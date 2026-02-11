Franco Colapinto hoy: cómo le fue en los ensayos de la Fórmula 1 en Bahréin

En la primera tanda de entrenamientos en el circuito Internacional de Sakhir, el argentino tuvo problemas en su monoplaza Alpine y se ubicó undécimo
Franco Colapinto (Alpine) participó este miércoles en la primera tanda de ensayos de la Fórmula 1 que se llevó a cabo en el Circuito Internacional de Sakhir en Bahréin con el objetivo de ajustar detalles de cara a la temporada 2026 que comenzará en marzo en Melbourne, Australia.
El argentino, que semanas atrás probó su nuevo monoplaza A526 con motor de Mercedes por primera vez en Barcelona, no tuvo una gran experiencia. Tras una hora y media de actividad su vehículo se frenó en el ingreso de la horquilla de la curva 8 de la pista, lo que provocó que saliera la bandera roja.
Tras no poder hacerlo arrancar en varias oportunidades, el auto fue retirado por una grúa hasta donde se encontraba el equipo de la escudería francesa. Luego de poco menos de 10 minutos, se reanudó la prueba. Hasta ese momento, según Motorsport, el pilarense había completado 16 vueltas con neumáticos duros.
Después de casi una hora de incertidumbre, Colapinto regresó al circuito y retomó su práctica. Según informó Alpine, en total hizo 28 giros, lo que equivalió a 151 kilómetros. El más rápido del día entre los 11 pilotos que giraron fue Max Verstappen (Red Bull) -65 vueltas- por encima de Oscar Piastri (McLaren) -54- y George Russell (Mercedes) -56-. Lewis Hamilton (Ferrari) se ubicó cuarto y lo siguieron Esteban Ocon (Haas), Arvid Lindblad (Red Bull), Carlos Sainz (Williams), Gabriel Bortoletto (Audi), Valtteri Bottas (Cadillac) y Lance Stroll (Aston Martin).
El Circuito Internacional de Bahréin, donde entre el 18 y 20 de febrero se realizará la tercera tanda de ensayos, es sede de la pretemporada de manera ininterrumpida desde 2021 debido a que ofrece condiciones climáticas ideales para probar los autos (cálidas y secas), curvas de alta y baja velocidad; y la posibilidad de hacer sesiones nocturnas.
Este jueves después del mediodía argentino seguirá la actividad de la segunda tanda de ensayos, sin Franco Colapinto en Alpine porque será el turno de su compañero Pierre Gasly. El pilarense volverá a subirse al auto este viernes y concluirá la participación de la escudería.
Colapinto competirá en la Fórmula 1 por tercera temporada con la diferencia que, por primera vez, comenzará desde la primera fecha. En 2025 fue uno de los dos pilotos que no sumó puntos en un torneo en el que reemplazó a Jack Doohan -el otro conductor sin unidades- desde el GP de Emilia Romagna y condujo el monoplaza de Alpine en 18 carreras.
Su mejor actuación fue el undécimo puesto en el GP de Países Bajos. Aunque no pudo cumplir el objetivo de darle unidades a la escudería francesa, se ganó la continuidad para el próximo año porque fue oficializado como uno de los dos pilotos titulares junto a Pierre Gasly.
Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1
2024
Williams
- GP de Monza - 12°
- GP de Azerbaiyán - 8°
- GP de Singapur - 11°
- GP de Austin - 10°
- GP de México - 12°
- GP de Brasil - Abandonó
- GP de Las Vegas - 14°
- GP de Qatar - Abandonó
- GP de Abu Dhabi - Abandonó
2025
Alpine
- GP de Emilia-Romagna: 16°
- GP de Mónaco: 13°
- GP de España: 15°
- GP de Canadá: 13°
- GP de Austria: 15°
- GP de Gran Bretaña: Abandonó
- GP de Bélgica: 19°
- GP de Hungría: 18°
- GP de Países Bajos: 11°
- GP de Italia: 17°
- GP de Azerbaiyán: 19°
- GP de Singapur: 16°.
- GP de Austin: 17°.
- GP de México: 16°.
- GP de Brasil: 15°.
- GP de Las Vegas: 15°.
- GP de Qatar: 14°
- GP de Abu Dhabi: 20°
El calendario completo de la Fórmula 1 2026
- GP de Australia: 6-8 de marzo (Melbourne)
- GP de China: 13-15 de marzo (Shanghái)
- GP de Japón: 27-29 de marzo (Suzuka)
- GP de Bahréin: 10-12 de abril (Sakhir)
- GP de Arabia Saudita: 17-19 de abril (Jeddah)
- GP de Miami: 1-3 de mayo (Miami Gardens)
- GP de Canadá: 22-24 de mayo (Montreal)
- GP de Mónaco: 5-7 de junio (Montecarlo)
- GP de Barcelona-Catalunya: 12-14 de junio (Montmeló)
- GP de Austria: 26-28 de junio (Spielberg)
- GP de Gran Bretaña: 3-5 de julio (Silverstone)
- GP de Bélgica: 17-19 de julio (Spa-Francorchamps)
- GP de Hungría: 24-26 de julio (Budapest)
- GP de Países Bajos: 21-23 de agosto (Zandvoort)
- GP de Italia: 4-6 de septiembre (Monza)
- GP de España: 11-13 de septiembre (Madrid)
- GP de Azerbaiyán: 25-27 de septiembre (Bakú)
- GP de Singapur: 9-11 de octubre (Marina Bay)
- GP de Estados Unidos: 23-25 de octubre (Austin)
- GP de la Ciudad de México: 30 de octubre - 1! de noviembre (Hermanos Rodríguez)
- GP de São Paulo: 6-8 de noviembre (Interlagos)
- GP de Las Vegas: 19-21 de noviembre (Las Vegas Strip)
- GP de Qatar: 27-29 de noviembre (Lusail)
- GP de Abu Dhabi: 4-6 de diciembre (Yas Marina)
