Horario de la clasificación del GP de Estados Unidos de Fórmula 1

La fecha 19 del Gran Circo tiene dos carreras porque se agrega la sprint, por lo que los pilotos se ordenarán dos veces para las grillas de partida

Oscar Piastri es el líder del campeonato de la Fórmula 1 2025 y buscará prolongar su andar este domingo
Oscar Piastri es el líder del campeonato de la Fórmula 1 2025 y buscará prolongar su andar este domingoClive Mason - Getty Images AsiaPac

Este fin de semana se llevará a cabo en Austin el Gran Premio de Estados Unidos, que corresponde a la fecha 19 del calendario de la Fórmula 1, con la participación de los 20 pilotos de las 10 escuderías y la novedad de que habrá dos clasificaciones porque está prevista la carrera sprint.

El viernes, luego del primer y único entrenamiento, se realizará a las 18.30 (hora argentina) la clasificación para la prueba abreviada del sábado. Después de ella, conductores volverán a clasificar para ordenarse en la grilla para el GP del domingo. Todas las instancias se transmitirán en vivo por televisión a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Cronograma del Gran Premio de Estados Unidos en Austin

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Viernes 17 de octubre

  • 14.30: Práctica 1.
  • 18.30: Clasificación para la carrera sprint.

Sábado 18 de octubre

  • 14: Carrera sprint.
  • 18: Clasificación para la final.

Domingo 19 de octubre

  • 16: Final.
Max Verstappen ganó dos de las últimas tres carreras y no se baja de la pelea por el título en la Fórmula 1
Max Verstappen ganó dos de las últimas tres carreras y no se baja de la pelea por el título en la Fórmula 1LILLIAN SUWANRUMPHA - AFP

El líder del campeonato es Oscar Piastri (McLaren) con 336 puntos y lo persigue su compañero Lando Norris (McLaren) con 314. Max Verstappen (Red Bull), tetracampeón vigente, ganó dos de las últimas tres final y acumula 273. El argentino Franco Colapinto, por su parte, todavía no pudo sumar puntos para Alpine y ese es su objetivo primordial antes de que termine el año.

En la clasificación por equipos, McLaren se consagró campeón la fecha anterior en Singapur gracias a la gran diferencia que le sacó a Mercedes. La escudería británica tiene 650 unidades y una diferencia de 325 con Mercedes, su escolta. Así, logró su segunda estrella seguida y la décima en su historia, con la que quedó como el segundo máximo ganador por detrás de Ferrari (16).

Calendario, ganadores y posiciones de la Fórmula 1 2025

  • GP de Australia en Melbourne - Lando Norris (McLaren).
  • GP de China en Shanghái - Oscar Piastri (McLaren).
  • GP de Japón en Suzuka - Max Verstappen (Red Bull).
  • GP de Bahréin en Sakhir - Oscar Piastri (McLaren).
  • GP de Arabia Saudita en Yedá - Oscar Piastri (McLaren).
  • GP de Miami - Oscar Piastri (McLaren).
  • GP de Emilia-Romagna en Imola - Max Verstappen (Red Bull).
  • GP de Mónaco - Lando Norris (McLaren).
  • GP de España en Montmeló - Oscar Piastri (McLaren).
  • GP de Canadá en Montreal - George Russell (Mercedes).
  • GP de Austria en Spielberg - Lando Norris (McLaren).
  • GP de Gran Bretaña en Silverstone - Lando Norris (McLaren).
  • GP de Bélgica en Spa-Francorchamps - Oscar Piastri (McLaren).
  • GP de Hungría en Budapest - Lando Norris (McLaren).
  • GP de Países Bajos en Zandvoort - Oscar Piastri (McLaren).
  • GP de Italia en Monza - Max Verstappen (Red Bull).
  • GP de Azerbaiyán en Bakú - Max Verstappen (Red Bull).
  • GP de Singapur - George Russell (Mercedes).
  • 19 de octubre: GP de Estados Unidos en Austin (sprint).
  • 26 octubre: GP de México en Ciudad de México.
  • 9 de noviembre: GP de Brasil en Interlagos (sprint).
  • 22 de noviembre: GP de Las Vegas.
  • 30 de noviembre: GP de Qatar en Lusail (sprint).
  • 7 diciembre: GP de Abu Dhabi en Yas Marina.
La tabla de posiciones de la Fórmula 1, tras el GP de Singapur
Equipos y pilotos de la temporada 2025

La grilla de equipos y pilotos de la F1 2025 se modificó con respecto al inicio de la temporada. Tras la segunda fecha, hubo un “trueque” entre Red Bull y Racing Bulls en el que el japonés Yuki Tsunoda se hizo con el lugar de Liam Lawson y pasó a ser compañero de Max Verstappen. Lawson volvió a la escudería que compitió el año pasado y comparte equipo con el debutante Isack Hadjar. Luego del GP de Miami, correspondiente a la sexta jornada, Alpine prescindió de Jack Doohan y le dio la titularidad a Franco Colapinto junto a Pierre Gasly, el piloto principal de la escudería francesa.

En el resto de los equipos no hay cambios en relación a cómo empezaron el 2025. Williams cuenta con Alexander Albon y Carlos Sainz Jr., quien firmó contrato hasta 2028 después de su salida de Ferrari por la llegada de Lewis Hamilton. El multicampeón inglés hace dupla con Charles Leclerc. Kick Sauber y Haas, en tanto, se renovaron por completo con respecto a 2024. Los suizos contrataron al brasileño Gabriel Bortoleto, campeón de la Fórmula 2 el año pasado, y a Nico Hulkenberg (justamente desde Haas); mientras que los norteamericanos sumaron a Oliver Bearman y a Esteban Ocon, quien dejó Alpine.

Otro juvenil que desembarcó en la Fórmula 1 fue Kimi Antonelli, de 18 años y reemplazante de Hamilton en Mercedes. Allí corre junto al experimentado George Russell. Solo dos los equipos mantuvieron a sus pilotos de la temporada anterior: Aston Martín sigue con Fernando Alonso y Lance Stroll y McLaren, flamante bicampeón del torneo de constructores, con Lando Norris y Oscar Piastri.

