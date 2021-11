Guillermo Ortelli: se retira el heptacampeón de TC que batalló contra tres generaciones

Una última función y también el anuncio de una carrera homenaje. El retiro de Guillermo Ortelli del automovilismo generó emoción y recuerdos. Las lágrimas del piloto, de 48 años, reflejaron el sentimiento y expusieron la pasión que motorizó al saltense en las últimas tres décadas. Las carreras resultaron un encanto en la adolescencia, cuando el karting le quitó el espacio al futbolista que defendía la camiseta de Sports, de Salto. El ascenso a la Fórmula Renault; el debut en el TC2000 y el estreno con victoria en el Turismo Carretera, en 1994, en las 2 Horas de Buenos Aires, una señal de las páginas de gloria que escribiría durante 27 años quien sumó siete campeonatos en la categoría más popular del país, superando a un ícono como Juan María Traverso y solo superado por Juan Gálvez, que cosechó nueve.

El 5 de diciembre, en el circuito de Villicum, en San Juan, tendrá su despedida; el 17 de abril del próximo año, en Toay, La Pampa, cuando el TC desande su cuarto episodio de la temporada 2022, la carrera homenaje. Entre las dos fechas, las imágenes de sus triunfos, títulos, festejos y maniobras se multiplicarán en su memoria y quedarán grabadas para siempre en el hincha de Chevrolet y en los simpatizantes de las restantes marcas, que siempre le brindaron respeto. Con la salida de Ortelli se marchará un campeón, un ídolo, un piloto que batalló contra tres generaciones y que más allá de los resultados engrandeció a las categorías del automovilismo nacional.

La pasión de los hinchas de Chevrolet, que acompañaron a Guillermo Ortelli en la conferencia de prensa donde el piloto anunció el retiro del automovilismo Pensa actc

Siete coronas, 406 carreras, 32 triunfos finales y 92 en series, 98 podios, 32 poles… La estadística pinta al piloto de elite, al que la emoción lo invadió y quebró durante el anuncio. La presencia de su esposa Analía y de su hijo Mateo, la rememoración de papá Hugo y mamá Nelly, el acompañamiento de pilotos, ex rivales, dueños de equipos y de la cúpula de la ACTC, encabezada por su presidente Hugo Mazzacane, el marco ceremonial; la presencia de tres de sus autos campeones, que fueron traídos desde el museo del autódromo Roberto Mouras, de La Plata, La 15 -la hinchada de Chevrolet- con bombos y banderas y los pasacalles sobre la calle Bogotá saludando al Guille, al Rey, muestras de la pasión que encendió en la gente.

“El día más difícil, el que más nervioso estuve. Nunca me tembló el pulso en mi carrera deportiva, pero ahora sí me pasa. Tuve la suerte de pasar por grandes estructuras y equipos. Les agradezco a todos ellos y a todos los que me apoyaron en mi carrera. A mi familia, a mis viejos…”, relató quien debutó en el TC con Ford y se convirtió en referente de Chevrolet.

En el Gran Premio Coronación de La Plata 2016, Guillermo Ortelli selló la séptima corona de TC y se convirtió en el segundo piloto con más títulos en la historia de la categoría, por detrás de Juan Gálvez Pensa actc

El paso de Ortelli se podría sintetizar en una familia: corrió contra Luis Rubén Di Palma, sus hijos José Luis, Patricio y Marcos, y ahora es rival de su nieto Josito. También con los Canapino, ya que con Alberto formó una pareja exitosa en los días en que Agustín -rival y tetracampeón de TC- era un asistente en los boxes. “Tuve el gusto de correr con mis ídolos, con los hijos de mis ídolos y con los nietos de mis ídolos. Siento una emoción enorme”, comentó en la conferencia de prensa, quien dejará el casco, el buzo, las botitas y los guantes, aunque continuará ligado al TC. Como miembro de la ACTC, donde hoy es vocal titular, aunque están avanzadas las charlas para que se convierta en el director deportivo del JP Carrera, la estructura que lo tiene como piloto. La amistad con el propietario del equipo, Gustavo Lema, con quien saboreó éxitos y también masticó decepciones, indica que apenas detalles lo separan del cargo.

Guillermo Ortelli celebra su última corona flanqueado por su esposa Analía y su hijo Mateo Pensa actc

La noticia no resultó una sorpresa, porque cuando el TC visitó Viedma -el último fin de semana de octubre-, Ortelli deslizó que volviendo de la carrera de Posadas -dos meses antes- sintió la sensación de que el retiro era una posibilidad. “Siempre dije que si en algún momento se me cruzaba por la cabeza dejar de correr le iba a dar importancia. Eso ocurrió y nunca me había pasado hasta acá. Así que puede estar cerquita”, decía, a modo de alerta Ortelli.

Después del anuncio, las redes sociales explotaron de saludos, de cartas, de momentos inolvidables que diferentes protagonistas del automovilismo argentino compartieron con el séptuple campeón. “Me emocioné mucho viendo a Guille. Un grande de verdad, como piloto y persona. Muchas gracias rey por todo lo que nos hiciste vivir y enseñaste a los que amamos el automovilismo”, escribió Agustín Canapino, que acompañó el mensaje con una foto con su padre Alberto y Ortelli.

La @actcargentina y el #TurismoCarretera generan pasión , me enorgullece ser parte !@GUILLEORTELLI …sos leyenda del deporte motor argentino !!! 👏👏👏 pic.twitter.com/bFeq0748UR — Gaston Mazzacane (@gastonmazzacane) November 17, 2021

Norberto Fontana rememoró los inicios en el karting, en los circuitos de tierra de Arrecifes, Arroyo Dulce, Chacabuco, Ramallo… Christian Ledesma posteó una foto con Ortelli en la ACTC, con la frase “Admiración pura”; “Lo que todos soñamos vos lo hiciste 7 veces. Simplemente, leyenda”, escribió Carlos Okulovich; “Sos leyenda del deporte motor argentino”, la definición de Gastón Mazzacane; “Para nosotros deja de competir un amigo, una excelente persona, un sobresaliente profesional… El mejor de la historia”, el saludo del JP Carrera.

Guillermo Ortelli, el piloto que en 27 años corrió contra tres generaciones, se despedirá del Turismo Carretera; debutó el 11 de septiembre de 1994 con una victoria, como invitado de Fabián Acuña, en las 2 Horas de Buenos Aires Pensa actc

Una última función y una carrera homenaje, los últimos actos sobre una pista de Ortelli en el TC, la categoría que más longeva del mundo, la que lo tiene como segundo piloto con más título de la historia, la que convirtió al hombre en ídolo.