Horarios de los Grandes Premios de la Fórmula 1 para la temporada 2026

El Campeonato Mundial tendrá 24 fechas al igual que en 2025, con un único cambio en el calendario: el GP de España, en Madrid, reemplazará al de Emilia-Romaña
La Fórmula 1 2026 se llevará a cabo entre el 8 de marzo y el 6 de diciembre con la participación de 22 pilotos de 11 escuderías diferentes, entre los que aparece Franco Colapinto, uno de los representantes de Alpine. Además, Cadillac debutará en el Campeonato Mundial con Valtteri Bottas y Sergio ‘Checo’ Pérez, quienes regresan a la actividad tras un año de ausencia.
La categoría madre del automovilismo a nivel internacional se encuentra en plena pretemporada. Las primeras pruebas se realizaron en Barcelona, España, entre el lunes 26 y el viernes 30 de enero, pero fueron a puertas cerradas. Las próximas contarán con transmisión oficial y serán del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero en el Circuito Internacional de Bahréin, ubicado en Sakhir.
La pelea por los puntos, en tanto, comenzará en el Circuito de Albert Park de Melbourne, Australia, en menos de un mes. La primera fecha será entre el viernes 6 y el domingo 8 de marzo. Allí también comenzó la temporada 2024, con Lando Norris (McLaren) como ganador de la carrera y, posteriormente, del Campeonato Mundial. En total, al igual que el año pasado, serán 24 fechas, con un único cambio en el calendario: el Gran Premio de España, en Madrid, reemplazará al de Emilia-Romaña.
Como es habitual, tras la decimotercera fecha habrá un receso de verano europeo entre el 27 de julio y el 20 de agosto. Además, cabe destacar que seis GP’s adoptarán el formato sprint: China, Miami, Canadá, Gran Bretaña, Países Bajos y Singapur. China y Miami repetirán con respecto al 2025, mientras que los otros debutan en 2026, reemplazando a Bélgica, Estados Unidos (Austin), Brasil y Qatar.
Días y horarios de todas las carreras de la F1 2026
- GP de Australia: 8 de marzo a la 1 (Melbourne)
- GP de China: 15 de marzo a las 4 (Shanghái)
- GP de Japón: 29 de marzo a las 2 (Suzuka)
- GP de Bahréin: 12 de abril a las 12 (Sakhir)
- GP de Arabia Saudita: 19 de abril a las 14 (Jeddah)
- GP de Miami: 3 de mayo a las 17 (Miami Gardens)
- GP de Canadá: 24 de mayo a las 17 (Montreal)
- GP de Mónaco: 7 de junio a las 10 (Montecarlo)
- GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio a las 10 (Montmeló)
- GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg)
- GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone)
- GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps)
- GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest)
- GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort)
- GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)
- GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid)
- GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú)
- GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay)
- GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin)
- GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez)
- GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos)
- GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip)
- GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail)
- GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina)
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
