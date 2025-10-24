Horario de la clasificación del GP de México de Fórmula 1

Este sábado, a partir de las 18 (hora argentina), Franco Colapinto afrontará su 14° clasificación como piloto de Alpine en la Fórmula 1. El argentino se encuentra en Ciudad de México para el Gran Premio de México, el vigésimo de esta temporada que tiene a Oscar Piastri (McLaren) como líder del campeonato de pilotos. Tanto la qualy como la carrera, programada para el domingo a las 17 (horario argentino), se pueden ver en vivo por TV a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio del plan premium de Disney+ y F1 Pro TV.

Colapinto llegó a la escudería francesa a principios de este año, proveniente de Williams, equipo en el que debutó en F1 y corrió nueve carreras con resultados dispares, pero con una irrupción asombrosa. En la primera parte de este 2025 fue suplente de Jack Doohan, quien estuvo a prueba y no rindió. El argentino, por su parte, fue mejorando con el correr de los meses. Terminó 11° en Países Bajos, 13° en Mónaco y Canadá; 15° en España y Austria; 16° en Emilia-Romagna y Singapur; 17° en Monza y Austin; 18° en Hungría y 19° en Bélgica y Azerbaiyán, además de abandonar antes del comienzo del GP de Gran Bretaña por un fallo mecánico.

Franco Colapinto se encuentra en Ciudad de México para afrontar un nuevo Gran Premio de la F1 Fernando Llano - AP

Cronograma del Gran Premio de México

Viernes 24 de octubre

15.30: Práctica 1.

19: Práctica 2.

Sábado 25 de octubre

14.30: Práctica 3.

18: Clasificación.

Domingo 26 de octubre

17: Final.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Cómo ver online el Gran Premio de Países Bajos

El Gran Premio de México se disputa este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con la clasificación programada para este sábado a las 18 (horario argentino) y la carrera para el domingo a las 17. Todas las instancias de este fin de semana se pueden ver en vivo por TV a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio del plan premium de Disney+ y F1 Pro TV (en ambos casos se requiere una suscripción activa).

¿Qué dicen las apuestas para la clasificación?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Max Verstappen (Red Bull) es el favorito a quedarse con la pole position en el GP de México 2025. En caso de conseguirlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.12. Más atrás aparecen los dos pilotos de McLaren: el británico Lando Norris, con 3.05, y el australiano Oscar Piastri, con 4.60.