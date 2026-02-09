Ensayos de la Fórmula 1, con Franco Colapinto: días y horarios de las prácticas en Bahréin

La segunda tanda de ensayos de la Fórmula 1 para la temporada 2026 se realizará esta semana, entre el miércoles 11 y viernes 13 de febrero, en el circuito internacional de Sakhir en Bahréin con la participación de los 22 pilotos de las 11 escuderías, entre ellos el argentino Franco Colapinto.

A diferencia de la primera etapa de entrenamientos en Barcelona que fue a puertas cerradas, la actividad en el circuito asiático se transmitirá por Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGOy Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. Se emitirán resúmenes de 60 minutos de 12 a 13 (hora argentina).

Cronograma de la segunda tanda de ensayos en Bahréin

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Miércoles 11 de febrero

4 a 13: Primer día de ensayos.

Jueves 12 de febrero

4 a 13: Segundo día de ensayos.

Viernes 13 de febrero

4 a 13: Último día de ensayos.

Back. On. Track. 😤



This week, we're putting the class of 2026 through their paces at Testing in Bahrain!#F1 #F1Testing pic.twitter.com/UBvYLIJ4HJ — Formula 1 (@F1) February 9, 2026

El Circuito Internacional de Bahréin, donde entre el 18 y 20 de febrero se realizará la tercera tanda de ensayos, es sede de la pretemporada de manera ininterrumpida desde 2021 debido a que ofrece condiciones climáticas ideales para probar los autos (cálidas y secas), curvas de alta y baja velocidad y la posibilidad de hacer sesiones nocturnas.

Colapinto competirá en la Fórmula 1 por tercera temporada con la diferencia que, por primera vez, comenzará desde la primera fecha. En 2025 fue uno de los dos pilotos que no sumó puntos en un torneo en el que reemplazó a Jack Doohan -el otro conductor sin unidades- desde el GP de Emilia Romagna y condujo el monoplaza de Alpine en 18 carreras. Su mejor actuación fue el undécimo puesto en el GP de Países Bajos. Aunque no pudo cumplir el objetivo de darle unidades a la escudería francesa, se ganó la continuidad para el próximo año porque fue oficializado como uno de los dos pilotos titulares junto a Pierre Gasly.

Franco Colapinto no sumó puntos en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ANDREJ ISAKOVIC� - AFP�

Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1

2024

Williams

GP de Monza - 12°

GP de Azerbaiyán - 8°

GP de Singapur - 11°

GP de Austin - 10°

GP de México - 12°

GP de Brasil - Abandonó

GP de Las Vegas - 14°

GP de Qatar - Abandonó

GP de Abu Dhabi - Abandonó

2025

Alpine

GP de Emilia-Romagna: 16°

GP de Mónaco: 13°

GP de España: 15°

GP de Canadá: 13°

GP de Austria: 15°

GP de Gran Bretaña: Abandonó

GP de Bélgica: 19°

GP de Hungría: 18°

GP de Países Bajos: 11°

GP de Italia: 17°

GP de Azerbaiyán: 19°

GP de Singapur: 16°.

GP de Austin: 17°.

GP de México: 16°.

GP de Brasil: 15°.

GP de Las Vegas: 15°.

GP de Qatar: 14°

GP de Abu Dhabi: 20°

Franco Colapinto arraca como titular en Alpine en la temporada 2026 @TinoCLeclerc

Equipos y pilotos de la Fórmula 1 2026

McLaren : Lando Norris y Oscar Piastri.

: Lando Norris y Oscar Piastri. Mercedes : George Russell y Andrea ‘Kimi’ Antonelli.

: George Russell y Andrea ‘Kimi’ Antonelli. Red Bull : Max Verstappen e Isack Hadjar.

: Max Verstappen e Isack Hadjar. Ferrari : Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

: Charles Leclerc y Lewis Hamilton. Williams : Alexander Albon y Carlos Sainz Jr.

: Alexander Albon y Carlos Sainz Jr. Racing Bulls : Liam Lawson y Arvid Lindblad.

: Liam Lawson y Arvid Lindblad. Aston Martin : Fernando Alonso y Lance Stroll.

: Fernando Alonso y Lance Stroll. Haas : Esteban Ocon y Oliver Bearman.

: Esteban Ocon y Oliver Bearman. Audi (ex Kick Sauber) : Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto.

: Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto. Alpine : Pierre Gasly y Franco Colapinto.

