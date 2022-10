Franco Colapinto: una carrera de US$ 3.800.000 para sostener el sueño de llegar a la Fórmula 1

Alimentar el sueño de sostenerse en las categorías teloneras de la Fórmula 1 tiene un precio y los caminos para asegurarse una butaca podrían reducirse en dos direcciones: el apoyo de las Academias de las escuderías del Gran Circo, o el aporte de una importante porción del presupuesto. Franco Colapinto hizo su estreno en la Fórmula 3 en 2022 y sus virtudes están por encima del resultado: noveno en el campeonato, con victorias en los autódromos de Imola y Monza, la convocatoria de MP Motorsport, la estructura que se consagró con Felipe Drugovich en la Fórmula 2 en el reciente curso, para los tests en Jerez de la Frontera, reflejan las aptitudes del piloto de 19 años.

Acompañado por representantes de Bullet Sports Managment, la empresa europea que maneja la carrera deportiva del pilarense, durante la semana se realizaron reuniones con compañías privadas y el Gobierno, con la meta de reunir 3.800.000 dólares, la cifra que se necesitará para desandar una segunda temporada en la F.3 y aspirar a dar un salto a la F.2 en 2024.

En el estreno en la Fórmula 3 en 2022, Franco Colapinto ganó en Imola y Monza con el equipo Van Amersfoort Racing; ascender a JM Motorsport, escuadra que se consagró campeón en la Fórmula 2, la meta del piloto argentino twitter

“Estamos trabajando con Maria [Catarineu] y con Jamie [Campbell] para que el año que viene sea también un gran año. Voy a continuar en la F.3, pero después de ganar un par de carreras y lograr podios y una pole, queremos tener la oportunidad de pelear por el campeonato en 2023. Para eso necesitaré de apoyo para cerrar un buen contrato y así poder hacer escalera, con la Fórmula 2. Posiblemente tengamos el apoyo de alguna Academia de la F.1, no está decidido cual, que podría ayudar más allá de reunir el presupuesto, porque aportan ingenieros, tecnología, datos… Sería un paso muy bueno poder entrar en ese mundo de la F.1, que a pesar de que compartimos varios fines de semanas durante el calendario es muy distinto a todo: para llegar se requiere talento, esfuerzo, dinero…”, comentó Colapinto, en la charla que se realizó ayer en la Asociación Argentina de Volantes. En estos días, el piloto también se reunió con las autoridades del Automóvil Club Argentino y visitó la sede de la Asociación de Corredores de Turismo Carretera.

El plazo para entregar una respuesta es corto, porque la semana próxima Colapinto debería cerrar el vínculo, ese que aspira a que se desarrolle por dos años y con el paso de la F.3 a la F.2. “Hay que contestarle al equipo de F.1 como a los que participan en la F3, porque hay una cola de pilotos que sí tienen el presupuesto. Si no cierra para 2023, lo mandamos de vuelta para la Argentina”, comentó Catarineu, la directora de Bullet Sport Managment, que viajó al país junto con Campbell y sostuvo conversaciones con empresarios del sector de las comunicaciones, energéticos y farmacéuticos. La frase suena cortante, aunque tiene sus lecturas: por un lado, no existe un plan B, porque están seguros de que se reunirá la cifra. Y de no concretarse, existe la posibilidad de continuar en Van Amersfoort Racing, escuadra que se reestrenó esta temporada en la categoría, lo que resultó una desventaja respecto a otras estructuras, que con datos de años anteriores los ingenieros ajustaban con rapidez la puesta a punto del auto. Los neerlandeses aceptarían un presupuesto más reducido por los próximos dos años.

Franco Colapinto fue campeón argentino de karting y en 2018 se radicó en Europa, donde se consagró campeón de la Fórmula 4 Española con el equipo de Fernando Alonso y en 2020 finalizó tercero en la Fórmula Renault Europea

JM Motorsport es el equipo al que aspira Colapinto, que tuvo un sondeo de Prema –con conexión con Ferrari- para participar en la F.3, aunque la cifra que hay que juntar para asegurarse una butaca es más elevada de la que solicita el conjunto que ganó el título de F.2 en 2022 con Felipe Drugovich, el brasileño que firmó como piloto del programa de desarrollo que estrenará Aston Martin. De 22 años, nunca tuvo apoyo de las Academias y por esa razón antes de coronarse fue señalado como un potencial campeón que jamás ascendería a la F.1.

Para continuar en la F.3, el argentino necesitará 1.200.000 dólares, mientras que escalar a la F.2 significará algo más que duplicará la cifra: US$ 2.600.000. Con JM Motorsport, también neerlandeses, el bonaerense tiene antecedentes, ya que corrió bajo su paraguas en la Fórmula Renault Europea en 2000, clasificándose tercero en el campeonato. Aquellas actuaciones, también ganó las carreras de la Fórmula Regional Europea en Austria y España, empujaron para sumarse a la F.3 el año pasado. Recientemente, en las pruebas de postemporada en Jerez de la Frontera, Colapinto registró el segundo mejor tiempo, después de las seis tandas que se desarrollaron durante tres jornadas.

El apoyo de las Academias de la Fórmula 1, una alternativa que asoma para el crecimiento de Franco Colapinto; el futuro del piloto argentino se decidirá durante la próxima semana CLIVE MASON - Getty Images Europe

Los sponsors de Colapinto siempre se limitaron al Viejo Continente, a excepción del Gobierno que ensayó un aporte con Visit Argentina y Marca País, logos que llevó el auto en 2022. El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, recibió al piloto y aseguró que sostendrá el apoyo. “Seguimos apoyando su carrera convencidos de que nos dará grandes satisfacciones a todos los argentinos”, apuntó el dirigente. ¿Y las Academias de la F.1? Sería un fortísimo espaldarazo económico, pero también de asistencia con simuladores y entrenamientos… Claro que también tiene su costado negativo: la oferta de equipos luego es reducida.

Días de agenda apretada desanda Colapinto en la Argentina, donde además de las reuniones aprovecha para disfrutar de comidas que durante la temporada quedan al margen del menú. Entonces el asado, las milanesas, empanadas y el dulce de leche figuran entre los preferidos del piloto que enciende un sueño para el automovilismo argentino.