, que no es el de repuesto que tuvo que utilizar en Bakú tras su choque en la curva 4, es otro que ya ha empleado otras veces. Un par de horas antes de salir a pista este sábado se estaba trabajando sobre los amortiguadores y las barras antiinclinación del chasis (anti roll), que controlan la transferencia de pesos de las ruedas internas a las externas en las curvas y, con ello, la actitud del coche. Se buscaba que desaparezca la “inconsistencia” que mencionaba Colapinto tras la FP2 el viernes.

La FP3 fue interrumpida a los 14 minutos con todo el plantel girando con neumáticos medios a raíz del tercer incidente de Liam Lawson en el fin de semana.

Cuando Colapinto montó calzado blando faltando 14 minutos para el final, se comprobó que los trabajos realizados en la suspensión y aerodinámica, sin convertir al A525 en un coche temible, le permitieron al argentino un auspicioso progreso. Cuando terminó la hora quedaba 16º con potencial para pasar a la Q2 de la inminente prueba de clasificación ya de noche. Señalaba Franco 1m32s0471/1000 con neumáticos blandos y quedaba 16º mientras su compañero Gasly se situaba 19º, en la misma posición en la que había acabado ayer el argentino. Cuando el francés buscó realizar su vuelta rápida fue claramente entorpecido por uno de los Sauber y ello lo retrasó. Durante una de las vueltas de enfriamiento entre sus intentos con rojos, Colapinto se cerró hacia el interior en la entrada a una curva para permitir que Gasly le adelantara por afuera justo cuando Max Verstappen pretendía pasarlo a él por el interior. La incidencia no llamó la atención de los comisarios.

"TUVE MUCHÍSIMO TRÁFICO EN LA VUELTA. TENÍAMOS UN BUEN AUTO PARA PASAR"



✍️ Franco Colapinto



Aparentemente, Franco había terminado por domar la última curva donde se había salido el día anterior, tomándola hasta 7 km/h más rápido que Gasly. Una diferencia amplia pero no necesariamente significativa porque Pierre, el día anterior, pasaba por allí a 209 km/h.

Muy ajustado fue el resultado general de esa sesión en la que Max Verstappen, tras quedar tercero el viernes, pasaba a superar al mejor McLaren, en esta oportunidad el de Oscar Piastri por tan sólo 17/1000.

La tarde-noche anterior el holandés había sido 3/10 más lento que el australiano Piastri pero declaraba que su RB21 volvía a ser un auto para ganar también en circuitos lentos. Nuevos criterios para la puesta a punto y un fondo aerodinámico mejorado lo transformaban en candidato para resultados mayores.

Resucitando tras su aparatoso accidente del día anterior George Russell quedaba 3º a 32/1000, con un recuperado Kimi Antonelli, su compañero, 4º a 89/1000. Russell se quejaba de la adherencia de su eje trasero que, según él, lo había traicionado en su choque del viernes.

Ya estaba el británico de Mercedes anunciando lo que conseguiría el sábado en la Q3.

Russell se mostraba muy satisfecho con una pole que podría valer su segunda victoria este año. Colapinto, secándose el sudor terminaba sus declaraciones antes de abandonar el corralito: “Hay muchas cosas que uno no puede controlar (se refería al tráfico que encontró en su vuelta rápida frustrada) y por eso da bronca. El coche está algo más competitivo. Veremos qué pasa mañana”.

El resumen de la clasificación