: Pierre Gasly y Franco Colapinto. Cadillac: Sergio ‘Checo’ Pérez y Valtteri Bottas.

Franco Colapinto y Pierre Gasly, los pilotos titulares de Alpine para la temporada 2026 Prensa Alpine

El calendario completo de la Fórmula 1 2026

GP de Australia: 6-8 de marzo (Melbourne)

6-8 de marzo (Melbourne) GP de China: 13-15 de marzo (Shanghái)

13-15 de marzo (Shanghái) GP de Japón: 27-29 de marzo (Suzuka)

27-29 de marzo (Suzuka) GP de Bahréin: 10-12 de abril (Sakhir)

10-12 de abril (Sakhir) GP de Arabia Saudita: 17-19 de abril (Jeddah)

17-19 de abril (Jeddah) GP de Miami: 1-3 de mayo (Miami Gardens)

1-3 de mayo (Miami Gardens) GP de Canadá: 22-24 de mayo (Montreal)

22-24 de mayo (Montreal) GP de Mónaco: 5-7 de junio (Montecarlo)

5-7 de junio (Montecarlo) GP de Barcelona-Catalunya: 12-14 de junio (Montmeló)

12-14 de junio (Montmeló) GP de Austria: 26-28 de junio (Spielberg)

26-28 de junio (Spielberg) GP de Gran Bretaña: 3-5 de julio (Silverstone)

3-5 de julio (Silverstone) GP de Bélgica: 17-19 de julio (Spa-Francorchamps)

17-19 de julio (Spa-Francorchamps) GP de Hungría: 24-26 de julio (Budapest)

24-26 de julio (Budapest) GP de Países Bajos: 21-23 de agosto (Zandvoort)

21-23 de agosto (Zandvoort) GP de Italia: 4-6 de septiembre (Monza)

4-6 de septiembre (Monza) GP de España: 11-13 de septiembre (Madrid)

11-13 de septiembre (Madrid) GP de Azerbaiyán: 25-27 de septiembre (Bakú)

25-27 de septiembre (Bakú) GP de Singapur: 9-11 de octubre (Marina Bay)

9-11 de octubre (Marina Bay) GP de Estados Unidos: 23-25 de octubre (Austin)

23-25 de octubre (Austin) GP de la Ciudad de México: 30 de octubre - 1! de noviembre (Hermanos Rodríguez)

30 de octubre - 1! de noviembre (Hermanos Rodríguez) GP de São Paulo: 6-8 de noviembre (Interlagos)

6-8 de noviembre (Interlagos) GP de Las Vegas: 19-21 de noviembre (Las Vegas Strip)

19-21 de noviembre (Las Vegas Strip) GP de Qatar: 27-29 de noviembre (Lusail)

27-29 de noviembre (Lusail) GP de Abu Dhabi: 4-6 de diciembre (Yas Marina)

Save the date 🔒



Presenting the 2026 Calendar 🗓️



24 races across the world to crown our champion 🏆#F1 #Formula1 pic.twitter.com/4xe7e8MPM6 — Formula 1 (@F1) June 10, 2025

Los cambios para la temporada 2026

La Fórmula 1 cambia por completo en la temporada 2026, sobre todo por el nuevo reglamento técnico. Los motores son más “limpios”, con un 50% de potencia eléctrica (más que el 20% de los últimos años) y combustibles 100% sostenibles. Además, hay unidades de potencia más simples y baratas, lo que atrajo a nuevos fabricantes como Audi y Ford. Por otro lado, los autos son más livianos, más chicos y con aerodinámica activa (alerones que se “abren” o “cierran” según la situación) para facilitar los sobrepasos y reducir el aire sucio.

Por este motivo, varias escuderías cambiaron el proveedor de sus motores. Alpine dejó atrás las unidades de potencia de Renault y firmó contrato con Mercedes, que también es utilizado por McLaren, Williams y el equipo con nombre homónimo en el que competirán George Russell y Andrea ‘Kimi’ Antonelli. Aston Martin acordó con Honda tras desvincularse, justamente, de Mercedes.

Red Bull, por su parte, se fusionó con Ford y tendrá motor propio por primera vez en la historia. Kick Sauber pasó a llamarse Audi F1 Team y utiliza unidades de potencia de la empresa alemana. Por último, Cadillac cerró un acuerdo con Ferrari y utilizará sus motores al igual que Haas y, lógicamente, Ferrari.