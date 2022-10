Ganó Manu Urcera, pero la polémica envolvió el desenlace del TC en San Nicolás

escuchar

En la largada y en el último relanzamiento, a falta de dos giros, la carrera tuvo un cambio de líder. Primero, Manu Urcera (Torino) sorprendió a Mariano Werner (Ford) y le arrebató el primer puesto; el bicampeón devolvió la maniobra en el giro 24, cruzó la línea de meta en la cabeza del pelotón, aunque mientras desandaba la vuelta de honor los comisarios deportivos Mariano Calamante y Carlos Garrido sancionaron al entrerriano y convirtieron en vencedor al rionegrino, que con el triunfo es el nuevo puntero de la Copa de Oro, a falta de dos fechas para final de la temporada. Una decisión confusa y apresurada, que generó polémicas, alimentó suspicacias y enojó a los fanáticos.

La decimotercera fecha del calendario del Turismo Carretera, la tercera de las cinco que componen el mini torneo que consagra al campeón, escribió en San Nicolás otra página de desconfianza. La frase del excampeón Eduardo Lalo Ramos, asesor de los comisarios deportivos, refleja el ruido que provocó la resolución: “Puede ser que nos hayamos apresurado con la sanción (…) pero estaba muy claro que eso se había hablado y en particular con él”, comentó.

Manu Urcera (Torino) encabeza el pelotón, con Mariano Werner (Ford) al acecho; los comsiarios deportivos sancionaron al bicampeón por el sobrepaso en el anteúltimo giro y el rionegrino sumó en San Nicolás su segundo triunfo en el año Prensa ACTC

El Torino de Urcera estacionado frente al cartel de N°1 en parque cerrado y detrás el Ford de Werner, la señal que despertó confusión. Minutos antes, Werner había recibido la bandera a cuadros y celebraba al tercer éxito consecutivo: después de no festejar en las 10 fechas de la Etapa Regular, el bicampeón enlazaba un triplete entre San Luis, Comodoro Rivadavia y San Nicolás.

El paranaense descendió del auto y salió disparado rumbo al camión de los comisarios deportivos. “Cuando Manu me superó en la largado lo hizo con una maniobra excelente y entiendo que yo hice lo mismo. Es cierto que puse dos ruedas sobre la parte azul, no lo voy a negar, pero no lo pasé ahí: lo hice 500 metros más adelante. No le meto el auto en ese sector, por eso pedí a los comisarios que se tomaran su tiempo para revisar la maniobra”, dijo Werner, que al subirse al podio fue ovacionado por los fanáticos de Ford, saludó con un apretón de mano a Urcera y adoptó una actitud serena al tomar el lugar correspondiente a quien se clasificó segundo en la carrera.

📣 Compartimos la palabra de la autoridad deportiva acerca de la situación que definió el resultado de la carrera de #TCEnSanNicolás 📣



👉🏼 Los comisarios Carlos Garrido y Mariano Calamante explican los fundamentos de la resolución sobre lo sucedido entre @MWernerOK y @manurcera pic.twitter.com/IQP0FfYKs5 — Turismo Carretera ACTC (@actcargentina) October 30, 2022

“Mariano [Werner] va siempre más allá del límite y está bien que se lo empiece a sancionar. Porque todos somos pillos y sabemos de las avivadas que podemos hacer, pero las reglas están para cumplirse”, respondió Urcera, que luego analizó lo que fue el fin de semana en San Nicolás, donde los pilotos y los equipos debieron adaptarse a las disímiles condiciones de clima y de pista, entre el calor, la lluvia, el frío… “Hicimos una gran carrera y no quiero que esta situación del final opaque el gran trabajo del equipo, que logró e 1-2-3 en la clasificación. Tuve que arriesgar para superarlo a Werner, porque siento que tiene el mejor auto de la categoría. Yo fui clasificando todas las vueltas, por eso él al perder carga [aerodinámica] en algunas vueltas aflojaba. Tiene un gran potencial, pero nosotros vamos a poner todo para ganar el campeonato”, resaltó el piloto del Maquin Parts, que en la previa de la carrera señaló que en 2023 podría pedir el pase a Toyota, aunque actualmente está devolviéndole la gloria a Torino, marca que no se consagra desde 1971, con Luis Rubén Di Palma.

El Maquin Parts, con Manu Urcera, ganó en San Nicolás; la estructura de la familia Soljan había marcado con el mismo piloto la pole el sábado Prensa ACTC

“Werner inicia la maniobra de sobrepaso por el lugar indebido, va por lo azul y lo azul no es pista. Al entrar por esa zona se gana velocidad y se corta camino y luego sucede el sobrepaso”, explicó Carlos Garrido a SoloTC. “Los comisarios deportivos explicaron ayer [por el sábado] que esa parte de la pista solo se podía transitar para evitar un accidente, no se podía utilizar para una maniobra de sobrepaso. Mariano [Werner] se quedó después de la reunión, porque Calamante le recalcó que el año hizo un sobrepaso a [Agustín] Canapino”, explicó Ramos, que manifestó que no se observa que Urcera haya pisado el sector prohibido en la misma maniobra en situación de defensa de la posición. Consultado sobre el pedido del bicampeón de que se tomaran más tiempo para definir la sanción fue tajante: “Puede ser, somos seres humanos y nos podemos equivocar. Se puede tomar más tiempo cuando es una decisión importante, pero de todo se aprende y estaba muy claro de que eso se había hablado y en particular con él”.

Un punto -135 contra 134- separa a Urcera de Werner en la Copa de Oro; relegado quedó Canapino (Chevrolet), con 117,5 unidades: el arrecifeño padeció una falla cuando marchaba séptimo y finalizó 19no. Con 107, 5 puntos en juego, el TC tiene definirá el título en los circuitos de Toay (La Pampa) y el Villucum (San Juan). Con batallas en la pista y ratificando por dónde se debe transitar y lejos de la polémica será el mejor final.

LA NACION