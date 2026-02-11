Horarios de las prácticas en Bahréin de la Fórmula 1

La segunda tanda oficial de entrenamientos comenzó este miércoles y se extenderá hasta el viernes en el Circuito Internacional de Sakhir
La Fórmula 1 lleva a cabo esta semana la segunda tanda de ensayos oficiales para la temporada 2026 en el circuito internacional de Sakhir en Bahréin, donde los 22 pilotos de las 11 escuderías, entre ellos el argentino Franco Colapinto (Alpine), prueban sus respectivos monoplazas.
La actividad en el trazado asiático se desarrolla entre las 4 y las 13 (hora argentina). De 12 a 13 se emite un resumen de la jornada a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.
Cronograma de la segunda tanda de ensayos en Bahréin
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
Miércoles 11 de febrero
- Primer día de ensayos - Completado.
Jueves 12 de febrero
- 4 a 13: Segundo día de ensayos.
Viernes 13 de febrero
- 4 a 13: Último día de ensayos.
En la primera jornada, este miércoles, el más rápido del día entre los 11 pilotos que giraron fue Max Verstappen (Red Bull) -65 vueltas- por encima de Oscar Piastri (McLaren) -54- y George Russell (Mercedes) -56-. Lewis Hamilton (Ferrari) se ubicó cuarto y lo siguieron Esteban Ocon (Haas), Arvid Lindblad (Red Bull), Carlos Sainz (Williams), Gabriel Bortoletto (Audi), Valtteri Bottas (Cadillac) y Lance Stroll (Aston Martin).
Colapinto no tuvo una gran experiencia y se ubicó por detrás de todos ellos. Tras una hora y media de actividad su vehículo se frenó en el ingreso de la horquilla de la curva 8 de la pista, lo que provocó que saliera la bandera roja. Tras no poder hacerlo arrancar en varias oportunidades, el auto fue retirado por una grúa hasta donde se encontraba el equipo de la escudería francesa. Luego de poco menos de 10 minutos, se reanudó la prueba. Hasta ese momento, según Motorsport, el pilarense había completado 16 vueltas con neumáticos duros. Después de casi una hora de incertidumbre, Colapinto regresó al circuito y retomó su práctica. Según informó Alpine, en total hizo 28 giros, lo que equivalió a 151 kilómetros.
El Circuito Internacional de Bahréin, donde entre el 18 y 20 de febrero se realizará la tercera tanda de ensayos, es sede de la pretemporada de manera ininterrumpida desde 2021 debido a que ofrece condiciones climáticas ideales para probar los autos (cálidas y secas), curvas de alta y baja velocidad; y la posibilidad de hacer sesiones nocturnas.
Este jueves después seguirá la actividad de la segunda tanda de ensayos, sin Colapinto en Alpine porque será el turno de su compañero Pierre Gasly. Franco volverá a subirse al auto este viernes y concluirá la participación de la escudería.
Equipos y pilotos de la Fórmula 1 2026
- McLaren: Lando Norris y Oscar Piastri.
- Mercedes: George Russell y Andrea ‘Kimi’ Antonelli.
- Red Bull: Max Verstappen e Isack Hadjar.
- Ferrari: Charles Leclerc y Lewis Hamilton.
- Williams: Alexander Albon y Carlos Sainz Jr.
- Racing Bulls: Liam Lawson y Arvid Lindblad.
- Aston Martin: Fernando Alonso y Lance Stroll.
- Haas: Esteban Ocon y Oliver Bearman.
- Audi (ex Kick Sauber): Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto.
- Alpine: Pierre Gasly y Franco Colapinto.
- Cadillac: Sergio ‘Checo’ Pérez y Valtteri Bottas.
El calendario completo de la Fórmula 1 2026
- GP de Australia: 6-8 de marzo (Melbourne)
- GP de China: 13-15 de marzo (Shanghái)
- GP de Japón: 27-29 de marzo (Suzuka)
- GP de Bahréin: 10-12 de abril (Sakhir)
- GP de Arabia Saudita: 17-19 de abril (Jeddah)
- GP de Miami: 1-3 de mayo (Miami Gardens)
- GP de Canadá: 22-24 de mayo (Montreal)
- GP de Mónaco: 5-7 de junio (Montecarlo)
- GP de Barcelona-Catalunya: 12-14 de junio (Montmeló)
- GP de Austria: 26-28 de junio (Spielberg)
- GP de Gran Bretaña: 3-5 de julio (Silverstone)
- GP de Bélgica: 17-19 de julio (Spa-Francorchamps)
- GP de Hungría: 24-26 de julio (Budapest)
- GP de Países Bajos: 21-23 de agosto (Zandvoort)
- GP de Italia: 4-6 de septiembre (Monza)
- GP de España: 11-13 de septiembre (Madrid)
- GP de Azerbaiyán: 25-27 de septiembre (Bakú)
- GP de Singapur: 9-11 de octubre (Marina Bay)
- GP de Estados Unidos: 23-25 de octubre (Austin)
- GP de la Ciudad de México: 30 de octubre - 1! de noviembre (Hermanos Rodríguez)
- GP de São Paulo: 6-8 de noviembre (Interlagos)
- GP de Las Vegas: 19-21 de noviembre (Las Vegas Strip)
- GP de Qatar: 27-29 de noviembre (Lusail)
- GP de Abu Dhabi: 4-6 de diciembre (Yas Marina)
Los cambios para la temporada 2026
La Fórmula 1 cambia por completo en la temporada 2026, sobre todo por el nuevo reglamento técnico. Los motores son más “limpios”, con un 50% de potencia eléctrica (más que el 20% de los últimos años) y combustibles 100% sostenibles. Además, hay unidades de potencia más simples y baratas, lo que atrajo a nuevos fabricantes como Audi y Ford. Por otro lado, los autos son más livianos, más chicos y con aerodinámica activa (alerones que se “abren” o “cierran” según la situación) para facilitar los sobrepasos y reducir el aire sucio.
Por este motivo, varias escuderías cambiaron el proveedor de sus motores. Alpine dejó atrás las unidades de potencia de Renault y firmó contrato con Mercedes, que también es utilizado por McLaren, Williams y el equipo con nombre homónimo en el que competirán George Russell y Andrea ‘Kimi’ Antonelli. Aston Martin acordó con Honda tras desvincularse, justamente, de Mercedes.
Red Bull, por su parte, se fusionó con Ford y tendrá motor propio por primera vez en la historia. Kick Sauber pasó a llamarse Audi F1 Team y utiliza unidades de potencia de la empresa alemana. Por último, Cadillac cerró un acuerdo con Ferrari y utilizará sus motores al igual que Haas y, lógicamente, Ferrari.
